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В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На территории временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области 13 августа прогремели взрывы.

Видео и фото происшествия публикуют местные пользователи соцсетей, пишет местное издание "Мост", передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что на месте взрывов возник мощный пожар.

"Несколько мощных взрывов прогремели в городе Новая Каховка Херсонской области. В пабликах местные жители сообщают, что взрывы прогремели из микрорайона "Сокол" возле одной из городских больниц. Также размещены фото и видео взрывов. Люди сообщают, что в жилых домах неподалеку от эпицентра взрыва вылетели окна", - пишет издание.

Смотрите: Российские "Грады" ведут огонь с территории Каховской ГЭС, чтобы вызвать ответный огонь ВСУ. ВИДЕО

В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы 01
В оккупированной Новой Каховке прогремели мощные взрывы 02

Видео: Взрывы в Новой Каховке

Видео: В Новой Каховке идет вторичная детонация складируемых там боеприпасов.

ликвидация (3698) Новая Каховка (155)


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Топ комментарии
+43
Кацапйо думало пройтися маршем і всі перед ними впадуть. Буй вам тварини во всій морді. Будемо лупити, лупити і ше раз лупити. Навіть якщо втечуть у свої болота - будемо їх лупити. Виловлювати по всьому світу і лупити. Кацап після того, що він натворив в Україні та і Сірії, немає права жити. Сидить в засаді і Китай, вичікує, проки ми розіб'ємо кацапську армію, щоб без єдиного пострілу забрати свою територію по Уральські гори. Навіть чукча чекає, щоб дати пєнделя напівдохлому кацапу.
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13.08.2022 20:54 Ответить
+41
прицельные удары по позициям оккупационных войск, а прилеты снарядов были зафиксированы даже на расстоянии более 100 километров от линии фронта. В течение 13 августа взрывы прогремели в:

- Мелитополь, Запорожская область

- Новотроицкое, Херсонщина

- Нижние Серогозы, Херсонщина

- Большая Благовещенка, Херсонщина

- Чаплинка, Херсонщина

- Чкалово, Херсонщина

- Новая Каховка, Херсон.

Новотроицкое расположено в 140 километрах от фронта, Чаплинка - 110 километров, а Чкалово - около 120 км.
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13.08.2022 20:54 Ответить
+30
Орки наступать думали, но тут мосты упали, а около снарядов матросы курили папиросы. А на той стороне Днепра кадыровцы. И что делать? Сейчас заплачу
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13.08.2022 20:49 Ответить
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13.08.2022 20:43 Ответить
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13.08.2022 22:07 Ответить
Зроблено у Мексіці,
Закурив Кохіту.
Палає в москалів!
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14.08.2022 02:35 Ответить
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14.08.2022 08:13 Ответить
Сєлітрі з Бавовною-респект...
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13.08.2022 20:44 Ответить
ЦЕНЕМИ...
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13.08.2022 20:45 Ответить
Может Зінка ? (С)
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13.08.2022 20:47 Ответить
"В смысле..", говорит. Думала это её пердак рванул?
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13.08.2022 20:46 Ответить
ТрамПарампампам
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13.08.2022 20:46 Ответить
Це пухнастик знову хвостом махнув?! Ох же ж ці єноти і лукаві... Відпесцячили склад!
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13.08.2022 20:47 Ответить
А чьто же там проiзошло?
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13.08.2022 20:48 Ответить
Та що ж може статися на складах ***********, окрім "курєнія в нєпаложеном мєстє".
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13.08.2022 20:52 Ответить
Орки наступать думали, но тут мосты упали, а около снарядов матросы курили папиросы. А на той стороне Днепра кадыровцы. И что делать? Сейчас заплачу
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13.08.2022 20:49 Ответить
забыл ещё сказать - командование "наступлением" свалило на левый берег и будет оттуда руководить (удалённо, как аватарами) 😂 прикинь, аватары орков
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13.08.2022 20:58 Ответить
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13.08.2022 22:26 Ответить
курілі...
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13.08.2022 20:49 Ответить
интересно, ночь с 19 го на 21 августа этого года войдёт в аналы русни, как и классическая 91 года? )))
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13.08.2022 20:49 Ответить
Барани ще жодного разу не повставали проти вівчара.
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13.08.2022 21:09 Ответить
Бавовна
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13.08.2022 20:53 Ответить
прицельные удары по позициям оккупационных войск, а прилеты снарядов были зафиксированы даже на расстоянии более 100 километров от линии фронта. В течение 13 августа взрывы прогремели в:

