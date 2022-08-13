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В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На території тимчасово окупованої Нової Каховки, що на Херсонщині, 13 серпня прогриміли вибухи.

Відео та фото події публікують місцеві користувачі соцмереж, пише місцеве видання "Мост", передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що на місці вибухів виникла потужна пожежа.

"Кілька потужних вибухів пролунали в місті Нова Каховка Херсонської області. В пабліках місцеві мешканці повідомляють, що вибухи пролунали з мікрорайону "Сокіл" неподалік однієї з міських лікарень. Також розміщені фото і відео вибухів. Люди повідомляють, що в житлових будинках неподалік епіцентру вибуху повилітали вікна", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У районі Нової Каховки на Херсонщині лунали вибухи, окупанти влаштували нічні обшуки в місті, - Соболевський

В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи 01
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи 02

Відео: Вибухи у Новій Каховці

Відео: У Новій Каховці йде вторинна детонація боєприпасів, які там складувалися.

Автор: 

ліквідація (4081) Нова Каховка (181)


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Топ коментарі
+43
Кацапйо думало пройтися маршем і всі перед ними впадуть. Буй вам тварини во всій морді. Будемо лупити, лупити і ше раз лупити. Навіть якщо втечуть у свої болота - будемо їх лупити. Виловлювати по всьому світу і лупити. Кацап після того, що він натворив в Україні та і Сірії, немає права жити. Сидить в засаді і Китай, вичікує, проки ми розіб'ємо кацапську армію, щоб без єдиного пострілу забрати свою територію по Уральські гори. Навіть чукча чекає, щоб дати пєнделя напівдохлому кацапу.
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13.08.2022 20:54 Відповісти
+41
прицельные удары по позициям оккупационных войск, а прилеты снарядов были зафиксированы даже на расстоянии более 100 километров от линии фронта. В течение 13 августа взрывы прогремели в:

- Мелитополь, Запорожская область

- Новотроицкое, Херсонщина

- Нижние Серогозы, Херсонщина

- Большая Благовещенка, Херсонщина

- Чаплинка, Херсонщина

- Чкалово, Херсонщина

- Новая Каховка, Херсон.

Новотроицкое расположено в 140 километрах от фронта, Чаплинка - 110 километров, а Чкалово - около 120 км.
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13.08.2022 20:54 Відповісти
+30
Орки наступать думали, но тут мосты упали, а около снарядов матросы курили папиросы. А на той стороне Днепра кадыровцы. И что делать? Сейчас заплачу
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13.08.2022 20:49 Відповісти
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13.08.2022 20:43 Відповісти
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13.08.2022 22:07 Відповісти
Зроблено у Мексіці,
Закурив Кохіту.
Палає в москалів!
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14.08.2022 02:35 Відповісти
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14.08.2022 08:13 Відповісти
Сєлітрі з Бавовною-респект...
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13.08.2022 20:44 Відповісти
ЦЕНЕМИ...
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13.08.2022 20:45 Відповісти
Может Зінка ? (С)
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13.08.2022 20:47 Відповісти
"В смысле..", говорит. Думала это её пердак рванул?
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13.08.2022 20:46 Відповісти
ТрамПарампампам
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13.08.2022 20:46 Відповісти
Це пухнастик знову хвостом махнув?! Ох же ж ці єноти і лукаві... Відпесцячили склад!
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13.08.2022 20:47 Відповісти
А чьто же там проiзошло?
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13.08.2022 20:48 Відповісти
Та що ж може статися на складах ***********, окрім "курєнія в нєпаложеном мєстє".
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13.08.2022 20:52 Відповісти
Орки наступать думали, но тут мосты упали, а около снарядов матросы курили папиросы. А на той стороне Днепра кадыровцы. И что делать? Сейчас заплачу
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13.08.2022 20:49 Відповісти
забыл ещё сказать - командование "наступлением" свалило на левый берег и будет оттуда руководить (удалённо, как аватарами) 😂 прикинь, аватары орков
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13.08.2022 20:58 Відповісти
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13.08.2022 22:26 Відповісти
курілі...
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13.08.2022 20:49 Відповісти
интересно, ночь с 19 го на 21 августа этого года войдёт в аналы русни, как и классическая 91 года? )))
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13.08.2022 20:49 Відповісти
Барани ще жодного разу не повставали проти вівчара.
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13.08.2022 21:09 Відповісти
Бавовна
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13.08.2022 20:53 Відповісти
прицельные удары по позициям оккупационных войск, а прилеты снарядов были зафиксированы даже на расстоянии более 100 километров от линии фронта. В течение 13 августа взрывы прогремели в:

