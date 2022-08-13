В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На территории временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области 13 августа прогремели взрывы.

Видео и фото происшествия публикуют местные пользователи соцсетей, пишет местное издание "Мост", передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что на месте взрывов возник мощный пожар.

"Несколько мощных взрывов прогремели в городе Новая Каховка Херсонской области. В пабликах местные жители сообщают, что взрывы прогремели из микрорайона "Сокол" возле одной из городских больниц. Также размещены фото и видео взрывов. Люди сообщают, что в жилых домах неподалеку от эпицентра взрыва вылетели окна", - пишет издание.

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Видео: Взрывы в Новой Каховке

Видео: В Новой Каховке идет вторичная детонация складируемых там боеприпасов.