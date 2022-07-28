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Дарьевский мост через Ингулец после атаки ВСУ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы повреждения Дарьевского моста через Ингулец, нанесенные во время артиллерийской атаки ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно по меньшей мере пять дыр в полотне моста.

Читайте также: Антоновский мост будет отстроен, но уже нами, - Зеленский. ВИДЕО

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мост (1028) уничтожение (6974)


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Топ комментарии
+53
крымский мост все больше напрягается и сжимает булки
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28.07.2022 16:40
+39
Німношко іспортілся
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28.07.2022 16:38
+28
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28.07.2022 16:54
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Німношко іспортілся
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28.07.2022 16:38 Ответить
Але, схоже, що однією смугою їхати ще можна. Знімали з автомобіля, що рухається.
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28.07.2022 19:28 Ответить
на легковой да а вот 30-50 тон ????????
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29.07.2022 18:56 Ответить
Картіна маслам...
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28.07.2022 16:39 Ответить
крымский мост все больше напрягается и сжимает булки
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28.07.2022 16:40 Ответить
Нормально виглядає

міст як міст!
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28.07.2022 16:40 Ответить
Маловато, маловато будя, аднакось 🤔 Нада пафффтарить
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28.07.2022 16:41 Ответить
Єноту приготуватись
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28.07.2022 16:42 Ответить
Ну, приблизно такий, коли я працював в Дар'ївцї, 20 років тому
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28.07.2022 16:42 Ответить
Все харашо, базару ноль, але чому вони лишаються стояти, а не в щебінь розлітаються? Слабкий заряд вибухівки в тому хаймарсі?...
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28.07.2022 16:49 Ответить
Аби не можна було рашистам важку військову техніку ганяти.
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28.07.2022 16:54 Ответить
Основная цель была критично ослабить нижнюю консоль мостовой конструкции одного пролета, которая работает на растяжение конструкции, что бы сделать невозможной переброску тяжелой техники и грузовиков, но в то же время оставить возможность пешего движения через этот пролёт.
и да, - это не хаймарс, у комплекса нет таких боеприпасов для проделывания аккуратных дырочек.
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28.07.2022 18:14 Ответить
Це папередженя))) Та і може це був Ескалибур. Офіціоза від наших немає. Поклали вздовж, можуть значить покласти в коло 5 м. И тоді буде опа мосту
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28.07.2022 18:50 Ответить
Шкода що наші військові на той час ще не вміли виставляти правильно взриватєль на хаймарсах.Вони пройшли наскрізь міст і здетонували внизу, не завдавши значної шкоди.Те саме було з першими обстрілами Антонівського моста,а потім амерканці пояснили що потрібно зробити і минулий обстіл Антонівського був значно ефективніший.
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28.07.2022 16:51 Ответить
обстріл
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28.07.2022 16:53 Ответить
а "взриватєль" ок?
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28.07.2022 17:23 Ответить
Майже
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28.07.2022 17:36 Ответить
Не надо плохо думать о наших военных. Перед тем, как производились удары по мостам, проводились консультации с мостостроителями, и изучалась проектная документация. Удары производились бетонобойными М982 Increment I. Основная цель была критично ослабить нижнюю консоль мостовой конструкции одного пролета, которая работает на растяжение конструкции, что бы сделать невозможной переброску тяжелой техники и грузовиков, но в то же время оставить возможность пешего движения через этот пролёт.
И это.... не пишите, как "виставляти правильно взриватєль на хаймарсах", и не фантазируйте про мифические пояснения американцев. Тогда не будете выглядеть здесь... мягко говоря. полным дилетантом.
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28.07.2022 18:07 Ответить
Передивіться відео першого і останньго обстрілу Антонівського мосту.Ви,як не дилетант,мабуть поясните, чому значно більші руйнування після останнього обстрілу,і нема просто круглих отворів, якщо в обидвох випадках були влучання в несучу конструкцію?
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28.07.2022 21:20 Ответить
а які отвори є? квадратні? не стану навіть вгадувать, що ви маєте на увазі під "******* конструцією".
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28.07.2022 22:12 Ответить
Після третього обстрілу є навіть квадратні отвори і купа уламків бетону та асфальту.,а не просто круглі отвори,ніби використовували інший тип ***********.Може це для вас і складно,але під ******* конструкцією я мав на увазі опору моста.Відео з квадратними отворами:https://www.youtube.com/watch?v=wfjWyU6ygb4
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28.07.2022 23:19 Ответить
Імхо , це не Химерами. Виглядає як 152/155 мм . Ескалібур дуже похоже. Все вірно роблять! Нам ще ті мости ремонтувати)))
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28.07.2022 18:54 Ответить
Не згоден: скоріш за все,спочатку били бетонобійними хаймарсами,котрі пробивать бетон а потім вибухають(в коментарях писали що вибухали у ріці),а станній обстріл Антонівського мабуть фугасний заряд і значно ефективніший результат.
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28.07.2022 21:39 Ответить
