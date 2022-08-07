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За неделю контрразведчики СБУ уничтожили 9 единиц вражеской техники, - СБУ. ВИДЕО

Военные контрразведчики СБУ продолжают "демилитаризировать" оккупантов ударными дронами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Только за прошедшую неделю наши специалисты совместно с бойцами 112 бригады терробороны уничтожили 9 единиц боевой техники РФ. Поэтому украинские защитники передают врагам пылкий "привет" и просят поставить песню о "сне, который снится каждую ночь". Конечно же, страшный. Потому всех оккупантов ожидает настоящий ужас, пока они остаются на украинской земле", - говорится в сообщении.

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Автор: 

СБУ (19985) уничтожение (7165) техника (1746) военная контрразведка (32)


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Топ комментарии
+11
А кто за них выполняет их ОСНОВНУЮ РАБОТУ? Ублюдки типа лейтенанта Баканова?
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07.08.2022 11:54
+11
Военной контрразведкой у нас тоже видимо должны заниматься добровольцы, волонтёры, энтузиасты и за донатерские деньги
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07.08.2022 11:58
+8
Контррозвідка - уповноважені державні органи (підрозділи спецслужб), що здій­снюють агентурно-оперативну, розшукову, режимну, оператив­но-технічну та іншу роботу із по­передження, виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці конкретної держави
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07.08.2022 12:11
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А кто за них выполняет их ОСНОВНУЮ РАБОТУ? Ублюдки типа лейтенанта Баканова?
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07.08.2022 11:54 Ответить
Военной контрразведкой у нас тоже видимо должны заниматься добровольцы, волонтёры, энтузиасты и за донатерские деньги
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07.08.2022 11:58 Ответить
А хто їм дасть займатися СВОЄЮ справою?
Так же ж можна вийти на наумова, бакланова, єрмака з бубочкою.
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07.08.2022 13:13 Ответить
Красавцы!!...
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07.08.2022 11:55 Ответить
баран, они должны выполнять свою работу, а не самолётики пускать...
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07.08.2022 12:18 Ответить
Контррозвідка - уповноважені державні органи (підрозділи спецслужб), що здій­снюють агентурно-оперативну, розшукову, режимну, оператив­но-технічну та іншу роботу із по­передження, виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці конкретної держави
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07.08.2022 12:11 Ответить
а ****** в самолётики играются....
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07.08.2022 12:20 Ответить
Де "знищили"?

Кинули протипіхотну міну кудись біля танка?

Задрали пздунці.
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07.08.2022 12:22 Ответить
Закон України: "Завданням контррозвідувальної діяльності є... розроблення і реалізація заходів щодо запобігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян." Знищена ворожа техніка становила загрозу інтересам нашої держави? Становила. Залишається сподіватися, що крім знищення ворожої техніки, контррозвідники виконують також інші завдання.
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07.08.2022 12:28 Ответить
Вибачте, а це справа контррозвідки ? Тоді нехай тероборона буде знешкоджувати ворожий розвідників.
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07.08.2022 12:45 Ответить
Якщо справи так ітимуть і надалі, то мабуть і справді теробороні доведеться займатися контррозвідувальною діяльністю.
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07.08.2022 13:18 Ответить
Ермак придумал для контрразведки веселое занятие. Так меньше шансов, что ударным дроном прилетит в голову самого руководителя ОПы.
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07.08.2022 12:55 Ответить
Головне контррозвідку відправити подалі від ОПи, а то ще, не доведи господь, вийдуть на самого.
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07.08.2022 13:16 Ответить
100%
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07.08.2022 13:40 Ответить
 
 