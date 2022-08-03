УКР
Глобальна архітектура безпеки не працює, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України на 161 день війни з РФ

Війдповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями в нашому інформаційному просторі та в соцмережах дуже багато повідомлень про конфліктні ситуації та загрози, які є в інших географіях. Спочатку – Балкани, потім – Тайвань, тепер може бути Кавказ... Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об’єднує один чинник, а саме: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б усієї цієї конфліктності.

І це насправді те, на що Україна звертає увагу не лише 161 день від початку повномасштабної війни, а вже роками. Відтоді, як Росія повністю проігнорувала міжнародне право, інтереси людяності як такої.

2014 рік став поворотним моментом. Тоді в цілком очевидних ситуаціях – із Кримом, з Донбасом, зі збитим малайзійським "Боїнгом" – Росія уникнула негайної й відчутної відповідальності, зберегла бізнесові та політичні зв’язки зі світом... Тепер багато хто у глобальних відносинах вірить, що і йому це вдасться. Ось чому українці зараз роблять дуже важливу справу для всіх у світі. Наш народ об’єднав вільний світ не просто навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, наскільки крихкою є наша свобода.

Свобода кожного народу у Європі та в інших частинах світу. Цю крихкість можна захистити лише спільними діями, і щоб це працювало в довгостроковій перспективі, має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна держава більше ніколи не зможе вдаватися до терору проти іншої держави", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир
А какую страну целый год предупреждали о неминуемом вторжении русни?
03.08.2022 23:00 Відповісти
- Грудень - союзники заявляють про невідворотність нападу оркiв. Найвеличніший лідер ********** їде відпочивати в Трускавець.
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер ********** нахабно заявляє союзникам, що "кроФь детей Маріуполя на ваших руках".
03.08.2022 22:57 Відповісти
И не работала она никогда. Куча бесполезных организаций, ООН, МАГАТЭ, лига озабоченных наций, розовый крест, ОБСЕ, голубые каски тд тп. Работает только хорошая американская оплеуха
03.08.2022 22:46 Відповісти
Вибачте. Трохи сліпуватий. А то позаду не Буратіно?
03.08.2022 22:44 Відповісти
нi...., буратiно попереду.....
03.08.2022 22:54 Відповісти
Туповатий жарт вийшов...
03.08.2022 22:54 Відповісти
Ні, Буратіно на передньому плані!
03.08.2022 22:55 Відповісти
Без єрмака ні кроку.
03.08.2022 23:26 Відповісти
а шо бы працювала надо побольше асфальта и бетона
03.08.2022 22:45 Відповісти
З дерьмаком, щоб працювала? Та що курити треба щоб мати ще якусь нідію?
03.08.2022 23:04 Відповісти
з Великого будівельника - в Великі архітектори... росте парніша!
03.08.2022 23:19 Відповісти
И не работала она никогда. Куча бесполезных организаций, ООН, МАГАТЭ, лига озабоченных наций, розовый крест, ОБСЕ, голубые каски тд тп. Работает только хорошая американская оплеуха
03.08.2022 22:46 Відповісти
Работает только хорошая американская оплеуха
03.08.2022 22:48 Відповісти
працювала, допоки не сталося так, що там залишилися самісенькі корупціонери і чого ж веж приховувати совкодрочери такі як Зеленський
03.08.2022 22:59 Відповісти
працює, на НАТО ж ніхто не напав, а на країни де обирають президентами шмарклявих клованів із командою з агентів х..ла, що тільки тей роблять, як здають інтереси, ніякі архітектури і гарантії не допоможуть.
04.08.2022 06:22 Відповісти
твої шоссе працюють на всі 100.
03.08.2022 22:46 Відповісти
вечірній відосик - "Буба перекидає вину на всіх- 2"
03.08.2022 22:48 Відповісти
Бубочка ніколи і ні в чому не винен

- мама Рима і папан навчили, що вибачаються, тим більше перед гоями лише лохи
03.08.2022 22:53 Відповісти
Глобальна безпека як раз працює, бо ***** ніколи не нападе на НАТО , а все що ти назвав -то є локальні війни і конфлікти які є наслідком того , що їх учасники не входять в клуб глобальної безпеки

