Трогательная встреча прибывших в США бойцов ВСУ для бесплатного протезирования. ВИДЕО
Украинцы США устроили трогательную встречу бойцам ВСУ, прибывшим на бесплатное протезирование.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом встречи украинских героев в одном из американских аэропортов опубликована в соцсети.
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дякуємо воїнам за стійкість і мужність..
черговий респект американцям за допомогу
слава ЗСУ!