Глобальна архітектура безпеки не працює, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України на 161 день війни з РФ

Війдповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями в нашому інформаційному просторі та в соцмережах дуже багато повідомлень про конфліктні ситуації та загрози, які є в інших географіях. Спочатку – Балкани, потім – Тайвань, тепер може бути Кавказ... Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об’єднує один чинник, а саме: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б усієї цієї конфліктності.

І це насправді те, на що Україна звертає увагу не лише 161 день від початку повномасштабної війни, а вже роками. Відтоді, як Росія повністю проігнорувала міжнародне право, інтереси людяності як такої.

2014 рік став поворотним моментом. Тоді в цілком очевидних ситуаціях – із Кримом, з Донбасом, зі збитим малайзійським "Боїнгом" – Росія уникнула негайної й відчутної відповідальності, зберегла бізнесові та політичні зв’язки зі світом... Тепер багато хто у глобальних відносинах вірить, що і йому це вдасться. Ось чому українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх у світі. Наш народ об’єднав вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, наскільки крихкою є наша свобода.

Свобода кожного народу у Європі та в інших частинах світу. Цю крихкість можна захистити лише спільними діями, і щоб це працювало в довгостроковій перспективі, має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна держава більше ніколи не зможе вдаватися до терору проти іншої держави", - сказав Зеленський.