а чтому вони не входять то вже зовсім інша історія
03.08.2022 22:49 Відповісти
Не те. Таки не працює. Бо працювала тоді ,коли існував по факту однополярний світ. Х*лові чинити подібне і в голову не прийшло б - неминучі жорсткі санкції і як наслідок ,економічне удушення. А зараз мало не півсвіту чхати хотіли на санкції ,тому Х*ло і не особливо переймається. В усякому разі поки що. Навіть члени НАТО Угорщина і Туреччина ,і то хитродуплять. Про що тоді казати?
04.08.2022 06:29 Відповісти
Ермака і гетьманцева треба вигнати ‼️‼️‼️

Хто відпустив Портнова ⁉️⁉️⁉️
03.08.2022 22:50 Відповісти
Саджати, а краще розвісити!
03.08.2022 22:56 Відповісти
Такий розумний що аж страшно.
03.08.2022 22:52 Відповісти
**** - Черчель та Рейган в одному флаконі.

Найвеличніший лідер **********.

Усі за ним записують
03.08.2022 22:57 Відповісти
Чому не спрацювала? Констатація фактів, чи є якісь вагомі причини? Тоді, які? Не озвучено. Якщо не має висновків, немає і куда рухатись далі, щоб спрацювала.
03.08.2022 22:53 Відповісти
Та й так зрозуміло, куда. На схід і на південь.
03.08.2022 22:56 Відповісти
Відоси можуть бути розумніші.
03.08.2022 22:54 Відповісти
- Грудень - союзники заявляють про невідворотність нападу оркiв. Найвеличніший лідер ********** їде відпочивати в Трускавець.
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер ********** нахабно заявляє союзникам, що "кроФь детей Маріуполя на ваших руках".
03.08.2022 22:57 Відповісти
А может быть кто-то из форумных экспертов по всему-на-свете воняющих про "строил дороги-теперь кидайся асфальтом" подскажет какая страна Европы имеет лостаточно оружия, чтобы отбится в одиночку от 2-й армии мира? Ась? Поднимите мне веки.
03.08.2022 22:58 Відповісти
Ти що Вій?
03.08.2022 22:59 Відповісти
воно - дебіл!
03.08.2022 23:02 Відповісти
Певно, гій (але це неточно).
Тому про всяк випадок: фе-фе-фе!
04.08.2022 00:34 Відповісти
А какую страну целый год предупреждали о неминуемом вторжении русни?
03.08.2022 23:00 Відповісти
Когда начали предупреждать? Когда санкции с Сев.Потока сняли?
03.08.2022 23:09 Відповісти
Когда предупреждали, ты хором с русней, под диктовку Дерьмака, пел про провокации Запада, диверсию против Украинской экономики. По сути - оказал содействие русне. Вопрос только - за срубли или за доллары?
03.08.2022 23:15 Відповісти
вони всі на кацапію дрочать, але працюють за долари, срублі не гроші
04.08.2022 06:23 Відповісти
04.08.2022 00:13 Відповісти
Ну ок, завтра Украина предупредит заранее,за два года Молдову что нападет. Внимание вопрос: сильно ли это поможет Молдове? Выражусь ещё сильнее: слон предупредил моську что через два года он ее затопчет. Действия моськи? Вырастет до размера слона? Тупость в том, что люди считают будто бы Украина, строя хоть бы 10 лет оружие была бы в лучшем положении. Люди не понимают,что нельзя будучи 100 какой то там экономикой мира всерьез соперничать с экономикой из первой двадцатки, у которой лишь доходы с углеводородов достигали миллиарда в сутки. Это как бегуну соревноваться с ферари.
04.08.2022 00:55 Відповісти
не ***** долбойобина,жменька хаймарсів уже показала що ніякого "слона" немає,чомусь "попередник" це знав і спокійно готувався і зброю потихенько пиляв,будь у нас банально більше вільхи і нептунів,ніякого дрочева під Одесою не булоб з самого початку,руснявий флот би гнив там де й москва,а вільха би ********* русню так само як це робить зараз хаймарс,тільки набагато раніше і можливо б не було б навіть трагедії Маріуполя.
04.08.2022 02:36 Відповісти
всі розуміють, що ти до..об, як і шмарклявий боневтік
04.08.2022 06:25 Відповісти
тому нахер оборонку і військові замовлення, нахер армію - будуємо дороги під час війни і ставимо на посади куди тільки можна резидентуру ФСБ що б ворог покінчив з нами швидко, що б не мучилися, так?

