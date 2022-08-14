Захисники України знову завдали ударів по Антонівському мосту у Херсоні. ВIДЕО

Минулої ночі захисники України знову завдали влучних ударів по Антонівському мосту на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У соцмережах поширюється відео завдання ударів та наслідків влучань. На відео видно, що після удару ракет міст палає.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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