Ночью рашисты нанесли удар по микрорайонам Славянска, - мэр Лях. ВИДЕО

В ночь на 16 августа российские оккупационные войска обстреляли Славянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

"У нас снова ночные обстрелы: несколько микрорайонов, в том числе Лесной. Здесь горел карьер и пострадало общежитие ДГПУ", - говорится в сообщении.

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Лях отметил, что жертв и раненых нет.