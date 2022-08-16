Уночі рашисти завдали удару по мікрорайонах Слов’янська, - мер Лях. ВIДЕО
У ніч на 16 серпня російські окупаційні війська обстріляли Слов’янськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слов'янський міський голова Вадим Лях.
"У нас знову нічні обстріли: кілька мікрорайонів, зокрема Лісний. Тут горів кар'єр та постраждав гуртожиток ДДПУ", - йдеться у повідомленні.
Лях зазначив, що жертв та поранених немає.
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Evgen Karpenko
показати весь коментар16.08.2022 08:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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