РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6058 посетителей онлайн
Новости Видео Война
38 941 45

Воины 58-й ОМБр уничтожили штурмовую группу российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Украинские защитники вблизи Бахмута уничтожили штурмовую группу оккупационных войск РФ.

Об этом сообщила отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского, передает Цензор.НЕТ.

"Устойчиво удерживая рубежи обороны вокруг города Бахмут, выговорщики уничтожили очередную штурмовую группу противника. Из доклада командира о результатах боя стало известно, что вражеские подразделения в наступательных потугах несут большие потери", - рассказали украинские защитники.

Также смотрите: В результате вражеского обстрела горела пятиэтажка в Бахмуте, - ГСЧС. ФОТО

ликвидация (3974) уничтожение (7703) Бахмут (1608) 58 отдельная мотопехотная бригада (116) ВСУ (6854)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+92
Десь там,в степах Донбасу і мій племінник, який сьогодні має День народження. Пишаюсь ним, підтримую,як рідну людину, захисника і патріота України. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
04.08.2022 13:52 Ответить
+53
не треба було лізти в чужу країну, були б живі та здорові..., мабуть
показать весь комментарий
04.08.2022 13:51 Ответить
+51
Краще хай вони вже будуть неживі та нездорові.
показать весь комментарий
04.08.2022 13:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не треба було лізти в чужу країну, були б живі та здорові..., мабуть
показать весь комментарий
04.08.2022 13:51 Ответить
Краще хай вони вже будуть неживі та нездорові.
показать весь комментарий
04.08.2022 13:59 Ответить
И кацап маладой, вдруг паник галавой
камсамольскае серЦе прАПито (боярышником)
показать весь комментарий
04.08.2022 14:01 Ответить
Жили как скоты - сдохли как шакалы проклятые
показать весь комментарий
04.08.2022 15:58 Ответить
красивое
показать весь комментарий
04.08.2022 13:51 Ответить
это хорошие кацапы
показать весь комментарий
04.08.2022 14:12 Ответить
А круки вже пісень співають..
показать весь комментарий
04.08.2022 15:18 Ответить
Десь там,в степах Донбасу і мій племінник, який сьогодні має День народження. Пишаюсь ним, підтримую,як рідну людину, захисника і патріота України. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
04.08.2022 13:52 Ответить
Тільки що племінник прописався, подякував,що підтримали мене ,це для нього був особливий День народження. Дякую.
показать весь комментарий
04.08.2022 20:52 Ответить
Гарна петрушечка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
04.08.2022 13:53 Ответить
"Так лучше - чем от водки и простуд" - не уверен, что это про них.
показать весь комментарий
04.08.2022 13:54 Ответить
Сдохли за Северодонецк и Попасную. Жизнь удалась.
показать весь комментарий
04.08.2022 13:55 Ответить
Не просто сдохли, а превратились в "белых Жигулей". Кому-то жизнь удалась.
показать весь комментарий
04.08.2022 21:12 Ответить
Там уже ворона каркает. Отойдите не мешайте ей кушать
показать весь комментарий
04.08.2022 13:55 Ответить
"Штурманулі, підари?!" - фраза з відео з Ірпеня. Це вже МЕМ.
показать весь комментарий
04.08.2022 13:56 Ответить
Кацапи тепер слухають концерт Йоськи в партері.
показать весь комментарий
04.08.2022 13:56 Ответить
Позывной сынок 53 полезай в кузовок, ой ошибочка, в кулек.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:03 Ответить
Логическая цепочка; сразу в кулёк, потом загрузят в кузовок КаМАЗа, на выходе ключи от автоВАЗа
показать весь комментарий
04.08.2022 14:11 Ответить
...у півлітрову баночку.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:04 Ответить
https://youtu.be/lV9q901vS6o https://youtu.be/lV9q901vS6o - Ванька-встанька!
https://youtu.be/lV9q901vS6o - Що таке?
https://youtu.be/lV9q901vS6o - Приготуй собі пакет!
показать весь комментарий
04.08.2022 16:21 Ответить
Хочеться, щоб якнайбільше валялося, навіть якщо валяється багато, вибачайте за апетит.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:07 Ответить
Зайобує грамотність цензоровських німф. Мало того що кацапською-так і там гарматика, орфографія і просто помилки та неуважність слух ріже.... От яка курва оце писала: "выговорщики "? Бутусов -доколєє?
показать весь комментарий
04.08.2022 14:16 Ответить
Каззаг,а шо це таке чи такий,не уявляю,де ти почитало-вговорщики?Тут чорним по білому-ВИГОВЦІ.Підрозділ же імені гетьмана Івана Виговського...
показать весь комментарий
06.08.2022 19:46 Ответить
дякую вам за таке КРАСІОВОЄ фото!

і залишіть ворону кацапського м'яса! гляньте, він вам гворить "орка! орка!"
показать весь комментарий
04.08.2022 14:18 Ответить
Гарна петрушечка!!)))))
показать весь комментарий
04.08.2022 14:18 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
04.08.2022 14:21 Ответить
Довбіть *******!Щоб на наступний рік добрі врожаї були!!
показать весь комментарий
04.08.2022 14:24 Ответить
рашо-тєло? Ето дєло.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:31 Ответить
Отруїлись укропчиком!
показать весь комментарий
04.08.2022 14:44 Ответить
Дохлі кацапські звині з петрушкою...
показать весь комментарий
04.08.2022 15:02 Ответить
тато з мамою вже бачуть як сідають у новеньку Ладу Гранту
показать весь комментарий
04.08.2022 15:04 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показать весь комментарий
04.08.2022 15:16 Ответить
Нуу ... якась амуніці є, не геть босі-голі.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:27 Ответить
Ничего так не подымает настроение, как видео с мертвыми орками.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:27 Ответить
Обережніше !!! А то некорумпована Аmnesty International звинуватить Україну у вбивстві дітей... там синок написано...
показать весь комментарий
04.08.2022 16:10 Ответить
ЗдоровЛя і довгих років життя усім зашквареним кацапам!
показать весь комментарий
04.08.2022 16:14 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 16:16 Ответить
сьінок ******* 😄😄😄
показать весь комментарий
04.08.2022 16:17 Ответить
Добре попрацювали хлопці, шана Вам від Українського народу! "Лупайте сю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять вас! (І. Франко).
показать весь комментарий
04.08.2022 18:08 Ответить
Пошел укроп косить Гаврило
Укроп Гаврилу порубав.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:10 Ответить
cынок фсё
показать весь комментарий
04.08.2022 18:20 Ответить
https://ibb.co/vZBHsXL
показать весь комментарий
04.08.2022 19:14 Ответить
....выговорщики уничтожили очередную штурмовую группу....
Короче, выговорщики вынесли выговор приговор с занесением в личное дело тело.
показать весь комментарий
04.08.2022 21:03 Ответить
Дурень він і під прапором США дурень.Не виговорщики,а -ВИГОВЦІ.Підрозділ імені гетьмана Івана Виговського.Гетьман розбив москалів під Конотопом...
показать весь комментарий
06.08.2022 19:49 Ответить
Давайте, хлопці, і петрушечку, і укропчику їм, насипайте. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
04.08.2022 23:30 Ответить
 
 