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В окупованому Бердянську пролунав вибух. ВIДЕО

У тимчасово захопленому військами рф Бердянську пролунав вибух у районі заводу Південгідромаш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє пресслужба Бердянської міської ради.

"У Бердянську на горі, в районі території заводу Південгідромаш, пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Щонайменше 10 гучних вибухів пролунало в Миколаєві, - ЗМІ

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4464)


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Топ коментарі
+15
и что? В Харькове, Николаеве, Никополе таких взрывов десятки каждую ночь . И Бердянск это не Воронеж или Белгород, а украинский город. Спасибо, в очередной раз, "великому" дорожному строителю и 73% приколистов-дураков
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25.07.2022 16:32
+4
Ета ачєрєдной жєст добрай лапатнай волі...
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25.07.2022 16:27
+4
свiжа бавовна
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25.07.2022 16:29
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Ета ачєрєдной жєст добрай лапатнай волі...
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25.07.2022 16:27 Відповісти
свiжа бавовна
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25.07.2022 16:29 Відповісти
и что? В Харькове, Николаеве, Никополе таких взрывов десятки каждую ночь . И Бердянск это не Воронеж или Белгород, а украинский город. Спасибо, в очередной раз, "великому" дорожному строителю и 73% приколистов-дураков
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25.07.2022 16:32 Відповісти
теперь лаптестан может спокойно заявлять что зсу бомбит украинские города
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25.07.2022 16:36 Відповісти
73% з 26% що прийшли на вибори, тобто ці 73% це лише агресивна меньшість, яку блогерами і марафонами зараз будуть роздувати до "всенародной любви і признательності", які на фіг вибори можливі в країні де всі державні інститути залежать від татарових?
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25.07.2022 16:38 Відповісти
ре перекручуйте цифри, 45-46%% від усіх виборців проголосувало за ЗЕ
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25.07.2022 16:49 Відповісти
бавовна і бердянський бичок
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25.07.2022 16:33 Відповісти
а вот и тревога в Одесе, зерно наверно грузят
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25.07.2022 16:40 Відповісти
Пьяный кацап мешок селитры уронил при разгрузке
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25.07.2022 16:40 Відповісти
"закурила девочка
и уснула пьяная"..... (с)
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25.07.2022 16:46 Відповісти
Гуманитарная селитра.
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25.07.2022 16:54 Відповісти
Марик, жги еще. СМЕРТЬ ЦАПОРИЛИМ!!!
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25.07.2022 17:56 Відповісти
 
 