В окупованому Бердянську пролунав вибух. ВIДЕО
У тимчасово захопленому військами рф Бердянську пролунав вибух у районі заводу Південгідромаш.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.
"У Бердянську на горі, в районі території заводу Південгідромаш, пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Frol Fedoroff
показати весь коментар25.07.2022 16:32
+4 Александр Чуднивец #474549
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+4 Andrey Zharov
показати весь коментар25.07.2022 16:29
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и уснула пьяная"..... (с)