Глобальная архитектура безопасности не работает, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины на 161-й день войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"На днях в нашем информационном пространстве и в соцсетях очень много сообщений о конфликтных ситуациях и угрозах, которые есть в других географиях. Сначала – Балканы, потом – Тайвань, теперь может быть Кавказ... Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала, если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности.
И это действительно то, на что Украина обращает внимание не только 161-й день от начала полномасштабной войны, а уже годами. С тех пор как Россия полностью проигнорировала международное право, интересы человечности как таковой", - сказал Зеленский.
- мама Рима і папан навчили, що вибачаються, тим більше перед гоями лише лохи
а чтому вони не входять то вже зовсім інша історія
Хто відпустив Портнова ⁉️⁉️⁉️
Найвеличніший лідер **********.
Усі за ним записують
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер ********** нахабно заявляє союзникам, що "кроФь детей Маріуполя на ваших руках".
Тому про всяк випадок: фе-фе-фе!
Підняли тобі повіки?
винуваті все одно будуть всі навкруги тільки не Презідент країни,
шо не готувався до війни, яка вже йшла 5 років, а тільки жрав,
катався на лижах.
не может быть...
про інше, також, годі й говорити..
Вах какой красиви выражений!
А я помню не менее красивое советское: "Дело создания баррикад на пути колесницы войны".
Прям цветистый слог "1001 ночи"!
Вах и вах!
73% процента путі вже пройдено.
як це ваша мета? - та поливайте ту недоросль...
============
Глобальная архитектура безопасности не работает потому что ты, госизменник, разваливал армию Украины, которая гарантировала в 2019 году безопасность на достойном уровне в то время и ты разваливал программу перевооружения ВСУ и одновременно пилил бюджет.
Україна не клепала б той отстой,що в параші,а виробляла ******* озброєння.
Але ми переможемо,дякуємо нашим друзям з вільного світу.Все буде Україна!