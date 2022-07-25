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В оккупированном Бердянске раздался взрыв. ВИДЕО

бердянськ

Во временно захваченном войсками России Бердянске раздался взрыв в районе завода Южгидромаш.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

"В Бердянске на горе, в районе территории завода Южгидромаш, раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 10 громких взрывов раздалось в Николаеве, - СМИ

Бердянск (443) взрыв (6752)


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Топ комментарии
+15
и что? В Харькове, Николаеве, Никополе таких взрывов десятки каждую ночь . И Бердянск это не Воронеж или Белгород, а украинский город. Спасибо, в очередной раз, "великому" дорожному строителю и 73% приколистов-дураков
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25.07.2022 16:32
+4
Ета ачєрєдной жєст добрай лапатнай волі...
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25.07.2022 16:27
+4
свiжа бавовна
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25.07.2022 16:29
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Ета ачєрєдной жєст добрай лапатнай волі...
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25.07.2022 16:27 Ответить
свiжа бавовна
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25.07.2022 16:29 Ответить
и что? В Харькове, Николаеве, Никополе таких взрывов десятки каждую ночь . И Бердянск это не Воронеж или Белгород, а украинский город. Спасибо, в очередной раз, "великому" дорожному строителю и 73% приколистов-дураков
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25.07.2022 16:32 Ответить
теперь лаптестан может спокойно заявлять что зсу бомбит украинские города
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25.07.2022 16:36 Ответить
73% з 26% що прийшли на вибори, тобто ці 73% це лише агресивна меньшість, яку блогерами і марафонами зараз будуть роздувати до "всенародной любви і признательності", які на фіг вибори можливі в країні де всі державні інститути залежать від татарових?
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25.07.2022 16:38 Ответить
ре перекручуйте цифри, 45-46%% від усіх виборців проголосувало за ЗЕ
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25.07.2022 16:49 Ответить
бавовна і бердянський бичок
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25.07.2022 16:33 Ответить
а вот и тревога в Одесе, зерно наверно грузят
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25.07.2022 16:40 Ответить
Пьяный кацап мешок селитры уронил при разгрузке
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25.07.2022 16:40 Ответить
"закурила девочка
и уснула пьяная"..... (с)
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25.07.2022 16:46 Ответить
Гуманитарная селитра.
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25.07.2022 16:54 Ответить
Марик, жги еще. СМЕРТЬ ЦАПОРИЛИМ!!!
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25.07.2022 17:56 Ответить
 
 