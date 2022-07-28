Дар'ївський міст через Інгулець після атаки ЗСУ. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані пошкодження Дар'ївського мосту через Інгулець, завдані під час артилерійської атаки ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно щонайменше п'ять дірок у полотні мосту.
Топ коментарі
+53 Alexey Prus #505938
показати весь коментар28.07.2022 16:40
+39 lammer ya
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+28 Voc Vox
показати весь коментар28.07.2022 16:54
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міст як міст!
и да, - это не хаймарс, у комплекса нет таких боеприпасов для проделывания аккуратных дырочек.
И это.... не пишите, как "виставляти правильно взриватєль на хаймарсах", и не фантазируйте про мифические пояснения американцев. Тогда не будете выглядеть здесь... мягко говоря. полным дилетантом.
Единственный вид боеприпаса для хаймарса, созданный для проникающего поражения подземных целей - оперативно-тактическая ракета AFOM - ATACMS Block III (TACMS-P) с унитарной б\ч дальностью 220 км. И мы таких естественно не получали за полной ненадобностью. Бросьте писать о том, о чем не имеете представления, ибо вы вводите людей в заблуждение.
Если повара или филолога бить головой об орудийный замок, то из него можно сделать артиллериста. Не бросайте попыток совершенствоваться.
В Кропивницькому там зкацаплених сачуствующіх, за 30 років, як грязі!!