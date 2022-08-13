Бійці 93-ї ОМБр знищили танк окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", які боронять Україну на Харківщині, показали майстер-клас із знищення російського танка.
Відповідне відео оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 три - пятнадцать
показати весь коментар13.08.2022 01:02 Відповісти Посилання
+9 Amber
показати весь коментар13.08.2022 01:17 Відповісти Посилання
+5 Яр Холодний
показати весь коментар13.08.2022 09:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=cDoRmT0iRic
https://twitter.com/i/status/1558151289565057025
нажаль одна лада каліна сдриснула...