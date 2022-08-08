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Результат удару ЗСУ по Антонівському мосту. ВIДЕО

Російські загарбники "інспектують" Антонівський міст після удару ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рашисти повідомили, що під час огляду мосту виявлено 4 вирви від влучання ракет.

Також пошкоджено техніку, яка здійснювала роботи на мосту. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах, - речниця пресцентру сил оборони півдня Гуменюк

Автор: 

міст (1239) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+47
Маловато будет!
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08.08.2022 16:22
+45
«Слєдствіний камітєт расєйской федєраціі», аж смішно стало, подавати в суд будуть?
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08.08.2022 16:25
+21
Достатньо, для досягнення військової цілі. Тепер хай нову бригаду спочатку вмовлять працювати.
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08.08.2022 16:33
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сморід з кацапії
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08.08.2022 18:27 Відповісти
а в референтах сам гонокоманд
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08.08.2022 18:31 Відповісти
кацапи геть страх потєрялі)))
ну не уйoбki ці кацапи та кацапський слєдствєнний комітєт)))
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08.08.2022 19:23 Відповісти
"Да уж, с "Хаймарсами" дело пошло значительно бодрее. В Комсомольске-на-Амуре (9 тысяч километров от Донбасса!) на днях похоронили сразу 10 омоновцев. Все погибли 22 июля в результате попадания в казарму. Репортаж о похоронах публиковало даже местное ТВ"

Кроме того, на днях планируются похороны еще 12 погибших омоновцев в Южно-Сахалинске (9,5 тыс. километров до Донбасса), которые были ликвидированы при обстреле российских позиций в населенном пункте Стаханов. https://t.me/Ukraine_365News/33838
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08.08.2022 19:29 Відповісти
Ушкодження не критичні. Танк може й не пройде, а все інше проїде. Треба щось думати.
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08.08.2022 20:16 Відповісти
opory mosta?
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09.08.2022 05:31 Відповісти
В ходе осмотра мост не обнаружен.
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08.08.2022 22:39 Відповісти
Треба було ще раз лупанути, коли ці придурки писаниною займалися, аби від окупантів з СКРФ і кісток не лишилося.
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09.08.2022 00:34 Відповісти
sho to za player takyi nezruchnyi vid Telegrama - nemozhlyvo video peremotaty
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09.08.2022 05:30 Відповісти
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