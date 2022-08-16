Ночью рашисты нанесли удар по микрорайонам Славянска, - мэр Лях. ВИДЕО
В ночь на 16 августа российские оккупационные войска обстреляли Славянск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.
"У нас снова ночные обстрелы: несколько микрорайонов, в том числе Лесной. Здесь горел карьер и пострадало общежитие ДГПУ", - говорится в сообщении.
Лях отметил, что жертв и раненых нет.
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Evgen Karpenko
показать весь комментарий16.08.2022 08:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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