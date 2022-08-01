Украинские воины уничтожили из "Стугны-П" главную бронемашину колонны оккупантов. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили из "Стугны-П" главную бронемашину колонны оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись успешной атаки по украинскому оружию бойцы опубликовали в соцсетях.
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+44 Йцу Кенг #461207
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+33 Александр Чуднивец #474549
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Офіцер 101 аеромобільного корпусу військових сил США - Богдан Копистянський. В'єтнам, 1969 р.
молодці так тримати
Стугна ім влупила в самісінький лоб
І тепер машина їхати не в змозі
А ще на додачу здох рашистський жлоб!
Слава ЗСУ!