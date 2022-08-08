Результат удару ЗСУ по Антонівському мосту. ВIДЕО
Російські загарбники "інспектують" Антонівський міст після удару ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рашисти повідомили, що під час огляду мосту виявлено 4 вирви від влучання ракет.
Також пошкоджено техніку, яка здійснювала роботи на мосту.
Топ коментарі
+47 RokasUkr
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+45 krot_lub
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+21 Berrimor Cute
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ну не уйoбki ці кацапи та кацапський слєдствєнний комітєт)))
Кроме того, на днях планируются похороны еще 12 погибших омоновцев в Южно-Сахалинске (9,5 тыс. километров до Донбасса), которые были ликвидированы при обстреле российских позиций в населенном пункте Стаханов. https://t.me/Ukraine_365News/33838