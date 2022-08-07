Как выглядит Северодонецк после прихода российских оккупантов. ВИДЕО

В сети показали, как выглядит оккупированный войсками РФ Северодонецк.

Соответствующее видео опубликовали в паблике ЕвроМайдан, передает Цензор.НЕТ.

"Вот так теперь выглядит Северодонецк после прихода "русского мира". Ватники должны быть рады", - говорится в описании к видео.

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