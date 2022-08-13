Бойцы 93-й ОМБр уничтожили танк оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", защищающие Украину в Харьковской области, показали мастер-класс по уничтожению российского танка.
Соответствующее видео обнародовал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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показать весь комментарий13.08.2022 01:02 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий13.08.2022 09:07 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=cDoRmT0iRic
https://twitter.com/i/status/1558151289565057025
нажаль одна лада каліна сдриснула...