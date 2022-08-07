За неделю контрразведчики СБУ уничтожили 9 единиц вражеской техники, - СБУ. ВИДЕО

Военные контрразведчики СБУ продолжают "демилитаризировать" оккупантов ударными дронами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Только за прошедшую неделю наши специалисты совместно с бойцами 112 бригады терробороны уничтожили 9 единиц боевой техники РФ. Поэтому украинские защитники передают врагам пылкий "привет" и просят поставить песню о "сне, который снится каждую ночь". Конечно же, страшный. Потому всех оккупантов ожидает настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле", - говорится в сообщении.

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