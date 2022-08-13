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Новини Відео Війна
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Бійці 93-ї ОМБр знищили танк окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", які боронять Україну на Харківщині, показали майстер-клас із знищення російського танка.

Відповідне відео оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 93-ї ОМБр із ПЗРК Stinger знищили ворожий безпілотник "Орлан-10" на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

танк (2085) Харківщина (6054) 93 окрема механізована бригада (300)


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Топ коментарі
+10
Nice!
нажаль одна лада каліна сдриснула...
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13.08.2022 01:02 Відповісти
+9
Одному орку вдалось драпанути , але там наші орли його зустрінуть
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13.08.2022 01:17 Відповісти
+5
Американці вже проводили випробування - для штурмових та диверсійних груп використовували "баггі" Прекрасно себе зарекомендували! А "холодноярці" саме на ньому і їхали
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13.08.2022 09:07 Відповісти
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Схоже на Brimstone.
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13.08.2022 00:40 Відповісти
Супер, молодці! ще би замість пікапа таке щось.
https://www.youtube.com/watch?v=cDoRmT0iRic
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13.08.2022 00:49 Відповісти
Американці вже проводили випробування - для штурмових та диверсійних груп використовували "баггі" Прекрасно себе зарекомендували! А "холодноярці" саме на ньому і їхали
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13.08.2022 09:07 Відповісти
най так, але захисту від вибуху міни немає, хоча більш спритний і тихий.
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13.08.2022 15:38 Відповісти
вот еще, тоже красивое...., правда, хз где и когда.....
https://twitter.com/i/status/1558151289565057025
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13.08.2022 00:54 Відповісти
Nice!
нажаль одна лада каліна сдриснула...
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13.08.2022 01:02 Відповісти
Не біда. Награда єщо найдьот сваєго гіроя.
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13.08.2022 09:00 Відповісти
Одному орку вдалось драпанути , але там наші орли його зустрінуть
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13.08.2022 01:17 Відповісти
Sehr gut!
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13.08.2022 01:29 Відповісти
Мех-вод фігачив після прильоту, поки не зрозумів, що з башти не має відповідей від командира і наводчика…👍
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13.08.2022 05:36 Відповісти
Ти ж бачиш - ПТУР урізала в район двигуна Кумулятивний струмінь пройшов по верхній частині корпусу танка Само собою - ураження дістали командир танка і наводчик А мехвод сидить на півметра нижче і спереду Тому його могло осколками і не зачепить!
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13.08.2022 05:48 Відповісти
Шкода що втекло, падло.
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13.08.2022 12:52 Відповісти
От так - подбили кацапский танк, а из него Усейн Болт выпрыгнул!
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13.08.2022 13:05 Відповісти
 
 