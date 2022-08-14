Защитники Украины снова нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне. ВИДЕО

Минувшей ночью защитники Украины снова нанесли точный удар по Антоновскому мосту на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В соцсетях распространяется видео нанесение ударов и последствий попаданий. На видео видно, что после удара ракет мост пылает.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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