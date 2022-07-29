Украинские защитники освободили от рашистов населенный пункт на Донецком направлении, - ОК "Схід". ВИДЕО

Недавно совместными усилиями воинов отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24 отдельного штурмового батальона "АЙДАР" был освобожден и окончательно зачищен от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в оперативном командовании "Схід".

"Теперь об этом можно говорить. Недавно совместными усилиями воинов отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24 отдельного штурмового батальона "АЙДАР" был освобожден и окончательно зачищен от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на Донецком направлении. Сейчас село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Как отмечает местная жительница, военные прилагают усилия, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, выдают продукты, медикаменты и вещи первой необходимости, которые имеют сами.