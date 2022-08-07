Сєверодонецьк після приходу російських окупантів. ВIДЕО
В мережі показали окупований військами РФ Сєверодонецьк.
Відповідне відео опублікували в пабліку ЄвроМайдан, передає Цензор.НЕТ.
"Ось так тепер викладає Сєверодонецьк після приходу "Русского мира". Ватники повинні бути раді", - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+21 Павло ШОвте
показати весь коментар07.08.2022 22:56 Посилання
+18 Maryna Solska #524922
показати весь коментар07.08.2022 23:00 Посилання
+8 Maryna Solska #524922
показати весь коментар07.08.2022 23:29 Посилання
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Так ось що малося на увазі під шашликами...
и что теперь.
Так і було. Сєверодонецьк, не зважаючи на майже тотальну російськомовність, завжди переважно був за Україну. Тому у 14 році "армія юго-востока" збігла звідти у липні в напрямку Луганська без жодного спротиву, окрім підриву всіх мостів.
А після такого ефектного асвабаждєнія містян від їх майна цього року, навіть багато проросійськи орієнтованих тепер обурені.
якому ми відчинили двері.
Після цього в наш дім
ввалилась московська орда.
(с)
https://www.youtube.com/channel/UCrdf1ld8nqeWm-kNgpzOBnw Anatoll Ternov
https://www.youtube.com/channel/UCN2IyrTzMH3hlrE-bWrK4Cg Відповідь ,на ваше питання ,вже тут написана = в Україні зло нагороджують ,а не карають ! А не покаране зло ,творить ще більше зло і до сьогодні !
https://www.youtube.com/channel/UC2eyshCjArqGoWEzniWPjPg Евгений Сытник
Это верно. Из-за того, что были не наказаны организаторы съезда сепаратистов в Северодонецке в 2004 г. возникли руины Северодонецка в 2022 г.
https://www.youtube.com/channel/UC2eyshCjArqGoWEzniWPjPg На территориях бывшего Соцлагеря - империи зла и насилия ,где не освободились от выродков человечества и население оставило, без люстрации власти , кровавую коммунистическую мерзость каннибалов убийц ,носителей аморальности и дикости в обществе ,там : нищета ,криминал , коррупция ,деградация ,депопуляция ,насилие и унижение ,разруха ,ложь, технологическая отсталость ,горы трупов ,море крови и слёз ,полное отсутствие права и свобод человека жизнь которого - ничего не стоит ! Пример со всего МИРА! Включая и Украину ! Не наказанное зло коммунисты и коммунизм и без люстрации власти - миллионы убитых и замученных соотечественников ,творит - ещё большее безнаказанное зло, и до сегодня!! А день памяти и скорби , Голодомора и Гулага , по миллионам замученных соотечественников - отдав власть ,палачам украинского населения , каннибалам -убийцам коммунистам из секты карателей КПSS ,превращён в ФАРС ,как праздник - безнаказанности ЗЛА ! Об этом ,знали и они...
https://www.youtube.com/watch?v=P-scEAISQ3o
https://www.youtube.com/watch?v=UPIwW73YCfE
А там ,где избавились от носителей аморальности в обществе, от кровавых каннибалов и выродков человечества - коммунистов - Восточная Европа и страны Прибалтики из того же соцлагеря - люди живут достойно ,в цивилизованных отношениях с правами и свободами человека , в постоянном росте достатка людей и развитием технологий будущего
Ненаказанное зло всегда возвращается.
Я б подивився, як і за що б ти бухав та гадив десь після втрати усього свого рухомого та нерухомого майна і принципової неможливості повернутися додому через окупацію.