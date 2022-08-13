РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7629 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 692 13

Бойцы 93-й ОМБр уничтожили танк оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", защищающие Украину в Харьковской области, показали мастер-класс по уничтожению российского танка.

Соответствующее видео обнародовал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 93-й ОМБр из ПЗРК Stinger уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10" в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

танк (2274) Харьковщина (5577) 93 отдельная механизированная бригада (300)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Nice!
нажаль одна лада каліна сдриснула...
показать весь комментарий
13.08.2022 01:02 Ответить
+9
Одному орку вдалось драпанути , але там наші орли його зустрінуть
показать весь комментарий
13.08.2022 01:17 Ответить
+5
Американці вже проводили випробування - для штурмових та диверсійних груп використовували "баггі" Прекрасно себе зарекомендували! А "холодноярці" саме на ньому і їхали
показать весь комментарий
13.08.2022 09:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже на Brimstone.
показать весь комментарий
13.08.2022 00:40 Ответить
Супер, молодці! ще би замість пікапа таке щось.
https://www.youtube.com/watch?v=cDoRmT0iRic
показать весь комментарий
13.08.2022 00:49 Ответить
Американці вже проводили випробування - для штурмових та диверсійних груп використовували "баггі" Прекрасно себе зарекомендували! А "холодноярці" саме на ньому і їхали
показать весь комментарий
13.08.2022 09:07 Ответить
най так, але захисту від вибуху міни немає, хоча більш спритний і тихий.
показать весь комментарий
13.08.2022 15:38 Ответить
вот еще, тоже красивое...., правда, хз где и когда.....
https://twitter.com/i/status/1558151289565057025
показать весь комментарий
13.08.2022 00:54 Ответить
Nice!
нажаль одна лада каліна сдриснула...
показать весь комментарий
13.08.2022 01:02 Ответить
Не біда. Награда єщо найдьот сваєго гіроя.
показать весь комментарий
13.08.2022 09:00 Ответить
Одному орку вдалось драпанути , але там наші орли його зустрінуть
показать весь комментарий
13.08.2022 01:17 Ответить
Sehr gut!
показать весь комментарий
13.08.2022 01:29 Ответить
Мех-вод фігачив після прильоту, поки не зрозумів, що з башти не має відповідей від командира і наводчика…👍
показать весь комментарий
13.08.2022 05:36 Ответить
Ти ж бачиш - ПТУР урізала в район двигуна Кумулятивний струмінь пройшов по верхній частині корпусу танка Само собою - ураження дістали командир танка і наводчик А мехвод сидить на півметра нижче і спереду Тому його могло осколками і не зачепить!
показать весь комментарий
13.08.2022 05:48 Ответить
Шкода що втекло, падло.
показать весь комментарий
13.08.2022 12:52 Ответить
От так - подбили кацапский танк, а из него Усейн Болт выпрыгнул!
показать весь комментарий
13.08.2022 13:05 Ответить
 
 