Сєверодонецьк після приходу російських окупантів. ВIДЕО

В мережі показали окупований військами РФ Сєверодонецьк.

Відповідне відео опублікували в пабліку ЄвроМайдан, передає Цензор.НЕТ.

"Ось так тепер викладає Сєверодонецьк після приходу "Русского мира". Ватники повинні бути раді", - йдеться в описі відео.

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