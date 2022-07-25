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Трогательная встреча прибывших в США бойцов ВСУ для бесплатного протезирования. ВИДЕО

Украинцы США устроили трогательную встречу бойцам ВСУ, прибывшим на бесплатное протезирование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом встречи украинских героев в одном из американских аэропортов опубликована в соцсети.

Смотрите: Самолет с ранеными украинцами прибыл в Германию

США (26687) лечение (922) протез (67)


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Топ комментарии
+59
Дякуємо.
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25.07.2022 11:08
+57
Наскільки зворушливо, тільки сльози і слова щирої Подяки Героям України і їх друзям. Тримайтесь і бережіть людей. Вони найкращий скарб.доведено війною
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25.07.2022 11:08
+44
Будьте благословенны, выздоравливайте и будьте здоровы !
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25.07.2022 11:07
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Будьте благословенны, выздоравливайте и будьте здоровы !
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25.07.2022 11:07 Ответить
Наскільки зворушливо, тільки сльози і слова щирої Подяки Героям України і їх друзям. Тримайтесь і бережіть людей. Вони найкращий скарб.доведено війною
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25.07.2022 11:08 Ответить
Дякуємо.
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25.07.2022 11:08 Ответить
Зворушливо! До сліз
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25.07.2022 11:14 Ответить
дякуємо спонсорам цієї дуже важливої для наших хлочиків підтримки, уваги і допомоги...
дякуємо воїнам за стійкість і мужність..
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25.07.2022 11:41 Ответить
Україна переможе ВСІХ. Це, як критичне мислення у складі інтелекту ✌️
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25.07.2022 11:56 Ответить
обов'язок держави - забезпечити усіх скалічених воїнів ********* протезами. кожен український воїн, кожен український цивільний та кожна рашистська собака повинні знати це і бути упевненим, що так буде на 100%. це питання національної безпеки!
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25.07.2022 12:01 Ответить
але державою керують злодюжкі і зрадники, вони забезпечуватимуть тільки себе і свою довбану богєму, що їм наші скалічені.
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25.07.2022 13:38 Ответить
Слава Україні! Велика подяка США.
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25.07.2022 12:47 Ответить
повага українським воїнам
черговий респект американцям за допомогу
слава ЗСУ!
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25.07.2022 12:52 Ответить
вчера с тилеги пикчей насохронял и шож
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25.07.2022 14:29 Ответить
 
 