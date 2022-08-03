Глобальная архитектура безопасности не работает, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины на 161-й день войны с РФ.

"На днях в нашем информационном пространстве и в соцсетях очень много сообщений о конфликтных ситуациях и угрозах, которые есть в других географиях. Сначала – Балканы, потом – Тайвань, теперь может быть Кавказ... Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала, если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности.

И это действительно то, на что Украина обращает внимание не только 161-й день от начала полномасштабной войны, а уже годами. С тех пор как Россия полностью проигнорировала международное право, интересы человечности как таковой", - сказал Зеленский.

