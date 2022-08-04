Воїни 58-ї ОМБр знищили штурмову групу російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО
Українські захисники поблизу Бахмута знищили штурмову групу окупаційних військ РФ.
Про це повідомила 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського, передає Цензор.НЕТ.
"Стійко утримуючи рубежі оборони навколо міста Бахмут, виговці знищили чергову штурмову групу противника. З доповіді командира про результати бою стало відомо, що ворожі підрозділи в наступальних потугах несуть великі втрати", - розповіли українські захисники.
камсамольскае серЦе прАПито (боярышником)
https://youtu.be/lV9q901vS6o - Що таке?
https://youtu.be/lV9q901vS6o - Приготуй собі пакет!
і залишіть ворону кацапського м'яса! гляньте, він вам гворить "орка! орка!"
Героям слава!!!
Укроп Гаврилу порубав.
Короче, выговорщики вынесли
выговорприговор с занесением в личное делотело.