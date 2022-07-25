В оккупированном Бердянске раздался взрыв. ВИДЕО

Во временно захваченном войсками России Бердянске раздался взрыв в районе завода Южгидромаш.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

"В Бердянске на горе, в районе территории завода Южгидромаш, раздался взрыв", - говорится в сообщении.

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