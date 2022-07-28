Дарьевский мост через Ингулец после атаки ВСУ. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы повреждения Дарьевского моста через Ингулец, нанесенные во время артиллерийской атаки ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно по меньшей мере пять дыр в полотне моста.
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+53 Alexey Prus #505938
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+39 lammer ya
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міст як міст!
и да, - это не хаймарс, у комплекса нет таких боеприпасов для проделывания аккуратных дырочек.
И это.... не пишите, как "виставляти правильно взриватєль на хаймарсах", и не фантазируйте про мифические пояснения американцев. Тогда не будете выглядеть здесь... мягко говоря. полным дилетантом.
Единственный вид боеприпаса для хаймарса, созданный для проникающего поражения подземных целей - оперативно-тактическая ракета AFOM - ATACMS Block III (TACMS-P) с унитарной б\ч дальностью 220 км. И мы таких естественно не получали за полной ненадобностью. Бросьте писать о том, о чем не имеете представления, ибо вы вводите людей в заблуждение.
Если повара или филолога бить головой об орудийный замок, то из него можно сделать артиллериста. Не бросайте попыток совершенствоваться.
В Кропивницькому там зкацаплених сачуствующіх, за 30 років, як грязі!!