В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На території тимчасово окупованої Нової Каховки, що на Херсонщині, 13 серпня прогриміли вибухи.

Відео та фото події публікують місцеві користувачі соцмереж, пише місцеве видання "Мост", передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що на місці вибухів виникла потужна пожежа.

"Кілька потужних вибухів пролунали в місті Нова Каховка Херсонської області. В пабліках місцеві мешканці повідомляють, що вибухи пролунали з мікрорайону "Сокіл" неподалік однієї з міських лікарень. Також розміщені фото і відео вибухів. Люди повідомляють, що в житлових будинках неподалік епіцентру вибуху повилітали вікна", - пише видання.

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Відео: Вибухи у Новій Каховці

Відео: У Новій Каховці йде вторинна детонація боєприпасів, які там складувалися.