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Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту. ВИДЕО

Российские захватчики "инспектируют" Антоновский мост после удара ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рашисты сообщили, что во время осмотра моста обнаружены 4 воронки от попадания ракет.

Также повреждена техника, которая осуществляла работы на мосту.

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мост (1030) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+47
Маловато будет!
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08.08.2022 16:22
+45
«Слєдствіний камітєт расєйской федєраціі», аж смішно стало, подавати в суд будуть?
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08.08.2022 16:25
+21
Достатньо, для досягнення військової цілі. Тепер хай нову бригаду спочатку вмовлять працювати.
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08.08.2022 16:33
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сморід з кацапії
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08.08.2022 18:27 Ответить
а в референтах сам гонокоманд
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08.08.2022 18:31 Ответить
кацапи геть страх потєрялі)))
ну не уйoбki ці кацапи та кацапський слєдствєнний комітєт)))
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08.08.2022 19:23 Ответить
"Да уж, с "Хаймарсами" дело пошло значительно бодрее. В Комсомольске-на-Амуре (9 тысяч километров от Донбасса!) на днях похоронили сразу 10 омоновцев. Все погибли 22 июля в результате попадания в казарму. Репортаж о похоронах публиковало даже местное ТВ"

Кроме того, на днях планируются похороны еще 12 погибших омоновцев в Южно-Сахалинске (9,5 тыс. километров до Донбасса), которые были ликвидированы при обстреле российских позиций в населенном пункте Стаханов. https://t.me/Ukraine_365News/33838
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08.08.2022 19:29 Ответить
Ушкодження не критичні. Танк може й не пройде, а все інше проїде. Треба щось думати.
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08.08.2022 20:16 Ответить
opory mosta?
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09.08.2022 05:31 Ответить
В ходе осмотра мост не обнаружен.
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08.08.2022 22:39 Ответить
Треба було ще раз лупанути, коли ці придурки писаниною займалися, аби від окупантів з СКРФ і кісток не лишилося.
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09.08.2022 00:34 Ответить
sho to za player takyi nezruchnyi vid Telegrama - nemozhlyvo video peremotaty
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09.08.2022 05:30 Ответить
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