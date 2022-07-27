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ВСУ нанесли огневой удар по объекту в оккупированной Горловке. ВИДЕО

ВСУ нанесли огневой удар по военному объекту в оккупированной Горловке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Смотрите также: По скоплению российской техники в оккупированной Горловке нанесен огневой удар, - СМИ. ВИДЕО

Доброго вечора з окупованої Горлівки.

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/lcSrPTzibb

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 27, 2022

Доброго вечора з окупованої Горлівки.

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u https://t.co/OW4ZInV69O pic.twitter.com/fAhT2XCVrR

— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 27, 2022

Смотрите также: 9 июля вблизи Горловки сбит вражеский вертолет. Тип устанавливается, - Воздушные Силы

Автор: 

Горловка (2384) обстрел (27351)


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Топ комментарии
+31
.
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27.07.2022 22:29
+25
Біндерафци дамбят бамбас!
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27.07.2022 22:34
+24
А звідки там газогін, 8 років "бамбили Данбас"
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27.07.2022 22:34
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Весело горить!
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27.07.2022 22:26 Ответить
Хорошо покурили...
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27.07.2022 22:26 Ответить
Добре. Для того і ЗСУ. Не сумніваємося. По Москві коли буде?
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27.07.2022 22:27 Ответить
.
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27.07.2022 22:29 Ответить
Походу, это газовый трубопровод горит. Это и была цель?
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27.07.2022 22:31 Ответить
А звідки там газогін, 8 років "бамбили Данбас"
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27.07.2022 22:34 Ответить
так так
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27.07.2022 22:35 Ответить
Не трубопровод. Газ в городе есть. Разговаривала с соседями. Молчат как рыбы.
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27.07.2022 22:44 Ответить
Дид Байдин бимбас бадминтонил бадминтонил да не выбадминтонил.
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27.07.2022 22:32 Ответить
Біндерафци дамбят бамбас!
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27.07.2022 22:34 Ответить
согласно Закону Эйнштейна, энергия может перейти в массу.......
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27.07.2022 22:36 Ответить
Може там ще щось було , але те , що на відео - це палає газ з пошкодженої труби .
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27.07.2022 22:36 Ответить
Цвіте бавовна пишним цвітом
Летить селітра звідусіль
А москалі шукають місце
Де можна випрати труси
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27.07.2022 22:47 Ответить
Але на жаль втратили берестове і вуглегірську тец
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27.07.2022 23:01 Ответить
То тимчасова втрата, на війні так буває, не сци.
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28.07.2022 09:35 Ответить
Але на жаль втратили берестове і вуглегірську тец...Так!

«95 кагал» у співдружності із проросійським завгоспом Єрмаком здає росіянам Україну методом «відкушування» територій частинами. Наразі в Україні узбережжя Азовського моря та Херсонська область - суцільний Іловайськ.

«Нові неголені обличчя» в Раді здали загарбникам Скадовськ, Геническ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Світлодарськ та Маріуполь.

Спецназ ПВК «Вагнера» вибив українських захисників та опанував міста Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Для опалення взимку окупованих міст вже захоплено Вуглегірську ТЕЦ.

Піаніст, який грає на роялі нетрадиційним способом, здав окупантам Приазов'є, Луганську область, та 80% Запорізької області. Арлекін з Кривого Рогу допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити безкоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і в Одесу.

Поки слуги народу смажили шашлики на 9 травня, вузькоокі прибульці під дулами автоматів депортували до снігової Нігерії майже півтора мільйона громадян України серед яких 230 тисяч українських дітей, які у 16 років отримують паспорт із двоголовою куркою - мутантом, а у 18 років отримують російський військовий квиток та будуть направлені воювати проти народа України. Точно так діяв Гітлер, коли з-поміж полонених росіян створив під командуванням зрадника генерала Власова «РВА» (Російську Визвольну Армію).

«Мрію» - спалили. «Сагайдачного» - втопили, у Бердянську малі броньовані швидкісні катери «Кременчук», «Аккерман» та «Вишгород» разом з боєкомплектами та судновим журналом подарували ворогам, «Азовсталь» - разбомбили, захисників Маріуполя сдали в полон, чорноморські та азовські порти - заблоковані, майже 500 000 тонн пшениці вже вивезено до Севастополя. Скіфське золото вкрадено з краєзнавчого музею у Мелітополі. 38 картин Айвазовського з музею у Феодосії доставлено спецрейсом «Аерофлоту» до Москви. Грабежі та мародерство на захоплених територіях відбуваються орками цілодобово. Це - катастрофа!

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28.07.2022 09:47 Ответить
Після удару ЗСУ палають російські склади на Горлівському машинобудівному заводі
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27.07.2022 23:04 Ответить
У Донецькій області горить Горлівський машинобудівний завод. За непідтвердженою інформацією, там розташовувалися склади російської армії з ************.

За неофіційними даними, пожежа на російських складах спалахнула після точкового удару 155-мм артилерії Збройних сил України.
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27.07.2022 23:05 Ответить
Да штоштакоє!
Вот, нікагда такова нєбила, і вот апять
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27.07.2022 23:11 Ответить
ї от так всі "8 лет дамбят" нелюді
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27.07.2022 23:22 Ответить
зовсім слабенько горить. треба ще насипати.
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28.07.2022 08:59 Ответить
 
 