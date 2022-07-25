В окупованому Бердянську пролунав вибух. ВIДЕО

У тимчасово захопленому військами рф Бердянську пролунав вибух у районі заводу Південгідромаш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

"У Бердянську на горі, в районі території заводу Південгідромаш, пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

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