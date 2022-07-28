Дар'ївський міст через Інгулець після атаки ЗСУ. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані пошкодження Дар'ївського мосту через Інгулець, завдані під час артилерійської атаки ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно щонайменше п'ять дірок у полотні мосту.

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