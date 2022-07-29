Президент Литви Науседа відвідав Ірпінь. ВIДЕО

На Київщині побував Президент Литви Гітанас Науседа. Під час візиту він оглянув зруйноване місто Ірпінь.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Литва є потужним голосом підтримки України, як у питаннях військової допомоги, так і посилення санкцій, що накладаються на Росію та Білорусь, а також на шляху нашої держави до повноправного членства в ЄС. Вдячний за безпрецендентну підтримку уряду та народу Литви!" - написав Кулеба.

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