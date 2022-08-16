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В Ростовской области горят степи, огонь перекинулся на дома. ВИДЕО

рф,пожежа

В России степные пожары в двух районах распространились на населённые пункты.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Ростовской области, и ближе к Мариуполю, пылают поля, а пламя уже грозит перекинуться на жилые кварталы и заправки. Российское МЧС не может потушить огонь.

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Как сообщают российские СМИ, сильный степной пожар раздувает ветер. По данным администрации Константиновского района региона, огонь поначалу загорелся в степи у хутора Черемушки. Пламя быстро распространилось на площадь в 2000 квадратных метров. Достаточно быстро пожар приблизился вплотную к городу Константиновска, угрожая не только жилым домам, но и заправочной станции.

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Как пишет ТАСС, 15 августа, пожар в соседнем Усть-Донецком районе перевернулся из-за минерализованных полос на строения у станицы. Из населенного пункта эвакуированы 65 человек. Ранее сообщалось, что никто не пострадал. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар возле станицы Верхнекундрюченской в ​​Ростовской области охватил уже 32 здания. За ночь площадь пожара увеличилась с 30 до 124 га. К месту направлен Ил-76 МЧС России. МЧС не уточняет информацию о том, какие здания охвачены пожаром. К тушению привлечены более 300 человек и 90 единиц техники.

МЧС рф (134) пожар (5980) россия (96279) Андрющенко Петр (585)


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Топ комментарии
+26
Благодатный огонь однако снизошол на Расеюшку. Радуйся люд расейскай!
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16.08.2022 11:09 Ответить
+25
Горіла рашка, па-ла-ла!
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16.08.2022 11:03 Ответить
+22
сгорел сарай гори и хата
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16.08.2022 11:03 Ответить
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Горіла рашка, па-ла-ла!
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16.08.2022 11:03 Ответить
гори горі ясно шоби не погасло!!!
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16.08.2022 13:30 Ответить
сгорел сарай гори и хата
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16.08.2022 11:03 Ответить
Ще б бавовни туди хоч трохи...
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16.08.2022 11:05 Ответить
Дишиті гарью! (лукашенко).
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16.08.2022 11:06 Ответить
У Ростовській області горять степи, вогонь перекинувся на будинки та склади ***********.
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16.08.2022 11:08 Ответить
Хоч би дощ не пішов.
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16.08.2022 11:08 Ответить
Благодатный огонь однако снизошол на Расеюшку. Радуйся люд расейскай!
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16.08.2022 11:09 Ответить
отрицательное тушение
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16.08.2022 11:10 Ответить
Нехай згорить кацап!
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16.08.2022 11:10 Ответить
Автор знает что такое 2000квадратных метров? Ето 40 метров на 50 метров. Огород у кого то сгорел. Тоесть ниочем
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16.08.2022 11:11 Ответить
все лучше понимают в сотках. тут - 20 соток.
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16.08.2022 11:16 Ответить
Від 30 до 124 га, читайте о чём
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16.08.2022 11:16 Ответить
там гораздо больше горит - дома как палают как вата в Украине
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16.08.2022 12:41 Ответить
уже не одно десятилетие, как обожаю смотреть августы на параше !! особенно ночь с 19 го на 21 е. до "чёрной пятницы" осталось 3 дня. с надеждой ожидаю и уповаю. ЗСУ - не підведуть! ))
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16.08.2022 11:12 Ответить
Карма їх дістала. Це за знищені українські міста і за вбитих людей. Сподіваюсь далі буде ще гірше. росія повинна горіти в пеклі
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16.08.2022 11:13 Ответить
За український хліб
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16.08.2022 11:15 Ответить
Це москалі так з сараною борються?
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16.08.2022 11:16 Ответить
Як повідомляють російські ЗМІ, сильну степову пожежу роздмухує вітер
Проти повітряна оборона нічого не здатна зробити
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16.08.2022 11:19 Ответить
пора увольнять командующего ростовского военно-морского флота
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16.08.2022 12:42 Ответить
гори-гори ясно, щоби не загасло!
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16.08.2022 11:34 Ответить
Хатинка мазанка як в Україні. Нажаль це не кацапи, це окацаплені українці горять
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16.08.2022 11:52 Ответить
горит кацап - подлей бензина!
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16.08.2022 11:54 Ответить
Надіємось, що сусліки заховались!
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16.08.2022 11:55 Ответить
Эк их кундрючит
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16.08.2022 12:08 Ответить
The coondrjuchit!
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16.08.2022 12:33 Ответить
Знайте, москалики: що згорить, то не погниє.
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16.08.2022 12:22 Ответить
багато тексту - головне: скільки опариші та іх лічинок підсмажилося?
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16.08.2022 14:15 Ответить
атріцатєльно вижившиє
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16.08.2022 22:06 Ответить
 
 