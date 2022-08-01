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Украинские воины уничтожили из "Стугны-П" главную бронемашину колонны оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили из "Стугны-П" главную бронемашину колонны оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись успешной атаки по украинскому оружию бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите: Детская кроватка с обломком от снаряда из вражеского "Града" в Марганце. ФОТОфакт

уничтожение (7030) украинское оружие (167) Стугна (79)


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Топ комментарии
+44
History Ukraine @History_Ukraine
Офіцер 101 аеромобільного корпусу військових сил США - Богдан Копистянський. В'єтнам, 1969 р.

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01.08.2022 12:11
+40
Здохніть кацапсячі виродки! Слава ВСУ!
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01.08.2022 12:11
+33
Виконавцям-респект...
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01.08.2022 12:06
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Виконавцям-респект...
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01.08.2022 12:06 Ответить
Не только виконавцям респект, а и тем, кто уберег оружие нашего производства от различного рода диверсантов и обеспечил им военных.
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01.08.2022 12:26 Ответить
наші хлопці на відео матюкаються, Мама не горюй, але ніякого відторгнення це у мене не викликає, хоча матюків зазвичай не люблю, я відчуваю їхню радість від збитої головної машини в колоні.
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02.08.2022 08:02 Ответить
History Ukraine @History_Ukraine
Офіцер 101 аеромобільного корпусу військових сил США - Богдан Копистянський. В'єтнам, 1969 р.

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01.08.2022 12:11 Ответить
Здохніть кацапсячі виродки! Слава ВСУ!
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01.08.2022 12:11 Ответить
камандір ! на запчасті рашиста
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01.08.2022 12:13 Ответить
Ну - "головну" розбили... А далі? Там ще півтора десятка "залізяк" з екіпажами!
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01.08.2022 12:16 Ответить
тим, що далі дали трохи часу подумати - або тікайте, або будете утилізовані
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01.08.2022 12:26 Ответить
Так они херачат по уже рабитым танкам видос запили *******
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01.08.2022 16:01 Ответить
вони на відео сказали, що там колоні є вже розбиті машини, які не рухаються.
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02.08.2022 08:04 Ответить
москальске дупло як роз'їбли
молодці так тримати
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01.08.2022 12:16 Ответить
Всі здохнете , виродки кацапські 😠
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01.08.2022 12:17 Ответить
Слава Героям!Слава Нацii
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01.08.2022 12:18 Ответить
прицілюитесь -- там ше тих мішенеи як мишеи в коморі
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01.08.2022 12:21 Ответить
Краще давати команду: пуск, постріл, а не кацапське "выстрел"
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01.08.2022 12:22 Ответить
цільте в дупло
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01.08.2022 12:28 Ответить
Ех, якби головний "боневтік" не захоплювався "великим крадівництвом" від наших "Стугн" стогнало б набагато більше кацапні.
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01.08.2022 12:32 Ответить
Непогано так... 1850м. відстань..... А в коробочці й не зрозуміли звідки прилетіло... Бааах, і тільки пісюни по стєнках... (с.)
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01.08.2022 12:33 Ответить
Мінімум 13сек х 200м,трохи дальше.
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01.08.2022 13:16 Ответить
Які файні в нас дороги.
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01.08.2022 12:41 Ответить
Іхали рашисти по нашій дорозі
Стугна ім влупила в самісінький лоб
І тепер машина їхати не в змозі
А ще на додачу здох рашистський жлоб!

Слава ЗСУ!
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01.08.2022 13:44 Ответить
Перша машина мотлох з дурниками, а ось другим мабуть їде або сикливий командир або найменш несправна гармата.
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01.08.2022 14:05 Ответить
На большинстве видео уничтожения бронетехники орков наша родная "Стугна", а не NLAW или Javelin. Это говорит о том, что нужно (было) развивать свой ВПК. Какие еще намеки нужны были в течение 8 лет после аннексии Крыма и захвата ОРДЛО?
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01.08.2022 14:29 Ответить
До 19-го и разивали, а потом нарид выбрал янелоха,и лоханулся
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01.08.2022 15:53 Ответить
Все вірно. Але такі висновки - не на підставі наявних відео. Бо на NLAW і Javelin відео просто немає.
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02.08.2022 05:02 Ответить
Стрельбуны,,, херачат по уже разбитым танкам ,🤣и не видят не хера что они уже прибитые .
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01.08.2022 15:58 Ответить
Хлопцы, а можно без мата? Такие видео детям показывают для правильного воспитания.
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01.08.2022 16:06 Ответить
Ты б еще попросил, чтоб бойцы были в смокингах и соблюдали этикет.
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01.08.2022 21:41 Ответить
Люди правильно пишуть,пора відвикати від свинячих матюків
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01.08.2022 17:39 Ответить
А по мне, так пусть хоть обматерятся, главное, что орков жгут нещадно. А блюстителей морали будем слушать после того, как все русские корабли уберутся *****.
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01.08.2022 21:44 Ответить
 
 