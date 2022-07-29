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Украинские защитники освободили от рашистов населенный пункт на Донецком направлении, - ОК "Схід". ВИДЕО

Недавно совместными усилиями воинов отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24 отдельного штурмового батальона "АЙДАР" был освобожден и окончательно зачищен от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в оперативном командовании "Схід".

"Теперь об этом можно говорить. Недавно совместными усилиями воинов отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24 отдельного штурмового батальона "АЙДАР" был освобожден и окончательно зачищен от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на Донецком направлении. Сейчас село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение двух недель ВСУ освободили три населенных пункта в Херсонской области, - Генштаб

Как отмечает местная жительница, военные прилагают усилия, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, выдают продукты, медикаменты и вещи первой необходимости, которые имеют сами.

оккупация (10164) увольнение (2679) Айдар (167) 53 отдельная механизированная бригада (119)


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Топ комментарии
+15
Назву не кажемо, щоб орки не дізнались з цензор.нет, із якого населеного пункту на Донецькому напрямку їх вибили...
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29.07.2022 10:48
+11
Правильно не говорят, ведь тебе название все-равно мало что скажет. Важно что выбили орков оттуда.
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29.07.2022 10:52
+8
То сідай в машину і шуруй на бомбас там тобі все покажуть. Пароль - "Я с форума Цензора приїхав розібратися шо тут у вас."
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29.07.2022 11:13
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Назву не кажемо, щоб орки не дізнались з цензор.нет, із якого населеного пункту на Донецькому напрямку їх вибили...
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29.07.2022 10:48 Ответить
Правильно не говорят, ведь тебе название все-равно мало что скажет. Важно что выбили орков оттуда.
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29.07.2022 10:52 Ответить
Ну як тобі сказати.
По-перше, свого часу я об'їздив на авто всю Україну.
По-друге, за назвами населених пунктів, які з'являються в інформпросторі, я сам веду і оновлюю карту бойових дій. Навіть дип.стейт подає інфу на своїй карті із 2-3-денним запізненням.
Але орки не повинні здогадатись, з якого н/п їх вибили чи який н/п вони взяли! 👍👍👍
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29.07.2022 11:04 Ответить
Це, щоб найвище командування орків не дізналося, та не погнало м'ясо вертати все взад. Бо ж нижчому командуванню не з руки доповідати нагору про відступ. Наші мають закріпитися.
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29.07.2022 11:12 Ответить
То сідай в машину і шуруй на бомбас там тобі все покажуть. Пароль - "Я с форума Цензора приїхав розібратися шо тут у вас."
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29.07.2022 11:13 Ответить
по перше і по друге - всім посрати, що ти робив.
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31.07.2022 19:43 Ответить
Орда навіть і не підозрює що їх там вже нема. Звязок в них на конях, чи ослах.
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29.07.2022 10:52 Ответить
справа в тому що орки на місцях самі не поспішають доповідати вищому командуванню про втрати населених пунктів. бо нікрокуназад, занамимасцква і хрєнтипогасиштеперкрєдіт.
і їхнє вище командування проводить планування своїх операцій без урахування таких втрат.
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29.07.2022 11:14 Ответить
Назву не кажуть, бо не мають права, це має озвучити у своєму відосіку Хенєралісімус Ставки, тільки йому дано це право і Єдиний канал новин від Коломойського-Медведчука!
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29.07.2022 11:26 Ответить
якщо це відео розлетиться по новинах із заголовками з назвою н/п, то завтра здичавіле туда кине ракету
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29.07.2022 11:27 Ответить
Таки з Донбасу начнеться і Севастополь закінчить агресію. Разом до Перемоги.
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29.07.2022 11:11 Ответить
Взагалі-то проблема набагато ширша, ніж ця коротенька інфа на цензор.нет.
Багато хто вважає, що десовєтизація має початись із зміни назв вулиць.
Насправді десовєтізація має початись із змін в наших головах.
Нормативно-правова база градації відомостей, що грифуються в Україні зразка 2022 року - фактично повністю копіює радянську, яка була створена у 50-х роках.
Тоді, коли єдиним джерелом інформації була газета "Правда", це прокатувало. Ми не знали про реальні втрати в Афганістані, не знали про заворушення в Новочеркесську, про катастрофи з літаками, потягами і багато про що інше.
Зараз це не прокатує, бо ми живемо в іншому світі - світі глобальної інформаційної павутини.
Але вам, молодим, не вистачає знань і часу подумати про це. Головне - щось написати в коментах і бігти далі...
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29.07.2022 11:24 Ответить


"яка була створена у 50-х роках"

Маленьке уточнення - в другій половині 20-х.
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29.07.2022 11:55 Ответить
Зараз єдиним джерелом інфи є телемарафон Зєльцмана...
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29.07.2022 12:30 Ответить
У відео згадується Вугледар. Трохи більше тижня назад наші там контратакували та відкинули орків на 6-8 км. Заняли їхні перші позиції, багато захопили зброї. На Ютубі є невеличкий канал хлопців з другої лінії оборони - вони розказували та показували трофеї. Слава ЗСУ!
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29.07.2022 11:30 Ответить
Віримо ЗСУ І допомагаємо нашій арміі 😠
А всім , кого цікавить який населений пунк звільнено і як , раджу поіхати і на власні очі все побачити і почути від наших бійців !!
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29.07.2022 11:46 Ответить
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29.07.2022 12:40 Ответить
Кажуть на Еспресо, що ці пару звільнених населених пунктів на т.зв. "іловайському напрямку"
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29.07.2022 13:20 Ответить
 
 