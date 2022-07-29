Украинские защитники освободили от рашистов населенный пункт на Донецком направлении, - ОК "Схід". ВИДЕО
Недавно совместными усилиями воинов отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24 отдельного штурмового батальона "АЙДАР" был освобожден и окончательно зачищен от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в оперативном командовании "Схід".
"Теперь об этом можно говорить. Недавно совместными усилиями воинов отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24 отдельного штурмового батальона "АЙДАР" был освобожден и окончательно зачищен от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на Донецком направлении. Сейчас село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения", - говорится в сообщении.
Как отмечает местная жительница, военные прилагают усилия, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, выдают продукты, медикаменты и вещи первой необходимости, которые имеют сами.
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По-перше, свого часу я об'їздив на авто всю Україну.
По-друге, за назвами населених пунктів, які з'являються в інформпросторі, я сам веду і оновлюю карту бойових дій. Навіть дип.стейт подає інфу на своїй карті із 2-3-денним запізненням.
Але орки не повинні здогадатись, з якого н/п їх вибили чи який н/п вони взяли! 👍👍👍
і їхнє вище командування проводить планування своїх операцій без урахування таких втрат.
Багато хто вважає, що десовєтизація має початись із зміни назв вулиць.
Насправді десовєтізація має початись із змін в наших головах.
Нормативно-правова база градації відомостей, що грифуються в Україні зразка 2022 року - фактично повністю копіює радянську, яка була створена у 50-х роках.
Тоді, коли єдиним джерелом інформації була газета "Правда", це прокатувало. Ми не знали про реальні втрати в Афганістані, не знали про заворушення в Новочеркесську, про катастрофи з літаками, потягами і багато про що інше.
Зараз це не прокатує, бо ми живемо в іншому світі - світі глобальної інформаційної павутини.
Але вам, молодим, не вистачає знань і часу подумати про це. Головне - щось написати в коментах і бігти далі...
"яка була створена у 50-х роках"
Маленьке уточнення - в другій половині 20-х.
А всім , кого цікавить який населений пунк звільнено і як , раджу поіхати і на власні очі все побачити і почути від наших бійців !!