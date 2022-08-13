В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На территории временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области 13 августа прогремели взрывы.
Видео и фото происшествия публикуют местные пользователи соцсетей, пишет местное издание "Мост", передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что на месте взрывов возник мощный пожар.
"Несколько мощных взрывов прогремели в городе Новая Каховка Херсонской области. В пабликах местные жители сообщают, что взрывы прогремели из микрорайона "Сокол" возле одной из городских больниц. Также размещены фото и видео взрывов. Люди сообщают, что в жилых домах неподалеку от эпицентра взрыва вылетели окна", - пишет издание.
Видео: Взрывы в Новой Каховке
Видео: В Новой Каховке идет вторичная детонация складируемых там боеприпасов.
Топ комментарии
+43 Анатолий К #427424
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+41 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
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+30 Юрий Педаченко
показать весь комментарий13.08.2022 20:49 Ответить Ссылка
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Закурив Кохіту.
Палає в москалів!
- Мелитополь, Запорожская область
- Новотроицкое, Херсонщина
- Нижние Серогозы, Херсонщина
- Большая Благовещенка, Херсонщина
- Чаплинка, Херсонщина
- Чкалово, Херсонщина
- Новая Каховка, Херсон.
Новотроицкое расположено в 140 километрах от фронта, Чаплинка - 110 километров, а Чкалово - около 120 км.
это не ВСУ, это нянечки с таксистами вашей "второй" суперармии мира - ***** выписывают
.......... .
Да приидет Царствие Твое;
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.