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Как выглядит Северодонецк после прихода российских оккупантов. ВИДЕО

В сети показали, как выглядит оккупированный войсками РФ Северодонецк.

Соответствующее видео опубликовали в паблике ЕвроМайдан, передает Цензор.НЕТ.

"Вот так теперь выглядит Северодонецк после прихода "русского мира". Ватники должны быть рады", - говорится в описании к видео.

Смотрите также: Оккупанты утверждают, что половина многоэтажек уничтожена в Северодонецке. ВИДЕО

Автор: 

оккупация (10187) Северодонецк (605)


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Топ комментарии
+21
Мер Сіверська: "У нас суцільний пікнік. Люди готують їжу на мангалах" [бо газу, електрики, води нема]
Так ось що малося на увазі під шашликами...
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07.08.2022 22:56
+18
та ті падли ніколи не бувають задоволені. В Україні живуть, то не так, тут не то, до США припруться то саме. А якщо вже навіть русскій мір дочекаються - знову незадоволені, стопудово сичать по кухнях. Без сенсу намогатися догодити ватникам, вони завжди всім незадоволені але при тому нічого не роблять щоб змінити на краще. Тому з ними ніхто не рахується, це ми носимося з кожним гівном ніби це демократично, бо так якась міжнародна організація - грантожери нікчемні сказали. Це недемократично, це глупо. Давати можливість нікчемам, психічно ненормальним, корупціонерам, людям, які ставлять свої захцянки вище за існування іншіх, впливати на політику внутрішню і зовнішню країни, це злочинна дурість. Навіть тварини так не роблять, а люді аж бігом.
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07.08.2022 23:00
+8
якщо би у нас таких було 90% русскіє тільки би на доїхати час потратили би. Але відгрібають вже пів року. Від кого? від 10%? сумніваюся. Це було б нереально, бо не мали би підтримки суспільства. Тобто 90% українського народу ватніки - ця цифра явно перебільшена. Чи пані про росію пише? Тоді все правильно.
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07.08.2022 23:29
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Мер Сіверська: "У нас суцільний пікнік. Люди готують їжу на мангалах" [бо газу, електрики, води нема]
Так ось що малося на увазі під шашликами...
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07.08.2022 22:56 Ответить
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07.08.2022 23:00 Ответить
После каденции зеленского, если у мудрого наріда хватит ума выбрать нормального президента, будет шок от того, когда узнают что Зеленский и его шобла готовились сдать Украину русне. Фактически, если у русских руки по локоть в крови украинцев, то зеленский и его шобла в крови украинцев по макушку.
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08.08.2022 01:44 Ответить
та ті падли ніколи не бувають задоволені. В Україні живуть, то не так, тут не то, до США припруться то саме. А якщо вже навіть русскій мір дочекаються - знову незадоволені, стопудово сичать по кухнях. Без сенсу намогатися догодити ватникам, вони завжди всім незадоволені але при тому нічого не роблять щоб змінити на краще. Тому з ними ніхто не рахується, це ми носимося з кожним гівном ніби це демократично, бо так якась міжнародна організація - грантожери нікчемні сказали. Це недемократично, це глупо. Давати можливість нікчемам, психічно ненормальним, корупціонерам, людям, які ставлять свої захцянки вище за існування іншіх, впливати на політику внутрішню і зовнішню країни, це злочинна дурість. Навіть тварини так не роблять, а люді аж бігом.
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07.08.2022 23:00 Ответить
у нас таких в стране 90%, причем по всей стране с небольшим креном на юго-восток
и что теперь.
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07.08.2022 23:09 Ответить
якщо би у нас таких було 90% русскіє тільки би на доїхати час потратили би. Але відгрібають вже пів року. Від кого? від 10%? сумніваюся. Це було б нереально, бо не мали би підтримки суспільства. Тобто 90% українського народу ватніки - ця цифра явно перебільшена. Чи пані про росію пише? Тоді все правильно.
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07.08.2022 23:29 Ответить
А у "вас" це де?
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07.08.2022 23:42 Ответить
Тоже не бедный город в Донбассе был....и вот рушкий мир пришел
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07.08.2022 23:03 Ответить
Может пора уже рашистов спасать. Что они только нас спасают все время
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07.08.2022 23:05 Ответить
А где же счастливые спасенные рузкоязычные встречающие с цветами освободителей? Кроме двух бедолаг черпающих воду из лужи никого в городе уже нет после *освобождения* путиным?
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07.08.2022 23:08 Ответить
Таки да. В 14 році махали трицвєтами, а тепер кудись зникли.
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07.08.2022 23:19 Ответить
так вы не увидели....... так кресты показали так то воны и машут русскагову мыру..... шоб вы ******** выздохлы....
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07.08.2022 23:26 Ответить
а хто знає, хто там чим махав, русскіє могли і завозили вже тоді масовку, у нас же корупціонер на корупціонері сидить, а значить у русскіх є на них методи впливу і все "порішали", агентів є з якими нічого не можна зробити, хоч всі знають хто вони бо цілий демократично обраний Президент їх захищає.
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07.08.2022 23:32 Ответить
... русскіє могли і завозили вже тоді масовку...

