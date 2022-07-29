Президент Литвы Науседа посетил Ирпень, - Кулеба. ВИДЕО
В Киевской области побывал Президент Литвы Гитанас Науседа. В ходе визита он осмотрел разрушенный город Ирпень.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Литва является мощным голосом поддержки Украины, как в вопросах военной помощи, так и усиления санкций, налагаемых на Россию и Беларусь, а также на пути нашего государства к полноправному членству в ЕС. Благодарен за беспрецедентную поддержку правительства и народа Литвы!" – написал Кулеба.
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