- Мелитополь, Запорожская область

- Новотроицкое, Херсонщина

- Нижние Серогозы, Херсонщина

- Большая Благовещенка, Херсонщина

- Чаплинка, Херсонщина

- Чкалово, Херсонщина

- Новая Каховка, Херсон.

Новотроицкое расположено в 140 километрах от фронта, Чаплинка - 110 километров, а Чкалово - около 120 км.
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13.08.2022 20:54 Відповісти
рабочая дистанция для М31А2
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13.08.2022 21:00 Відповісти
Може наша Ольха?
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13.08.2022 21:09 Відповісти
Ещё Любимовка была сегодня.
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13.08.2022 21:37 Відповісти
куда? может там пво было развернуто?
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13.08.2022 21:47 Відповісти
Дак а что там жара да, или бавовна пролетала посмотреть чё да как.
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13.08.2022 21:53 Відповісти
Я понял - американцы дальность указывали в милях, а мы при переводе указали как километры!
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14.08.2022 00:11 Відповісти
Кацапйо думало пройтися маршем і всі перед ними впадуть. Буй вам тварини во всій морді. Будемо лупити, лупити і ше раз лупити. Навіть якщо втечуть у свої болота - будемо їх лупити. Виловлювати по всьому світу і лупити. Кацап після того, що він натворив в Україні та і Сірії, немає права жити. Сидить в засаді і Китай, вичікує, проки ми розіб'ємо кацапську армію, щоб без єдиного пострілу забрати свою територію по Уральські гори. Навіть чукча чекає, щоб дати пєнделя напівдохлому кацапу.
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13.08.2022 20:54 Відповісти
Одна крапля нікотину може призвести до "акту доброї волі" цілого складу...
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13.08.2022 20:55 Відповісти
как там блевали козлорылые ****** последние 8-лет о Донбассе ? ...

это не ВСУ, это нянечки с таксистами вашей "второй" суперармии мира - ***** выписывают
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13.08.2022 20:56 Відповісти
імперію ******** курці
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13.08.2022 21:04 Відповісти
І -

.......... .
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13.08.2022 21:19 Відповісти
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13.08.2022 22:30 Відповісти
Мабуть вогнегасника не було...
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13.08.2022 21:06 Відповісти
на першому і третьому зверху фото дроти і метконструкції псують весь пейзаж.
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13.08.2022 21:08 Відповісти
Приятно что ЗСУ мочат орков ! А какое падло выставляет видео с надписью "ХУ@ВЫЙ Херсон" , что за деградированное чмо придумало такую хрень написать ?
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13.08.2022 21:17 Відповісти
В каждом ватном городе есть паблики "ХУ@ВЫЙ ..." и "ТИПИЧНЫЙ ..."
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13.08.2022 21:29 Відповісти
и вопрос от СевкавТВ Галустяна Гнусавому другу - и кто же это сделал .... ?
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13.08.2022 21:22 Відповісти
як там по орківські - идет ЖАТВА
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13.08.2022 21:24 Відповісти
, здесь как у себя дома жили, настолько все душевно, по-домашнему
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13.08.2022 21:28 Відповісти
Та кацапи взагалі вже зажились ...
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14.08.2022 17:47 Відповісти
Добровільна бавовняна селітра
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13.08.2022 21:35 Відповісти
Скоро буде розбомблений ЧФ РФ, оце буде бавовна!
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13.08.2022 21:59 Відповісти
война миров))
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13.08.2022 22:02 Відповісти
HIMARS наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое;
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.
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14.08.2022 18:08 Відповісти
 
 