Уночі рашисти завдали удару по мікрорайонах Слов’янська, - мер Лях. ВIДЕО

У ніч на 16 серпня російські окупаційні війська обстріляли Слов’янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слов'янський міський голова Вадим Лях.

"У нас знову нічні обстріли: кілька мікрорайонів, зокрема Лісний. Тут горів кар'єр та постраждав гуртожиток ДДПУ", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Лях зазначив, що жертв та поранених немає.