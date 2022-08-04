Воины 58-й ОМБр уничтожили штурмовую группу российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Украинские защитники вблизи Бахмута уничтожили штурмовую группу оккупационных войск РФ.

Об этом сообщила отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского, передает Цензор.НЕТ.

"Устойчиво удерживая рубежи обороны вокруг города Бахмут, выговорщики уничтожили очередную штурмовую группу противника. Из доклада командира о результатах боя стало известно, что вражеские подразделения в наступательных потугах несут большие потери", - рассказали украинские защитники.

