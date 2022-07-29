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Президент Литви Науседа відвідав Ірпінь. ВIДЕО

На Київщині побував Президент Литви Гітанас Науседа. Під час візиту він оглянув зруйноване місто Ірпінь.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Литва є потужним голосом підтримки України, як у питаннях військової допомоги, так і посилення санкцій, що накладаються на Росію та Білорусь, а також на шляху нашої держави до повноправного членства в ЄС. Вдячний за безпрецендентну підтримку уряду та народу Литви!" - написав Кулеба.

Читайте: Литва надасть Україні новий пакет допомоги: 10 бронемашин і амуніцію, - Наусєда

Автор: 

Ірпінь (358) Київська область (4041) Науседа Гітанас (337) Кулеба Олексій (180)


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Как же вы задолбали. Сделали из Ирпеня зоопарк чтобы водить туда западных политиков, вместо того чтобы помочь людям, которые лишились жилья.
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29.07.2022 13:39 Відповісти
за допомогу взагалі ніхто вже не згадує, люди самі щось роблять, але якщо нема грошей, то живуть в руїнах або десь переселені
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29.07.2022 13:46 Відповісти
орки намочили в штани. Слава Україні
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29.07.2022 13:41 Відповісти
Ірпінь? а чому тільки Ірпінь?
А не бажають "туристи" відвідати інші міста,десь ближче до передової?
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29.07.2022 14:10 Відповісти
от наприклад сьогоднішній Краматорськ?
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29.07.2022 14:11 Відповісти
хотя би на тих домах шо крепенько стоят на ногах --- криші зробити
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29.07.2022 14:52 Відповісти
 
 