- Мелитополь, Запорожская область

- Новотроицкое, Херсонщина

- Нижние Серогозы, Херсонщина

- Большая Благовещенка, Херсонщина

- Чаплинка, Херсонщина

- Чкалово, Херсонщина

- Новая Каховка, Херсон.

Новотроицкое расположено в 140 километрах от фронта, Чаплинка - 110 километров, а Чкалово - около 120 км.
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13.08.2022 20:54 Ответить
рабочая дистанция для М31А2
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13.08.2022 21:00 Ответить
Може наша Ольха?
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13.08.2022 21:09 Ответить
Ещё Любимовка была сегодня.
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13.08.2022 21:37 Ответить
куда? может там пво было развернуто?
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13.08.2022 21:47 Ответить
Дак а что там жара да, или бавовна пролетала посмотреть чё да как.
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13.08.2022 21:53 Ответить
Я понял - американцы дальность указывали в милях, а мы при переводе указали как километры!
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14.08.2022 00:11 Ответить
Кацапйо думало пройтися маршем і всі перед ними впадуть. Буй вам тварини во всій морді. Будемо лупити, лупити і ше раз лупити. Навіть якщо втечуть у свої болота - будемо їх лупити. Виловлювати по всьому світу і лупити. Кацап після того, що він натворив в Україні та і Сірії, немає права жити. Сидить в засаді і Китай, вичікує, проки ми розіб'ємо кацапську армію, щоб без єдиного пострілу забрати свою територію по Уральські гори. Навіть чукча чекає, щоб дати пєнделя напівдохлому кацапу.
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13.08.2022 20:54 Ответить
Одна крапля нікотину може призвести до "акту доброї волі" цілого складу...
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13.08.2022 20:55 Ответить
как там блевали козлорылые ****** последние 8-лет о Донбассе ? ...

это не ВСУ, это нянечки с таксистами вашей "второй" суперармии мира - ***** выписывают
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13.08.2022 20:56 Ответить
імперію ******** курці
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13.08.2022 21:04 Ответить
І -

.......... .
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13.08.2022 21:19 Ответить
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13.08.2022 22:30 Ответить
Мабуть вогнегасника не було...
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13.08.2022 21:06 Ответить
на першому і третьому зверху фото дроти і метконструкції псують весь пейзаж.
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13.08.2022 21:08 Ответить
Приятно что ЗСУ мочат орков ! А какое падло выставляет видео с надписью "ХУ@ВЫЙ Херсон" , что за деградированное чмо придумало такую хрень написать ?
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13.08.2022 21:17 Ответить
В каждом ватном городе есть паблики "ХУ@ВЫЙ ..." и "ТИПИЧНЫЙ ..."
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13.08.2022 21:29 Ответить
и вопрос от СевкавТВ Галустяна Гнусавому другу - и кто же это сделал .... ?
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13.08.2022 21:22 Ответить
як там по орківські - идет ЖАТВА
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13.08.2022 21:24 Ответить
, здесь как у себя дома жили, настолько все душевно, по-домашнему
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13.08.2022 21:28 Ответить
Та кацапи взагалі вже зажились ...
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14.08.2022 17:47 Ответить
Добровільна бавовняна селітра
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13.08.2022 21:35 Ответить
Скоро буде розбомблений ЧФ РФ, оце буде бавовна!
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13.08.2022 21:59 Ответить
война миров))
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13.08.2022 22:02 Ответить
HIMARS наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое;
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.
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14.08.2022 18:08 Ответить
 
 