Оккупанты показали повреждения на Антоновском мосту в Херсоне. ВИДЕО

Оккупанты опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы повреждения Антоновского моста в Херсоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, полотно моста получило значительные повреждения и не пригодно для эксплуатации. По словам автора видео, украинские воины нанесли повторный удар практически в то же место, что и накануне.

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