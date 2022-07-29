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Президент Литвы Науседа посетил Ирпень, - Кулеба. ВИДЕО

В Киевской области побывал Президент Литвы Гитанас Науседа. В ходе визита он осмотрел разрушенный город Ирпень.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Литва является мощным голосом поддержки Украины, как в вопросах военной помощи, так и усиления санкций, налагаемых на Россию и Беларусь, а также на пути нашего государства к полноправному членству в ЕС. Благодарен за беспрецедентную поддержку правительства и народа Литвы!" – написал Кулеба.

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Ирпень (370) Киевская область (4147) Науседа Гитанас (266) Кулеба Алексей (108)


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Как же вы задолбали. Сделали из Ирпеня зоопарк чтобы водить туда западных политиков, вместо того чтобы помочь людям, которые лишились жилья.
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29.07.2022 13:39 Ответить
за допомогу взагалі ніхто вже не згадує, люди самі щось роблять, але якщо нема грошей, то живуть в руїнах або десь переселені
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29.07.2022 13:46 Ответить
орки намочили в штани. Слава Україні
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29.07.2022 13:41 Ответить
Ірпінь? а чому тільки Ірпінь?
А не бажають "туристи" відвідати інші міста,десь ближче до передової?
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29.07.2022 14:10 Ответить
от наприклад сьогоднішній Краматорськ?
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29.07.2022 14:11 Ответить
хотя би на тих домах шо крепенько стоят на ногах --- криші зробити
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29.07.2022 14:52 Ответить
 
 