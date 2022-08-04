УКР
Воїни 58-ї ОМБр знищили штурмову групу російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО

Українські захисники поблизу Бахмута знищили штурмову групу окупаційних військ РФ.

Про це повідомила 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського, передає Цензор.НЕТ.

"Стійко утримуючи рубежі оборони навколо міста Бахмут, виговці знищили чергову штурмову групу противника. З доповіді командира про результати бою стало відомо, що ворожі підрозділи в наступальних потугах несуть великі втрати", - розповіли українські захисники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бійці 58-ї ОМБр знищили групу "вагнерівців". ФОТО

Автор: 

ліквідація (4370) знищення (8040) Бахмут (1566) 58 окрема мотопіхотна бригада (114) ЗСУ (7857)
не треба було лізти в чужу країну, були б живі та здорові..., мабуть
показати весь коментар
04.08.2022 13:51 Відповісти
Краще хай вони вже будуть неживі та нездорові.
показати весь коментар
04.08.2022 13:59 Відповісти
И кацап маладой, вдруг паник галавой
камсамольскае серЦе прАПито (боярышником)
показати весь коментар
04.08.2022 14:01 Відповісти
Жили как скоты - сдохли как шакалы проклятые
показати весь коментар
04.08.2022 15:58 Відповісти
красивое
показати весь коментар
04.08.2022 13:51 Відповісти
это хорошие кацапы
показати весь коментар
04.08.2022 14:12 Відповісти
А круки вже пісень співають..
показати весь коментар
04.08.2022 15:18 Відповісти
Десь там,в степах Донбасу і мій племінник, який сьогодні має День народження. Пишаюсь ним, підтримую,як рідну людину, захисника і патріота України. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показати весь коментар
04.08.2022 13:52 Відповісти
Тільки що племінник прописався, подякував,що підтримали мене ,це для нього був особливий День народження. Дякую.
показати весь коментар
04.08.2022 20:52 Відповісти
Гарна петрушечка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
04.08.2022 13:53 Відповісти
"Так лучше - чем от водки и простуд" - не уверен, что это про них.
показати весь коментар
04.08.2022 13:54 Відповісти
Сдохли за Северодонецк и Попасную. Жизнь удалась.
показати весь коментар
04.08.2022 13:55 Відповісти
Не просто сдохли, а превратились в "белых Жигулей". Кому-то жизнь удалась.
показати весь коментар
04.08.2022 21:12 Відповісти
Там уже ворона каркает. Отойдите не мешайте ей кушать
показати весь коментар
04.08.2022 13:55 Відповісти
"Штурманулі, підари?!" - фраза з відео з Ірпеня. Це вже МЕМ.
показати весь коментар
04.08.2022 13:56 Відповісти
Кацапи тепер слухають концерт Йоськи в партері.
показати весь коментар
04.08.2022 13:56 Відповісти
Позывной сынок 53 полезай в кузовок, ой ошибочка, в кулек.
показати весь коментар
04.08.2022 14:03 Відповісти
Логическая цепочка; сразу в кулёк, потом загрузят в кузовок КаМАЗа, на выходе ключи от автоВАЗа
показати весь коментар
04.08.2022 14:11 Відповісти
...у півлітрову баночку.
показати весь коментар
04.08.2022 15:04 Відповісти
https://youtu.be/lV9q901vS6o https://youtu.be/lV9q901vS6o - Ванька-встанька!
https://youtu.be/lV9q901vS6o - Що таке?
https://youtu.be/lV9q901vS6o - Приготуй собі пакет!
показати весь коментар
04.08.2022 16:21 Відповісти
Хочеться, щоб якнайбільше валялося, навіть якщо валяється багато, вибачайте за апетит.
показати весь коментар
04.08.2022 14:07 Відповісти
Зайобує грамотність цензоровських німф. Мало того що кацапською-так і там гарматика, орфографія і просто помилки та неуважність слух ріже.... От яка курва оце писала: "выговорщики "? Бутусов -доколєє?
показати весь коментар
04.08.2022 14:16 Відповісти
Каззаг,а шо це таке чи такий,не уявляю,де ти почитало-вговорщики?Тут чорним по білому-ВИГОВЦІ.Підрозділ же імені гетьмана Івана Виговського...
показати весь коментар
06.08.2022 19:46 Відповісти
дякую вам за таке КРАСІОВОЄ фото!

і залишіть ворону кацапського м'яса! гляньте, він вам гворить "орка! орка!"
показати весь коментар
04.08.2022 14:18 Відповісти
Гарна петрушечка!!)))))
показати весь коментар
04.08.2022 14:18 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
04.08.2022 14:21 Відповісти
Довбіть *******!Щоб на наступний рік добрі врожаї були!!
показати весь коментар
04.08.2022 14:24 Відповісти
рашо-тєло? Ето дєло.
показати весь коментар
04.08.2022 14:31 Відповісти
Отруїлись укропчиком!
показати весь коментар
04.08.2022 14:44 Відповісти
Дохлі кацапські звині з петрушкою...
показати весь коментар
04.08.2022 15:02 Відповісти
тато з мамою вже бачуть як сідають у новеньку Ладу Гранту
показати весь коментар
04.08.2022 15:04 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
04.08.2022 15:16 Відповісти
Нуу ... якась амуніці є, не геть босі-голі.
показати весь коментар
04.08.2022 15:27 Відповісти
Ничего так не подымает настроение, как видео с мертвыми орками.
показати весь коментар
04.08.2022 15:27 Відповісти
Обережніше !!! А то некорумпована Аmnesty International звинуватить Україну у вбивстві дітей... там синок написано...
показати весь коментар
04.08.2022 16:10 Відповісти
ЗдоровЛя і довгих років життя усім зашквареним кацапам!
показати весь коментар
04.08.2022 16:14 Відповісти
показати весь коментар
04.08.2022 16:16 Відповісти
сьінок ******* 😄😄😄
показати весь коментар
04.08.2022 16:17 Відповісти
Добре попрацювали хлопці, шана Вам від Українського народу! "Лупайте сю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинять вас! (І. Франко).
показати весь коментар
04.08.2022 18:08 Відповісти
Пошел укроп косить Гаврило
Укроп Гаврилу порубав.
показати весь коментар
04.08.2022 18:10 Відповісти
cынок фсё
показати весь коментар
04.08.2022 18:20 Відповісти
https://ibb.co/vZBHsXL
показати весь коментар
04.08.2022 19:14 Відповісти
....выговорщики уничтожили очередную штурмовую группу....
Короче, выговорщики вынесли выговор приговор с занесением в личное дело тело.
показати весь коментар
04.08.2022 21:03 Відповісти
Дурень він і під прапором США дурень.Не виговорщики,а -ВИГОВЦІ.Підрозділ імені гетьмана Івана Виговського.Гетьман розбив москалів під Конотопом...
показати весь коментар
06.08.2022 19:49 Відповісти
Давайте, хлопці, і петрушечку, і укропчику їм, насипайте. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
04.08.2022 23:30 Відповісти
 
 