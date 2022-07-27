Оккупанты показали повреждения на Антоновском мосту в Херсоне. ВИДЕО
Оккупанты опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы повреждения Антоновского моста в Херсоне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, полотно моста получило значительные повреждения и не пригодно для эксплуатации. По словам автора видео, украинские воины нанесли повторный удар практически в то же место, что и накануне.
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А цей під обстрілами другий тиждень, увесь в дірках та проломах і, бл*дь, стоїть...
https://inforesist.org/ua/zsu-zavdali-potuzhnogo-udaru-po-antonovskomu-mostu-okupanti-kazhut-shho-vin-poshkodzhenij-ta-zakritij/
Минздрав предупреждает что Украина запускает бактериологическое оружие на освобожденной территории поэтому у ВС РФ так много не боевых потерь , солдаты сами виноваты что умирают.
тут люди з Маріуполя-Мелітополя-Херсона... запитують і мають на це повне право..
верещучий Зеленський-поддермаковський, чого "мовчите як риба об лЬод"?..
скільки ще засланців залишилося працювати на своїх високих посадах на шкоду Україні?
вільні люди України питають за тих, хто вже ніколи не зможе спитати