Підняли тобі повіки?
03.08.2022 23:03 Відповісти
пипец ты тупой кацап
03.08.2022 23:04 Відповісти
а може ти спочатку ***** сходиш,а потім назвеш ці країни які не в НАТО,бо ті що в НАТО якось на *** бачили і тебе ******* і русню,а про дороги мости ***** *******,як бачимо жменька Хаймарсів уже значно міняє розклад сил,це саме могла б робити Вільха Сапсан Нептун,але ж будувались дороги,так що НЕ ***** АНАЛітик ****
03.08.2022 23:06 Відповісти
*****, тут тобі тільки за комірець напихають а не підкажуть. Зробити все можливе і не зробити взагалі нічого - це дуже різні поняття і різні фактичні стани з фактичними наслідками, тільки у зегенератів це какая разніца.
03.08.2022 23:14 Відповісти
Такое бывает когда всю жизнь готовишься к миру а не к войне. Украина 30 лет пела и плясала готовясь к миру, вместо развивать военную промышленность. Вот получили результат.
03.08.2022 22:59 Відповісти
не путай всю Украину с ее продажной верхушкой
03.08.2022 23:05 Відповісти
Тобто за продажні верхівки на виборах у президенти і депутати з 1991 року голосували інопланетяни, а не "мудрий нарід" України?
03.08.2022 23:24 Відповісти
Тебе щас легче что это была не Украина, а ее продажная верхушка? А чего тогда Украина допустила продажную верхушку? Ещё ещё вдвое хуже, потому что во первых не вооружалась, а во вторых допустила продажную верхушку.
04.08.2022 00:57 Відповісти
Зрозумівши, що небепека від рашистів з 2014 року, вирішив захиститися, обсадивши кордони мільярдом дерев? А преЗе!дентський університет повинен був стати ДОТом, зякого мали вилітатит на ворога шматки асфальту?
03.08.2022 22:59 Відповісти
дайош ермаку Героя України!
винуваті все одно будуть всі навкруги тільки не Презідент країни,
шо не готувався до війни, яка вже йшла 5 років, а тільки жрав,
катався на лижах.
03.08.2022 23:03 Відповісти
Заїбав, сам ***** для оборони країни не робив
03.08.2022 23:05 Відповісти
самое главное - БО-НЕ-ВТIК !
03.08.2022 23:06 Відповісти
Архітектура безпеки не працює, бо всі зайняті великим будівництвом.
03.08.2022 23:06 Відповісти
и даже если ее укреплять асфальтом тоже ???
не может быть...
03.08.2022 23:07 Відповісти
Ще більше собі в ОПу набери кротів і мир в очах жуйла пошукай і тоді архітектура безпеки запрацює.
03.08.2022 23:09 Відповісти
Цей ракурс зьомки - повний пиз****…
про інше, також, годі й говорити..
03.08.2022 23:09 Відповісти
Глобальна архітектура безпеки

