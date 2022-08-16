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Ночью рашисты нанесли удар по микрорайонам Славянска, - мэр Лях. ВИДЕО

В ночь на 16 августа российские оккупационные войска обстреляли Славянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

"У нас снова ночные обстрелы: несколько микрорайонов, в том числе Лесной. Здесь горел карьер и пострадало общежитие ДГПУ", - говорится в сообщении.

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Лях отметил, что жертв и раненых нет.

обстрел (27961) Донецкая область (10015) Славянск (2605)


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Чому мовчать Сивохі, Королевські, Бойки... де вони , млять!
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16.08.2022 08:50 Ответить
 
 