Трогательная встреча прибывших в США бойцов ВСУ для бесплатного протезирования. ВИДЕО

Украинцы США устроили трогательную встречу бойцам ВСУ, прибывшим на бесплатное протезирование.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом встречи украинских героев в одном из американских аэропортов опубликована в соцсети.

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