Дарьевский мост через Ингулец после атаки ВСУ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы повреждения Дарьевского моста через Ингулец, нанесенные во время артиллерийской атаки ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно по меньшей мере пять дыр в полотне моста.

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