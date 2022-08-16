У Ростовській області горять степи, вогонь перекинувся на будинки. ВIДЕО
У Росії степові пожежі у двох районах поширилися на населені пункти.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у Ростовській області, що найближча до Маріуполя, палають поля, а полум’я вже загрожує перекинутись на житлові квартали та заправки. Російське МНС не може загасили вогонь.
Як повідомляють російські ЗМІ, сильну степову пожежу роздмухує вітер. За даними адміністрації Костянтинівського району регіону, вогонь спочатку загорівся в степу біля хутора Черемушки. Полум'я швидко поширилося на площу в 2000 квадратних метрів. Досить швидко пожежа наблизилася впритул до міста Костянтинівська, погрожуючи не лише житловим будинкам, а й заправній станції.
Як пише ТАСС, 15 серпня, пожежа у сусідньому Усть-Донецькому районі перекинулася через мінералізовані смуги на будови у станиці. З населеного пункту евакуйовано 65 осіб. Раніше повідомлялось, що ніхто не постраждав. У районі запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Пожежа біля станиці Верхньокундрюченської в Ростовській області охопила вже 32 будівлі. За ніч площа пожежі збільшилась із 30 до 124 га. До місця направлено Іл-76 МНС Росії. МНС не уточнює інформацію про те, що за будівлі охоплено пожежею. До гасіння залучено понад 300 осіб та 90 одиниць техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проти повітряна оборона нічого не здатна зробити