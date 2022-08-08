Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту. ВИДЕО

Российские захватчики "инспектируют" Антоновский мост после удара ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рашисты сообщили, что во время осмотра моста обнаружены 4 воронки от попадания ракет.

Также повреждена техника, которая осуществляла работы на мосту.

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