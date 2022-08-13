В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На території тимчасово окупованої Нової Каховки, що на Херсонщині, 13 серпня прогриміли вибухи.
Відео та фото події публікують місцеві користувачі соцмереж, пише місцеве видання "Мост", передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що на місці вибухів виникла потужна пожежа.
"Кілька потужних вибухів пролунали в місті Нова Каховка Херсонської області. В пабліках місцеві мешканці повідомляють, що вибухи пролунали з мікрорайону "Сокіл" неподалік однієї з міських лікарень. Також розміщені фото і відео вибухів. Люди повідомляють, що в житлових будинках неподалік епіцентру вибуху повилітали вікна", - пише видання.
Відео: Вибухи у Новій Каховці
Відео: У Новій Каховці йде вторинна детонація боєприпасів, які там складувалися.
Топ коментарі
+43 Анатолий К #427424
показати весь коментар13.08.2022 20:54 Відповісти Посилання
+41 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
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+30 Юрий Педаченко
показати весь коментар13.08.2022 20:49 Відповісти Посилання
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Закурив Кохіту.
Палає в москалів!
- Мелитополь, Запорожская область
- Новотроицкое, Херсонщина
- Нижние Серогозы, Херсонщина
- Большая Благовещенка, Херсонщина
- Чаплинка, Херсонщина
- Чкалово, Херсонщина
- Новая Каховка, Херсон.
Новотроицкое расположено в 140 километрах от фронта, Чаплинка - 110 километров, а Чкалово - около 120 км.
это не ВСУ, это нянечки с таксистами вашей "второй" суперармии мира - ***** выписывают
.......... .
Да приидет Царствие Твое;
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.