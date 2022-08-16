У Ростовській області горять степи, вогонь перекинувся на будинки. ВIДЕО

У Росії степові пожежі у двох районах поширилися на населені пункти.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Ростовській області, що найближча до Маріуполя, палають поля, а полум’я вже загрожує перекинутись на житлові квартали та заправки. Російське МНС не може загасили вогонь.

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Як повідомляють російські ЗМІ, сильну степову пожежу роздмухує вітер. За даними адміністрації Костянтинівського району регіону, вогонь спочатку загорівся в степу біля хутора Черемушки. Полум'я швидко поширилося на площу в 2000 квадратних метрів. Досить швидко пожежа наблизилася впритул до міста Костянтинівська, погрожуючи не лише житловим будинкам, а й заправній станції.

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Як пише ТАСС, 15 серпня, пожежа у сусідньому Усть-Донецькому районі перекинулася через мінералізовані смуги на будови у станиці. З населеного пункту евакуйовано 65 осіб. Раніше повідомлялось, що ніхто не постраждав. У районі запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Пожежа біля станиці Верхньокундрюченської в Ростовській області охопила вже 32 будівлі. За ніч площа пожежі збільшилась із 30 до 124 га. До місця направлено Іл-76 МНС Росії. МНС не уточнює інформацію про те, що за будівлі охоплено пожежею. До гасіння залучено понад 300 осіб та 90 одиниць техніки.