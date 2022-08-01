Українські воїни знищили зі "Стугни-П" головну бронемашину колони окупантів. ВIДЕО
Українські воїни знищили зі "Стугни-П" головну бронемашину колони окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки з української зброї бійці опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+44 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар01.08.2022 12:11
+40 Злий Грицько
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+33 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.08.2022 12:06
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Офіцер 101 аеромобільного корпусу військових сил США - Богдан Копистянський. В'єтнам, 1969 р.
молодці так тримати
Стугна ім влупила в самісінький лоб
І тепер машина їхати не в змозі
А ще на додачу здох рашистський жлоб!
Слава ЗСУ!