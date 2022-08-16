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Уночі рашисти завдали удару по мікрорайонах Слов’янська, - мер Лях. ВIДЕО

У ніч на 16 серпня російські окупаційні війська обстріляли Слов’янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слов'янський міський голова Вадим Лях.

"У нас знову нічні обстріли: кілька мікрорайонів, зокрема Лісний. Тут горів кар'єр та постраждав гуртожиток ДДПУ", - йдеться у повідомленні.

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Лях зазначив, що жертв та поранених немає.

обстріл (29282) Донецька область (8830) Слов’янськ (632)


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Чому мовчать Сивохі, Королевські, Бойки... де вони , млять!
показати весь коментар
16.08.2022 08:50 Відповісти
 
 