Так і було. Сєверодонецьк, не зважаючи на майже тотальну російськомовність, завжди переважно був за Україну. Тому у 14 році "армія юго-востока" збігла звідти у липні в напрямку Луганська без жодного спротиву, окрім підриву всіх мостів.
А після такого ефектного асвабаждєнія містян від їх майна цього року, навіть багато проросійськи орієнтованих тепер обурені.
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08.08.2022 00:39 Ответить
Треба операція по денацифікації Бєлгорода та області, шось по типу Будьоновска Шаміля Басаєва
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07.08.2022 23:09 Ответить
зачем нам этот геморой. Своих забот хватает.
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07.08.2022 23:17 Ответить
забираешь Белгород и меняешь на днры лнры и крым
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08.08.2022 00:37 Ответить
Нажаль, це тільки після розвалу росії. По військовим об'єктам на теріторії росії бити треба, а усіляки передчасні денацифікації можуть спровокувати країну-мавпу з ядерною зброєю на застосування цієї самої зброї.
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08.08.2022 04:03 Ответить
Роль Зеленського обличчя,
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда.

(с)
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07.08.2022 23:32 Ответить
ЦІКАВІ КОМЕНТИ

https://www.youtube.com/channel/UCrdf1ld8nqeWm-kNgpzOBnw Anatoll Ternov

https://www.youtube.com/channel/UCN2IyrTzMH3hlrE-bWrK4Cg Відповідь ,на ваше питання ,вже тут написана = в Україні зло нагороджують ,а не карають ! А не покаране зло ,творить ще більше зло і до сьогодні !

https://www.youtube.com/channel/UC2eyshCjArqGoWEzniWPjPg Евгений Сытник

Это верно. Из-за того, что были не наказаны организаторы съезда сепаратистов в Северодонецке в 2004 г. возникли руины Северодонецка в 2022 г.
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08.08.2022 00:27 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCrdf1ld8nqeWm-kNgpzOBnw Anatoll Ternov

https://www.youtube.com/channel/UC2eyshCjArqGoWEzniWPjPg На территориях бывшего Соцлагеря - империи зла и насилия ,где не освободились от выродков человечества и население оставило, без люстрации власти , кровавую коммунистическую мерзость каннибалов убийц ,носителей аморальности и дикости в обществе ,там : нищета ,криминал , коррупция ,деградация ,депопуляция ,насилие и унижение ,разруха ,ложь, технологическая отсталость ,горы трупов ,море крови и слёз ,полное отсутствие права и свобод человека жизнь которого - ничего не стоит ! Пример со всего МИРА! Включая и Украину ! Не наказанное зло коммунисты и коммунизм и без люстрации власти - миллионы убитых и замученных соотечественников ,творит - ещё большее безнаказанное зло, и до сегодня!! А день памяти и скорби , Голодомора и Гулага , по миллионам замученных соотечественников - отдав власть ,палачам украинского населения , каннибалам -убийцам коммунистам из секты карателей КПSS ,превращён в ФАРС ,как праздник - безнаказанности ЗЛА ! Об этом ,знали и они...
https://www.youtube.com/watch?v=P-scEAISQ3o

https://www.youtube.com/watch?v=UPIwW73YCfE

А там ,где избавились от носителей аморальности в обществе, от кровавых каннибалов и выродков человечества - коммунистов - Восточная Европа и страны Прибалтики из того же соцлагеря - люди живут достойно ,в цивилизованных отношениях с правами и свободами человека , в постоянном росте достатка людей и развитием технологий будущего
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08.08.2022 00:30 Ответить
Организаторы и исполнители фальсификаций на выбора Президента в 2004 году отделались условными сроками, а потом в 2010 году они вернулись и помогли прийти к власти Януковичу (не без помощи избирателей Юго-Востока конечно) и вот в результате имеем 2014 год, Евромайдан, Крым, восьмилетнюю войну и полномасштабное вторжение.
Ненаказанное зло всегда возвращается.
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08.08.2022 00:42 Ответить
Всі хто там залишився заслуговують жерти шашлики з горілкою і насолоджуватись руским миром, якого вони так чекали вісім років. А ті що повтікали в інші регіони так само бухають і гадять там де бухають. Ще й держава їм буде доплачувать взимку по 900 гри на одну морду, а то ціни ростуть і на бухло того що дають зараз не вистачає.
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08.08.2022 00:35 Ответить
Особисто перевіряв шашличне бухалово евакуйованих?
Я б подивився, як і за що б ти бухав та гадив десь після втрати усього свого рухомого та нерухомого майна і принципової неможливості повернутися додому через окупацію.
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08.08.2022 00:49 Ответить
надо пленных выродков ***** возить на разбор руин под КИЕВОМ в три смены . миску баланды и 4 часа на сон . чтобы эти животные после обмена рассказали рашабыдлу что они натворили в УКРАИНЕ . сколько горя и слез принес их ******** ***** и рукавиц рабочих не давать чтобы до костей руки стерли бетоном и кирпичем
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08.08.2022 07:17 Ответить
Амнести за это бабло не получила. Поэтому это норм.
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08.08.2022 07:21 Ответить
В наш дом вторглись: скоты, рабы, людоеды. Главное дело украинцев - отбить свою землю от этой орды.
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08.08.2022 07:39 Ответить
Завдяки Зеле все це маємо. Якби президент був патріотом то Путлер не наважився б.
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08.08.2022 10:44 Ответить
Хвате нить. Ви зробили це разом в 19-му. Коли пуйло зустрівся, одразу після виборів з Зе і побачив своїми очима те тупе чмо, в той день в його хворій голові був запущений план повного знищення України. Якби не ковід-19, то все це почалося б ще тоді. Коли Бог хоче покарати, то спочатку відбирає розум, але здається у половини виборців України і відбирати було нічого, бо до них досі не дійшло, що вони накоїли.
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08.08.2022 07:43 Ответить
выглядит как обычно,куда приходят эти обсосы.
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08.08.2022 07:52 Ответить
немцы такого не творили....
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08.08.2022 07:58 Ответить
 
 