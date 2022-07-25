В оккупированном Бердянске раздался взрыв. ВИДЕО
Во временно захваченном войсками России Бердянске раздался взрыв в районе завода Южгидромаш.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.
"В Бердянске на горе, в районе территории завода Южгидромаш, раздался взрыв", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+15 Frol Fedoroff
показать весь комментарий25.07.2022 16:32
+4 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий25.07.2022 16:27
+4 Andrey Zharov
показать весь комментарий25.07.2022 16:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и уснула пьяная"..... (с)