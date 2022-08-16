Призываю жителей оккупированных территорий не приближаться к военным объектам российской армии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в оккупированном Крыму, других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли оккупанты. И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам русской армии и всем тем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где размещают свои штабы.

Смотрите также: На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик, после взрывов на оккупированном полуострове образовались очереди. ВИДЕО

Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли.

И очередь в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимает или хотя бы чувствует, что Крым – не место для них", - подчеркнул президент.