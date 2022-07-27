Окупанти показали пошкодження Антонівського мосту в Херсоні. ВIДЕО

Окупанти опублікували відеозапис, на якому зафіксовані пошкодження Антонівського мосту в Херсоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи з відео, полотно мосту отримали значні пошкодження і не придатне для експлуатації. Зі слів автора відео, українські воїни завдали повторного удару практично в те саме місце, що і напередодні.

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