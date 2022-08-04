Воины 58-й ОМБр уничтожили штурмовую группу российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО
Украинские защитники вблизи Бахмута уничтожили штурмовую группу оккупационных войск РФ.
Об этом сообщила отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского, передает Цензор.НЕТ.
"Устойчиво удерживая рубежи обороны вокруг города Бахмут, выговорщики уничтожили очередную штурмовую группу противника. Из доклада командира о результатах боя стало известно, что вражеские подразделения в наступательных потугах несут большие потери", - рассказали украинские защитники.
Топ комментарии
+92 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий04.08.2022 13:52 Ответить Ссылка
+53 Hanka Panyanka
показать весь комментарий04.08.2022 13:51 Ответить Ссылка
+51 віктор федорович #394174
показать весь комментарий04.08.2022 13:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
камсамольскае серЦе прАПито (боярышником)
https://youtu.be/lV9q901vS6o - Що таке?
https://youtu.be/lV9q901vS6o - Приготуй собі пакет!
і залишіть ворону кацапського м'яса! гляньте, він вам гворить "орка! орка!"
Героям слава!!!
Укроп Гаврилу порубав.
Короче, выговорщики вынесли
выговорприговор с занесением в личное делотело.