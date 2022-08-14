УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13653 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
25 833 62

Захисники України знову завдали ударів по Антонівському мосту у Херсоні. ВIДЕО

Минулої ночі захисники України знову завдали влучних ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У соцмережах поширюється відео завдання ударів та наслідків влучань. На відео видно, що після удару ракет міст палає.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із Херсона після удару по Антонівському мосту почали вивозити родини військових РФ, - ОВА

Автор: 

міст (1240) Херсон (3442) Херсонська область (5884)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+75
Снабжение правобережной группировки орков сегодня выглядит так:

показати весь коментар
14.08.2022 12:12 Відповісти
+45
Народна творчість )))

КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?
КИЕВ: А что случилось?
КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: ******!
КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
КРЫМ: И что мне теперь делать?
НИКОЛАЕВ: Не ссы!
ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
ОДЕССА: Шо-шо?
КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
КРЫМ: Как?!
БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
ХЕРСОН: И мой совет - прибери все лишнее. Если что - поможем!
КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
ВСЕ: (хором) Обломки моста!
КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути - его уже нет!
показати весь коментар
14.08.2022 12:14 Відповісти
+33
Кацапи, швидше надягайте ласти, скоро ви їх склеїте.
показати весь коментар
14.08.2022 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таки есть попадания ПВО, или так кажется?
показати весь коментар
14.08.2022 12:09 Відповісти
самознищуються у повітрі. не встигають
показати весь коментар
14.08.2022 12:11 Відповісти
в небо попали
показати весь коментар
14.08.2022 12:11 Відповісти
Вадик,тоби-повылазыло? Там одному пролёту-полнейший кирдык,но у тебя видимо "Божья роса".
показати весь коментар
14.08.2022 12:51 Відповісти
Не мычи,если не можешь обосновать.
показати весь коментар
14.08.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2022 12:12 Відповісти
Не обязательно. Если промах,то ракета самоликвидируется.
показати весь коментар
14.08.2022 12:15 Відповісти
скорее всего да,часть какую-то сбили.А вообще вроде как пво-про работает так:расчет траектории и запуск противоракеты,и взрыв противоракете с разлетом большего числа осколков на пути следования ракеты или снаряда.Т.Е.осколки должны поразить.Взрыв противоракеты мы видим,а вот сбила она что-нибудь или нет нам не видно.ПВО-ПРО может эфективно работать против одиночных целей,а против групповых только "железный купол".Как то так...исходя из открытых данных доступных обывателю
показати весь коментар
14.08.2022 12:37 Відповісти
самоліквідацію видно було, аби підбили при підльоті, то вибух був би більш вражаючий
показати весь коментар
14.08.2022 13:17 Відповісти
Який "купол"?? Купол проти самопальних ракет ефективний.
показати весь коментар
14.08.2022 14:38 Відповісти
Кацапи, швидше надягайте ласти, скоро ви їх склеїте.
показати весь коментар
14.08.2022 12:09 Відповісти
Богато суки навчились и збивать. Требо Эскалибрами херячить, их не собьют
показати весь коментар
14.08.2022 12:09 Відповісти
що сбивають? ракета вибухає там, де снаряда від хімарс вже немає. швидкості не вистачає
показати весь коментар
14.08.2022 12:12 Відповісти
и шо они сбили. разрыв в небе не значит сбили
показати весь коментар
14.08.2022 12:12 Відповісти
Туди наші вже далеко не вперше стріляють, але не зважаючи на те кацапня чекає удару та стягнула туди ПВО влучання по мосту є.
показати весь коментар
14.08.2022 12:16 Відповісти
шановні форумчани!)хаймайрси стріляють виключно РС тобто реактивними снарядами а такий тип ********** ********* і наявними засобами ППО кацапів збити НЕ можливо в апріорі від слова зовсім)
показати весь коментар
15.08.2022 11:32 Відповісти
Снабжение правобережной группировки орков сегодня выглядит так:

показати весь коментар
14.08.2022 12:12 Відповісти
В твоїх мріях, кацапчику. Нафіга сюди цю смердючу волгу постити?
показати весь коментар
14.08.2022 12:48 Відповісти
Дурило кацапське. Твої **************** таки тягають понтони з одного берега на другий, як пором. Але то зовсім не виглядає так помпезно через низку проблем, які є на Дніпрі під Херсоном, і яких нема на волзі під сиз-сранню.
показати весь коментар
14.08.2022 13:07 Відповісти
Ничего, скоро и по Волге прилетит! И за Урал!)))
показати весь коментар
14.08.2022 13:14 Відповісти
так кацапи самі смердять і виходить що в них все смердяче
показати весь коментар
15.08.2022 11:19 Відповісти
и шо такой коцапский акцент там делает
показати весь коментар
14.08.2022 12:14 Відповісти
Народна творчість )))

КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?
КИЕВ: А что случилось?
КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: ******!
КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
КРЫМ: И что мне теперь делать?
НИКОЛАЕВ: Не ссы!
ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
ОДЕССА: Шо-шо?
КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
КРЫМ: Как?!
БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
ХЕРСОН: И мой совет - прибери все лишнее. Если что - поможем!
КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
ВСЕ: (хором) Обломки моста!
КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути - его уже нет!
показати весь коментар
14.08.2022 12:14 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2022 12:46 Відповісти
Видно, что не Подеревьянский писал! Очень хорошо, но чего-то не хватает!)))
показати весь коментар
14.08.2022 13:18 Відповісти
Леся та його бадьорих матюків.
показати весь коментар
14.08.2022 14:16 Відповісти
ПВО аналоговнет...сегодня Генштаб РФ отчитаеться что все ракеты сбиты, а мост поврежден осколками
показати весь коментар
14.08.2022 12:15 Відповісти
Ці люди слухають музику, розповідають анекдоти і, ймовірно, п'ють під час перегляду феєрверків?
показати весь коментар
14.08.2022 12:18 Відповісти
Обратите внимание на кацапский акцент снимающих.
показати весь коментар
14.08.2022 12:21 Відповісти
так, там явно звучала досада, що не могли збити. І за розбитий прольот переживали. москальня адназначна
показати весь коментар
14.08.2022 13:25 Відповісти
Чому хаймарси не б'ють по позиціях орків під Пісками?Чому там зігнали добробати на знищення?https://censor.net/ua/resonance/3358083/pisky_myasorubka.https://censor.net/ua/news/3360533/v_piskah_tryvayut_zapekli_boyi_ukrayinski_zahysnyky_prosyat_genshtab_pro_dopomogu_nemaye_sliv_aby_opysaty
показати весь коментар
14.08.2022 12:18 Відповісти
Цікаве питання. Чому загнали "Азов" в оточення у Маріуполі? Зачищення патріотів.
показати весь коментар
14.08.2022 12:25 Відповісти
федорович якунович, це ти? невже тебе у донецьк привезли?
показати весь коментар
14.08.2022 13:08 Відповісти
Мафія знищує головну для неї загрозу - добробати.
показати весь коментар
14.08.2022 12:34 Відповісти
Сторінка видалена
показати весь коментар
14.08.2022 12:26 Відповісти
Хаймарсы не для этого

И ракет не так много
показати весь коментар
14.08.2022 13:06 Відповісти
Мафія знищує добробати в Пісках ,бо вони для цих виродків становлять найбільшу загрозу.Хаймарсами наше командування могло б знищити склади з БК на донеччині,але воно ЧОМУСЬ цього не робить.Вас не цікавить чому в найгарячішій точці на лінії фронту сконцентровані добробати?
показати весь коментар
15.08.2022 19:21 Відповісти
Хаймарсы вообще не бьют по позициям. Не для того заточены. По позициям должна арта работать.
показати весь коментар
14.08.2022 13:38 Відповісти
Тобто в Донецьку нема складів з БК?Не було жодного повідомлення про знищення складів *********** на донеччині та в самому Донецьку.Чи може їх там немає?
показати весь коментар
15.08.2022 19:11 Відповісти
Влучила ракета ППО в ціль чи ні - дуже важко розібрати з відстані. Ракета ППО розривається поблизу цілі, на певній відстані, розкидуючи у всі сторони "кульбабку" шрапнели. Ця шрапнель пошкоджує ціль, корпус в основному, але вибуху бойової частини цілі не відбувається. Вона просто збивається з курсу і падає на землю як "болванка", без детонації боєзаряду.
показати весь коментар
14.08.2022 12:18 Відповісти
Пока "героическая" кацапская ПВО перехватывает воздух, Антоновский мост грустит.)
показати весь коментар
14.08.2022 12:19 Відповісти
Наші котики вміють порадувати.
Захисники наші, бережи вас Господь
показати весь коментар
14.08.2022 12:22 Відповісти
Ніодна ракета я так розумію не збита. Всі попали в міст.Русняві ракети ПВО самоліквідовуються в небі якшо ************ по цілі.
показати весь коментар
14.08.2022 12:25 Відповісти
шановні форумчани!)хаймайрси стріляють виключно РС тобто реактивними снарядами а такий тип ********** ********* і наявними засобами ППО кацапів збити НЕ можливо в апріорі від слова зовсім)
показати весь коментар
15.08.2022 11:27 Відповісти
ага видно звідки пвошка дегенератів стріляла ...
показати весь коментар
14.08.2022 12:26 Відповісти
В паРашаЗМІ повне мовчання . Наші ж , в коментарях пишуть що до мосту не можливо дістатись , все перекрито , навіть на підступах . А ще подейкують що цей удар по мосту був мабуть - найпотужніший за весь час . Наразі перевірити його наслідки ніяк . .
показати весь коментар
14.08.2022 12:29 Відповісти
з бука по ракеті стріляти , це як вкрасти горілку і продати її щоб купити самогон , ну може 1 з 10 і влуче якщо три бука залпом вистрілять на зустріч
показати весь коментар
14.08.2022 12:30 Відповісти
шановні форумчани!)хаймайрси стріляють виключно РС тобто реактивними снарядами а такий тип ********** ********* і наявними засобами ППО кацапів збити НЕ можливо в апріорі від слова зовсім)
показати весь коментар
15.08.2022 11:29 Відповісти
противорадарные ракеты в комплексе нужно запускать, кацапы все ПВО раскрыли...
показати весь коментар
14.08.2022 12:40 Відповісти
А як ти думаєш, що там так яскраво палало?? Бетонні перекритя?? Точно що якась штучка в ПВО комплекс поцілила...
показати весь коментар
14.08.2022 13:19 Відповісти
Не обязательно ПВО, там каципы стройтехнику натянули. Есть чему гореть.
показати весь коментар
14.08.2022 13:43 Відповісти
Противорадарным ракетам пофиг раскрыли они его или нет, только локатор включается, ракета на него сразу летит, при чем даже если они его потом выключат она всеравно прилетает по зафиксированным координатам.
показати весь коментар
14.08.2022 12:58 Відповісти
судя з розмови авторів жителі Колими вже поселились в Херсоні ...І головне паспорта давати нікому не треба
показати весь коментар
14.08.2022 14:11 Відповісти
Странно как они там спокойно гуляют

Там ничего не охраняется что ли
показати весь коментар
14.08.2022 14:20 Відповісти
 
 