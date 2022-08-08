Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту. ВИДЕО
Российские захватчики "инспектируют" Антоновский мост после удара ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Рашисты сообщили, что во время осмотра моста обнаружены 4 воронки от попадания ракет.
Также повреждена техника, которая осуществляла работы на мосту.
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+47 RokasUkr
показать весь комментарий08.08.2022 16:22 Ссылка
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показать весь комментарий08.08.2022 16:33 Ссылка
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ну не уйoбki ці кацапи та кацапський слєдствєнний комітєт)))
Кроме того, на днях планируются похороны еще 12 погибших омоновцев в Южно-Сахалинске (9,5 тыс. километров до Донбасса), которые были ликвидированы при обстреле российских позиций в населенном пункте Стаханов. https://t.me/Ukraine_365News/33838