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Окупанти показали пошкодження Антонівського мосту в Херсоні. ВIДЕО

Окупанти опублікували відеозапис, на якому зафіксовані пошкодження Антонівського мосту в Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відео, полотно мосту отримали значні пошкодження і не придатне для експлуатації. Зі слів автора відео, українські воїни завдали повторного удару практично в те саме місце, що і напередодні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, коли окупанти переправляли накопичену техніку, - Хлань

Автор: 

міст (1234) Херсон (3380) знищення (7313)


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Топ коментарі
+77
Чем шире отверстия в антоновском мосту, тем уже отверстия орков, находящихся на правом берегу
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27.07.2022 10:54
+54
"ПВО пєрєхватіла всє ракєти" (РІА Новості)
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27.07.2022 10:56
+48
Мосты делаются с натяжкой арматуры/бетона. То есть он прочный но и гибкий. Просто залить дыры бетоном нельзя. Нужно менять весь пролёт
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27.07.2022 10:53
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Крымский мост напрягся.
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27.07.2022 11:32 Відповісти
Прикол даже не в том, что мост разрушен. А в том что суету вокруг него легко разбо быть с помощью спутниковых систем раннего оповещения в реальном времени.
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27.07.2022 11:33 Відповісти
Як би цей міст був расейським, він би обсипався якщоб на нього чайка тричі підряд насрала!
А цей під обстрілами другий тиждень, увесь в дірках та проломах і, бл*дь, стоїть...
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27.07.2022 11:37 Відповісти
бо наш
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27.07.2022 23:15 Відповісти
Це може врятувати хіба що Миколаїв на 5 хв. Рсзв рашистів для обстрілів Зеленодольська і всієї лінії правобережжя Дніпропетровщини заїзжають через каховську дамбу. І якщо цей міст реально стане непроїзним, то і до Херсона спокійно будуть кататися через дамбу і не колонами, а поштучно.
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27.07.2022 11:38 Відповісти
Велике будівництво перетворилось на велике руйнівництво.
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27.07.2022 11:39 Відповісти
Цей міст було побудовано у середині 80-х минулого століття!
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27.07.2022 16:12 Відповісти
Нормальная дорога где-нибудь в Кемерово,можно ездить и даже слегка дрифтовать))
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27.07.2022 11:50 Відповісти
Никто мостом ездить не будет, ни сегодня, ни завтра. Латки не помогут, прилеты продолжатся.
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27.07.2022 11:58 Відповісти
Багато було влучень по техніці. По другому відео видно.
https://inforesist.org/ua/zsu-zavdali-potuzhnogo-udaru-po-antonovskomu-mostu-okupanti-kazhut-shho-vin-poshkodzhenij-ta-zakritij/
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27.07.2022 11:59 Відповісти
Да уж ,оркам пора делать ноги
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27.07.2022 12:00 Відповісти
Ось і вся ціна вкладанням коштів у інфраструктуру: те що не розвалили орки - розвалимо самі. Притомні люди зажди казали зеленим дебілам, що так буде.
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27.07.2022 12:11 Відповісти
Рекомендуєш з "великого крадівництва" все заасфальтоване залишити оркам?
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27.07.2022 14:51 Відповісти
Так зебанутий для них і будував,щоб легка дорога була.
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27.07.2022 19:33 Відповісти
На параше должно быть тоже самое.
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27.07.2022 12:20 Відповісти
Роспотребнадзор доложили что Мост соответствует всем российским нормам.
Минздрав предупреждает что Украина запускает бактериологическое оружие на освобожденной территории поэтому у ВС РФ так много не боевых потерь , солдаты сами виноваты что умирают.
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27.07.2022 12:22 Відповісти
Хорошо пошла, видать, к дождю...
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27.07.2022 12:32 Відповісти
Хтось може пояснити чому цей міст знищили не тоді, коли русиш швайне наступали, а коли збираються наступати ЗСУ?
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27.07.2022 12:36 Відповісти
никогда не поздно перерезать русне логистику...но согласен 24 -25 февраля єто было бы лучше сделать.
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27.07.2022 12:43 Відповісти
Боневтік каже,що не на часі
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27.07.2022 12:44 Відповісти
операція "пастка"
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27.07.2022 14:01 Відповісти
операція "Оман"
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27.07.2022 14:52 Відповісти
Хто платить,того зетварини й обслуговують.
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27.07.2022 19:38 Відповісти
ЗСУ збираються не "наступать" а душить кацапів у "Херсонському котлі"!
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27.07.2022 19:40 Відповісти
Обменный фонд очень нужен. Спасать ГЕРОЕВ "АЗОВСТАЛИ".
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28.07.2022 10:12 Відповісти
КРАСІВА
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27.07.2022 12:37 Відповісти
Було б краще, коли колонна в'їхала на міст, а потім початок та кінець мосту розбити, щоб техніка лишилася на мосту.
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27.07.2022 12:44 Відповісти
Я прочитала, только уже не помню где, что во во время этого фейерверка на мосту был какой-то военный транспорт.
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27.07.2022 13:08 Відповісти
Тим часом, прямо зараз міст знову слухає бавовну.
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27.07.2022 12:47 Відповісти
Меньше знають рашисти про міст, ЧОГО, КОЛИ, ХТО, ДЛЯ ЧОГО???… краще Захисникам України!
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27.07.2022 12:49 Відповісти
Це Україна ще не запустила голубів та кажанів. Смерть кацапам!
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27.07.2022 13:11 Відповісти
аж на 5 міяць війни, скільки мирних людей треба було поховати із за корумпованої СБУ з клоунськими гнидами
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27.07.2022 13:21 Відповісти
хто відповість, чому така сама робота не була зроблена 24 лютого на "чонгарі"?..
тут люди з Маріуполя-Мелітополя-Херсона... запитують і мають на це повне право..
верещучий Зеленський-поддермаковський, чого "мовчите як риба об лЬод"?..
скільки ще засланців залишилося працювати на своїх високих посадах на шкоду Україні?
вільні люди України питають за тих, хто вже ніколи не зможе спитати
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27.07.2022 13:27 Відповісти
не було хімарсів
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27.07.2022 14:02 Відповісти
Тому,що там гроші за проїзд мабуть були отримані.
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27.07.2022 19:35 Відповісти
Міст, як міст.

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27.07.2022 14:15 Відповісти
Полотно толщиной меньше полуметра. Явная халтура.
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27.07.2022 17:35 Відповісти
Ця халтура протрималась 35 років,це ж не з,******* будували.
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27.07.2022 19:36 Відповісти
Я вижу Вы эксперт в мостостроении 🤔
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27.07.2022 22:53 Відповісти
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28.07.2022 01:28 Відповісти
Пане Вельте, нифуя не смешно. Это Карпаты и куча *********, которые вырубывают лес. Вижу ЭТО каждый день!
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28.07.2022 10:04 Відповісти
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