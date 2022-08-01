Украинские воины уничтожили из "Стугны-П" главную бронемашину колонны оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили из "Стугны-П" главную бронемашину колонны оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись успешной атаки по украинскому оружию бойцы опубликовали в соцсетях.

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