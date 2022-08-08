Результат удару ЗСУ по Антонівському мосту. ВIДЕО

Російські загарбники "інспектують" Антонівський міст після удару ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рашисти повідомили, що під час огляду мосту виявлено 4 вирви від влучання ракет.

Також пошкоджено техніку, яка здійснювала роботи на мосту.

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