у хаймарса нет бетонобойных боеприпасов. Не создавайте легенды, не распространяйте чужие фантазии.
Единственный вид боеприпаса для хаймарса, созданный для проникающего поражения подземных целей - оперативно-тактическая ракета AFOM - ATACMS Block III (TACMS-P) с унитарной б\ч дальностью 220 км. И мы таких естественно не получали за полной ненадобностью. Бросьте писать о том, о чем не имеете представления, ибо вы вводите людей в заблуждение.
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28.07.2022 22:27 Ответить
Я бачу що ви експерт,то поясніть мені чому така велика різниця у руйнуванях після третього обстрілу Антонівського мосту.І може ви,як експерт, поясните чому воронка від вибуху знаходиться під мостом а не в середині конструкції ???Оці всі дирки в мосту після перших обстрілів не завдали значної шкоди бо заряд вибухав під мостом.Як на мене, то це дуже неефективно.https://www.youtube.com/watch?v=utdFeamzL2s
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28.07.2022 23:05 Ответить
Це робота високоточного бетонобійного **********.Третій обстріл - схоже на фугас.
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28.07.2022 23:38 Ответить
Ну вот видите! Вы вернулись к моему комменту про М982 Increment I.
Если повара или филолога бить головой об орудийный замок, то из него можно сделать артиллериста. Не бросайте попыток совершенствоваться.
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29.07.2022 14:55 Ответить
Це там де ви сказали що я погано думаю про наших військових...Тобто ви вважаєте що я неправий і вони робили все правильно.Схоже вас довго били "об орудийный замок" що ви - само совершенство.До наших військових ,а можливо й до вас,з третього разу дійшло що потрібно використовувати фугасні ,а не бетонобійні *********.
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29.07.2022 17:01 Ответить
Уважаемый, даже ребёнок знает что для того что бы разрушить бетон заряд должен углубится в него и внутри разорватся разрушая его. Если взрыв происходит на поверхности бетона то порой он даже трещины не оставляет, бетон как броневая сталь. Поэтому и существует такой снаряд - бетонобойный.
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29.07.2022 19:09 Ответить
Шановний експерт,подивіться це відео от і побачите ДЕ здетонував снаряд,а потім пишіть що там повинен знати "даже ребёнок"..https://www.youtube.com/watch?v=utdFeamzL2s
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29.07.2022 19:54 Ответить
Теоретично ви все написали вірно,АЛЕ голова дана людині щоб думати.Ці бетонобійні снаряди пробивали мости,як картон, і вибухали під мостом не завдаючи значних руйнувань.Вже після першого відео,де зафіксовані влучання 155 калібру, наші військові мали б змінити тип **********.Але вони зробили це аж на минулому обстрілі Антонівського мосту,де значно сильніші руйнування і нема невеликих круглих отворів без слідів детонації заряду.
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29.07.2022 20:24 Ответить
Долго думал , прежде чем такое сморозить ?
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28.07.2022 23:51 Ответить
Для кацапів звичненько, скрепненько.
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28.07.2022 16:53 Ответить
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28.07.2022 16:54 Ответить
Церква це прикриття для рашистів та їх агентури в Україні, коригувальників!! Сьогоднішній обстріл це підтверджує на 100%!!!
В Кропивницькому там зкацаплених сачуствующіх, за 30 років, як грязі!!
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28.07.2022 17:29 Ответить
Ці мости мали бути підірвані ще в лютому. А не класти сотні життів щоб виправити чийсь пройоб...
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28.07.2022 16:55 Ответить
Умгу. Результати виборів мали би бути інакшими ще в 2019-му, а не давати розікрасти сотні мільярдів.
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28.07.2022 17:01 Ответить
Мало-вато... Треба ще! Бажано з якоюсь технікою та кацапами...
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28.07.2022 17:09 Ответить
Картина маслом последует опосля мостов, был у цапорылых шанс сделать ноги, они его прохлопали.
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28.07.2022 17:22 Ответить
По тому мосту навряд-чи кацапи вже зможуть переганяти важку техніку....
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28.07.2022 17:14 Ответить
Повчись якимсь прийомам у **********,що б твiй 3,14здiж виглядав хоть трiшки реалiстично..Онучi не жмуть?
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28.07.2022 21:38 Ответить
?? Ви не по адресу.
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28.07.2022 21:55 Ответить
Скільки ж зусиль тепер треба прикладати, щоб зруйнувати міст, бо якийсь довбой#б казав, що треба готуватися до шашликів!
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28.07.2022 17:26 Ответить
На жаль, цей довбо@б не втік, і зараз, зі своїми щурами, заважає ЗСУ нищити ворога,отримуючи нагороди і звання держав всього світу. Розум усвідомлює, але шлунок викликає блювоту.
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28.07.2022 17:32 Ответить
Краще б не вдоль, а в поперек.
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28.07.2022 17:27 Ответить
Какие, в жопу, хаймерсы? Это эскалибуры!
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28.07.2022 17:54 Ответить
это всего лишь тренировка перед главным призом, - Керчинский, ты как там? =)
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28.07.2022 18:02 Ответить
Досить швидко їде оператор
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28.07.2022 18:09 Ответить
В 2013 заліщанський переїжав виглядав точно так.
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28.07.2022 21:22 Ответить
Маловато,потрібно добавити!
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28.07.2022 22:16 Ответить
повреждения некритичны...
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31.07.2022 23:29 Ответить
 
 