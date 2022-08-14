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Защитники Украины снова нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне. ВИДЕО

Минувшей ночью защитники Украины снова нанесли точный удар по Антоновскому мосту на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В соцсетях распространяется видео нанесение ударов и последствий попаданий. На видео видно, что после удара ракет мост пылает.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Читайте: Верещук призвала жителей Херсонской области эвакуироваться

мост (1031) Херсон (2897) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+75
Снабжение правобережной группировки орков сегодня выглядит так:

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14.08.2022 12:12 Ответить
+45
Народна творчість )))

КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?
КИЕВ: А что случилось?
КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: ******!
КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
КРЫМ: И что мне теперь делать?
НИКОЛАЕВ: Не ссы!
ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
ОДЕССА: Шо-шо?
КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
КРЫМ: Как?!
БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
ХЕРСОН: И мой совет - прибери все лишнее. Если что - поможем!
КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
ВСЕ: (хором) Обломки моста!
КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути - его уже нет!
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14.08.2022 12:14 Ответить
+33
Кацапи, швидше надягайте ласти, скоро ви їх склеїте.
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14.08.2022 12:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Таки есть попадания ПВО, или так кажется?
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14.08.2022 12:09 Ответить
самознищуються у повітрі. не встигають
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14.08.2022 12:11 Ответить
в небо попали
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14.08.2022 12:11 Ответить
Вадик,тоби-повылазыло? Там одному пролёту-полнейший кирдык,но у тебя видимо "Божья роса".
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14.08.2022 12:51 Ответить
Не мычи,если не можешь обосновать.
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14.08.2022 13:43 Ответить
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14.08.2022 12:12 Ответить
Не обязательно. Если промах,то ракета самоликвидируется.
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14.08.2022 12:15 Ответить
скорее всего да,часть какую-то сбили.А вообще вроде как пво-про работает так:расчет траектории и запуск противоракеты,и взрыв противоракете с разлетом большего числа осколков на пути следования ракеты или снаряда.Т.Е.осколки должны поразить.Взрыв противоракеты мы видим,а вот сбила она что-нибудь или нет нам не видно.ПВО-ПРО может эфективно работать против одиночных целей,а против групповых только "железный купол".Как то так...исходя из открытых данных доступных обывателю
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14.08.2022 12:37 Ответить
самоліквідацію видно було, аби підбили при підльоті, то вибух був би більш вражаючий
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14.08.2022 13:17 Ответить
Який "купол"?? Купол проти самопальних ракет ефективний.
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14.08.2022 14:38 Ответить
Кацапи, швидше надягайте ласти, скоро ви їх склеїте.
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14.08.2022 12:09 Ответить
Богато суки навчились и збивать. Требо Эскалибрами херячить, их не собьют
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14.08.2022 12:09 Ответить
що сбивають? ракета вибухає там, де снаряда від хімарс вже немає. швидкості не вистачає
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14.08.2022 12:12 Ответить
и шо они сбили. разрыв в небе не значит сбили
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14.08.2022 12:12 Ответить
Туди наші вже далеко не вперше стріляють, але не зважаючи на те кацапня чекає удару та стягнула туди ПВО влучання по мосту є.
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14.08.2022 12:16 Ответить
шановні форумчани!)хаймайрси стріляють виключно РС тобто реактивними снарядами а такий тип ********** ********* і наявними засобами ППО кацапів збити НЕ можливо в апріорі від слова зовсім)
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15.08.2022 11:32 Ответить
Снабжение правобережной группировки орков сегодня выглядит так:

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14.08.2022 12:12 Ответить
В твоїх мріях, кацапчику. Нафіга сюди цю смердючу волгу постити?
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14.08.2022 12:48 Ответить
Дурило кацапське. Твої **************** таки тягають понтони з одного берега на другий, як пором. Але то зовсім не виглядає так помпезно через низку проблем, які є на Дніпрі під Херсоном, і яких нема на волзі під сиз-сранню.
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14.08.2022 13:07 Ответить
Ничего, скоро и по Волге прилетит! И за Урал!)))
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14.08.2022 13:14 Ответить
так кацапи самі смердять і виходить що в них все смердяче
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15.08.2022 11:19 Ответить
и шо такой коцапский акцент там делает
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14.08.2022 12:14 Ответить
Народна творчість )))

КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?
КИЕВ: А что случилось?
КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: ******!
КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
КРЫМ: И что мне теперь делать?
НИКОЛАЕВ: Не ссы!
ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
ОДЕССА: Шо-шо?
КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
КРЫМ: Как?!
БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
ХЕРСОН: И мой совет - прибери все лишнее. Если что - поможем!
КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
ВСЕ: (хором) Обломки моста!
КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути - его уже нет!
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14.08.2022 12:14 Ответить
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14.08.2022 12:46 Ответить
Видно, что не Подеревьянский писал! Очень хорошо, но чего-то не хватает!)))
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14.08.2022 13:18 Ответить
Леся та його бадьорих матюків.
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14.08.2022 14:16 Ответить
ПВО аналоговнет...сегодня Генштаб РФ отчитаеться что все ракеты сбиты, а мост поврежден осколками
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14.08.2022 12:15 Ответить
Ці люди слухають музику, розповідають анекдоти і, ймовірно, п'ють під час перегляду феєрверків?
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14.08.2022 12:18 Ответить
Обратите внимание на кацапский акцент снимающих.
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14.08.2022 12:21 Ответить
так, там явно звучала досада, що не могли збити. І за розбитий прольот переживали. москальня адназначна
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14.08.2022 13:25 Ответить
Чому хаймарси не б'ють по позиціях орків під Пісками?Чому там зігнали добробати на знищення?https://censor.net/ua/resonance/3358083/pisky_myasorubka.https://censor.net/ua/news/3360533/v_piskah_tryvayut_zapekli_boyi_ukrayinski_zahysnyky_prosyat_genshtab_pro_dopomogu_nemaye_sliv_aby_opysaty
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14.08.2022 12:18 Ответить
Цікаве питання. Чому загнали "Азов" в оточення у Маріуполі? Зачищення патріотів.
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14.08.2022 12:25 Ответить
федорович якунович, це ти? невже тебе у донецьк привезли?
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14.08.2022 13:08 Ответить
Мафія знищує головну для неї загрозу - добробати.
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14.08.2022 12:34 Ответить
Сторінка видалена
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14.08.2022 12:26 Ответить
Хаймарсы не для этого

И ракет не так много
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14.08.2022 13:06 Ответить
Мафія знищує добробати в Пісках ,бо вони для цих виродків становлять найбільшу загрозу.Хаймарсами наше командування могло б знищити склади з БК на донеччині,але воно ЧОМУСЬ цього не робить.Вас не цікавить чому в найгарячішій точці на лінії фронту сконцентровані добробати?
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15.08.2022 19:21 Ответить
Хаймарсы вообще не бьют по позициям. Не для того заточены. По позициям должна арта работать.
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14.08.2022 13:38 Ответить
Тобто в Донецьку нема складів з БК?Не було жодного повідомлення про знищення складів *********** на донеччині та в самому Донецьку.Чи може їх там немає?
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15.08.2022 19:11 Ответить
Влучила ракета ППО в ціль чи ні - дуже важко розібрати з відстані. Ракета ППО розривається поблизу цілі, на певній відстані, розкидуючи у всі сторони "кульбабку" шрапнели. Ця шрапнель пошкоджує ціль, корпус в основному, але вибуху бойової частини цілі не відбувається. Вона просто збивається з курсу і падає на землю як "болванка", без детонації боєзаряду.
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14.08.2022 12:18 Ответить
Пока "героическая" кацапская ПВО перехватывает воздух, Антоновский мост грустит.)
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14.08.2022 12:19 Ответить
Наші котики вміють порадувати.
Захисники наші, бережи вас Господь
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14.08.2022 12:22 Ответить
Ніодна ракета я так розумію не збита. Всі попали в міст.Русняві ракети ПВО самоліквідовуються в небі якшо ************ по цілі.
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14.08.2022 12:25 Ответить
шановні форумчани!)хаймайрси стріляють виключно РС тобто реактивними снарядами а такий тип ********** ********* і наявними засобами ППО кацапів збити НЕ можливо в апріорі від слова зовсім)
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15.08.2022 11:27 Ответить
ага видно звідки пвошка дегенератів стріляла ...
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14.08.2022 12:26 Ответить
В паРашаЗМІ повне мовчання . Наші ж , в коментарях пишуть що до мосту не можливо дістатись , все перекрито , навіть на підступах . А ще подейкують що цей удар по мосту був мабуть - найпотужніший за весь час . Наразі перевірити його наслідки ніяк . .
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14.08.2022 12:29 Ответить
з бука по ракеті стріляти , це як вкрасти горілку і продати її щоб купити самогон , ну може 1 з 10 і влуче якщо три бука залпом вистрілять на зустріч
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14.08.2022 12:30 Ответить
шановні форумчани!)хаймайрси стріляють виключно РС тобто реактивними снарядами а такий тип ********** ********* і наявними засобами ППО кацапів збити НЕ можливо в апріорі від слова зовсім)
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15.08.2022 11:29 Ответить
противорадарные ракеты в комплексе нужно запускать, кацапы все ПВО раскрыли...
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14.08.2022 12:40 Ответить
А як ти думаєш, що там так яскраво палало?? Бетонні перекритя?? Точно що якась штучка в ПВО комплекс поцілила...
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14.08.2022 13:19 Ответить
Не обязательно ПВО, там каципы стройтехнику натянули. Есть чему гореть.
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14.08.2022 13:43 Ответить
Противорадарным ракетам пофиг раскрыли они его или нет, только локатор включается, ракета на него сразу летит, при чем даже если они его потом выключат она всеравно прилетает по зафиксированным координатам.
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14.08.2022 12:58 Ответить
судя з розмови авторів жителі Колими вже поселились в Херсоні ...І головне паспорта давати нікому не треба
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14.08.2022 14:11 Ответить
Странно как они там спокойно гуляют

Там ничего не охраняется что ли
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14.08.2022 14:20 Ответить
 
 