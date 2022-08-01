Українські воїни знищили зі "Стугни-П" головну бронемашину колони окупантів. ВIДЕО

Українські воїни знищили зі "Стугни-П" головну бронемашину колони окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки з української зброї бійці опублікували в соцмережах.

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