Вах какой красиви выражений!
А я помню не менее красивое советское: "Дело создания баррикад на пути колесницы войны".
Прям цветистый слог "1001 ночи"!
Вах и вах!
03.08.2022 23:09 Відповісти
Так всю идеологи в совке писали жыдята типа Шефира с Жыдковым, поэтому тексты один-к-одному!
03.08.2022 23:37 Відповісти
паталоґічне неспримання своеї провини і невизнання своїх помилок і пройобів - прямий путь до зеленого ***** в Україні.
73% процента путі вже пройдено.
03.08.2022 23:10 Відповісти
я це писав ще кілька місяців тому,за що з бану вилазив нечасто)))
04.08.2022 03:38 Відповісти
казав, кажу і буду казати - ви ростите в бубі ***** в україньському варіанті.
як це ваша мета? - та поливайте ту недоросль...
03.08.2022 23:13 Відповісти
Ти ще скажи що увесь світ винен що ти проїбав Чонгар і кацапня покотилась по півдню з вітерцем захоплюючи міста.
03.08.2022 23:16 Відповісти
світова безпека не працює тільки для малих держав, а для всяких там рашок, китайоз, індій чи америк з єесами, то цілком поки що тримається. поки що....
03.08.2022 23:19 Відповісти
то есть , по логике нашего асфальто-укладчика за безопасность государства должны думать кто-то там, а мы будем ху%м на рояле играть и шашлыки жрать , ГЕНИАЛЬНО !!!!!
03.08.2022 23:20 Відповісти
саме так
03.08.2022 23:21 Відповісти
******... Он читать чужие тексты с правильными логическими акцентами когда нибудь научится?
03.08.2022 23:39 Відповісти
Кацап. Ти коли вивчиш українську мову?
03.08.2022 23:45 Відповісти
дебил, тебя спарашивают* когда шашлыки и лыжи?
03.08.2022 23:41 Відповісти
судячи з теми відосика, в календарному плані цей відосик готував МІД, бо і тема і сильно мудрені фрази позбавляють гундосого іскрометності. Тщательней нада, ребата, тщательней. Ибо тяжело понять, а что он хотел сказать. Вспоминал какого то вокзального Глобального , херня какая то
03.08.2022 23:49 Відповісти
Глобальная архитектура безопасности не работает, - Зеленский. Источник:
============
Глобальная архитектура безопасности не работает потому что ты, госизменник, разваливал армию Украины, которая гарантировала в 2019 году безопасность на достойном уровне в то время и ты разваливал программу перевооружения ВСУ и одновременно пилил бюджет.
04.08.2022 00:04 Відповісти
архітектура безпеки в двох догмах: професійне, забезпечене військо та сильна економіка! Вово ти облажався по двох пунктах! В тебе був у пріорітеті асфальт, а не військо та економіка.
04.08.2022 00:11 Відповісти
та всі міжнародні організації сидять як обісрані і тільки стурбовані
04.08.2022 00:37 Відповісти
Для начала под суд всех презов !!!,за 30лет нифуя не сделано для страны ,только воровство и корупция!,ядерная булава отдана за кусок туалетной бумаги!,ууууу ***** ruzkih kurw!
04.08.2022 00:37 Відповісти
Для начала надо себе уяснить многим, что даже если бы Зе каждую гривну с бюджета пустил на ракеты и оружие, то за свою каденцию он бы собрал столько же денег сколько рашка тратит в месяц на оружие. Вы прежде чем мечтать о том что Украина могла за два года настолько вооружиться что переплюнуть 40 лет гонки вооружения совка, подлечились бы что ли?
04.08.2022 01:00 Відповісти
Ви помиляєтеся,шановний...
Україна не клепала б той отстой,що в параші,а виробляла ******* озброєння.
Але ми переможемо,дякуємо нашим друзям з вільного світу.Все буде Україна!
04.08.2022 03:16 Відповісти
****** ******* який в зе готовий останнє лайно висмоктати,який в ***** паритет з рахою,ти **** відстале,ніхто такої ***** не заявляв але навіть сотня-дві сапсанів і нептунів різко змінила б ситуацію,але ти ж ***** вирішив розповідати казки про міфічного слона і моську...
04.08.2022 03:42 Відповісти
Потрібно щоб ця курва,подохла від голоду,разом з усією шоблою під назвою "********",зібрати в одному місці,та замовити голодом,ось така моя пропозиція...
04.08.2022 01:11 Відповісти
що ти несеш?Знову камінь в НАТО?Ми будемо в НАТО!
04.08.2022 08:04 Відповісти
На сайті зелена шобла частіше ніж на екрані
04.08.2022 08:28 Відповісти
04.08.2022 08:47 Відповісти
А нафига быть членом импотенской организий и кормушки-ворушки для международных чинуш? Нужно выходить из свех этих декораци: ООН, ОБСЕ, Юнеско, а также из договров по нераспространению ядерного и химоружия, противопехотных мин, конвенций по ведению войны и содержанию военопленных, а также прав "голых обезьян" (ибо не все голые обкзьяны являются людьми)!
04.08.2022 10:09 Відповісти
 
 