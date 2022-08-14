Захисники України знову завдали ударів по Антонівському мосту у Херсоні. ВIДЕО
Минулої ночі захисники України знову завдали влучних ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У соцмережах поширюється відео завдання ударів та наслідків влучань. На відео видно, що після удару ракет міст палає.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Топ коментарі
+75 IN UA #422687
показати весь коментар14.08.2022 12:12 Відповісти Посилання
+45 Лаур
показати весь коментар14.08.2022 12:14 Відповісти Посилання
+33 Антип61
показати весь коментар14.08.2022 12:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
КРЫМ: О, Господи! Вы это видели?
КИЕВ: А что случилось?
КРЫМ: Армагеддон! Взрывы! Полный пиз.ец!
НИКОЛАЕВ: (с интересом) И много взрывов?
КРЫМ: Восемь! Нет, двенадцать!
ЧЕРНОБАЕВКА (позевывая) Всего?
КРЫМ: Но ведь я так хорошо жил все эти восемь лет! Так спокойно! Так душевно!
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТИ: ******!
КРЫМ: Но ведь у меня мирные люди! Простые гражданские отдыхающие!
ВИННИЦА и КРЕМЕНЧУГ: Та ти шо!
КРЫМ: Но ведь я курорт! Как теперь купаться людям в море?
ОДЕССА: Мысленно! Пусть развивают воображение.
КРЫМ: И что мне теперь делать?
НИКОЛАЕВ: Не ссы!
ЧЕРНИГОВ: Подвалы есть? Укрытия?
КРЫМ: (в панике) Нет! Какие укрытия! Я же курортный…
ОДЕССА: Шо-шо?
КРЫМ: (обреченно) Нет у меня укрытий.
ХАРЬКОВ: Хреново. Значит копай.
КРЫМ: Как?!
БАХМУТ: (рявкает) В полный рост, блеять!
ХЕРСОН: И мой совет - прибери все лишнее. Если что - поможем!
КРЫМ: (в панике) Что? Что я должен убрать?!
ВСЕ: (хором) Обломки моста!
КРЫМ: Какие обломки? Это же мост! Он стоит!
ЗАЛУЖНЫЙ: Это только кажется, что он есть. А по сути - его уже нет!
И ракет не так много
Захисники наші, бережи вас Господь
Там ничего не охраняется что ли