РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9960 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
5 815 73

Призываю жителей оккупированных территорий не приближаться к военным объектам российской армии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в оккупированном Крыму, других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли оккупанты. И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам русской армии и всем тем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где размещают свои штабы.

Смотрите также: На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик, после взрывов на оккупированном полуострове образовались очереди. ВИДЕО

Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли.

И очередь в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимает или хотя бы чувствует, что Крым – не место для них", - подчеркнул президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Крым (26427)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
...И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые наши союзники заявили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и полное неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова - и она понятна даже избирателям Зеленского.

И последнее, что стало для меня последней каплей в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни тысяч украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец... https://t.me/Sharpreview/16387 https://t.me/Sharpreview/16387

показать весь комментарий
16.08.2022 22:27 Ответить
+21
/
показать весь комментарий
16.08.2022 22:24 Ответить
+16
Або Зе клінічний дебіл або -

показать весь комментарий
16.08.2022 22:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай до потягів наближаються
показать весь комментарий
16.08.2022 22:14 Ответить
на мосту нехай лежать)))
показать весь комментарий
16.08.2022 22:18 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.08.2022 22:18 Ответить
До чого цей ваш допис. Так аби було?
показать весь комментарий
16.08.2022 22:56 Ответить
Умник. Аж прет. Орки сами располагают свои объекты среди мирного населения, прикрываясь им. Только узнал?
показать весь комментарий
16.08.2022 22:16 Ответить
оно хайпует
показать весь комментарий
16.08.2022 22:37 Ответить
Он кайфует.наркоман
показать весь комментарий
17.08.2022 07:27 Ответить
есчо бы попросил поучаствовать в "квест-е", "коли будете відходити, відмічайте їх на мапі"
показать весь комментарий
16.08.2022 22:16 Ответить
нихуя се ты придумал хайп, а толковое что-то не лезет в голову ?
показать весь комментарий
16.08.2022 22:16 Ответить
Або Зе клінічний дебіл або -

показать весь комментарий
16.08.2022 22:17 Ответить
Щоб бавовна не забрала з собою
показать весь комментарий
16.08.2022 22:17 Ответить
Україна - країна для українофобів.

Убийцу 7 ветеранов АТО выпустили из тюрьмы. Обращение вдовы ветерана
https://www.youtube.com/watch?v=IsUpOku-kjM
показать весь комментарий
16.08.2022 22:18 Ответить
Вбивцю Захаренка, якого відпустили продпжні судді під домашній арешт потрібно знищити фізично так як він ніколи не зізнається , хто замовив
вбити 7 ветеранів АТО 😠‼️,
показать весь комментарий
16.08.2022 22:50 Ответить
Отец нации, сама забота... 😂
показать весь комментарий
16.08.2022 22:20 Ответить
а шо оно так шамкает... как будто верхняя губа онемела... аж перекос на фейсе какой-то...
показать весь комментарий
16.08.2022 22:21 Ответить
)) не дививсь. ну з описанного, думаю, шо листя коки жує. дерьмак для нього "живий тин" з кущів коки навколо оп-и посадив ))
показать весь комментарий
16.08.2022 22:40 Ответить
А в бункері конопелька дозріває на ледовському підсвічуванні.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:59 Ответить
На кацапо-сленгу сказав би "нєв"їбенно забочусь за наших людєй" . Як ти щеневтік турбувався за наших людей на Київщині, Півночі і Півдні нам відомо... .
показать весь комментарий
16.08.2022 23:57 Ответить
Війна скінчиться але не завдяки ЗЕленому уроду, йому люди плюнуть в мордяку
показать весь комментарий
16.08.2022 22:21 Ответить
ага, почитайте паблики - куча истеричных баб воют, шо оно херой! и требуют продолжения банкета, где оно будет ************ еще раз
показать весь комментарий
16.08.2022 22:39 Ответить
/
показать весь комментарий
16.08.2022 22:24 Ответить
...И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые наши союзники заявили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и полное неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова - и она понятна даже избирателям Зеленского.

И последнее, что стало для меня последней каплей в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни тысяч украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец... https://t.me/Sharpreview/16387 https://t.me/Sharpreview/16387

показать весь комментарий
16.08.2022 22:27 Ответить
то есть ты - идиотина, считаешь, что Киев защищали только потому, что не смогли уехать заграницу?
показать весь комментарий
16.08.2022 22:40 Ответить
ти хворе на всю голову? чи по собі судиш?
показать весь комментарий
16.08.2022 23:24 Ответить
Твоя упортая тупость уровня Зе, не меньше. Какой смысл защищать Киев, тем кто хотел свалить при первой же возможности?! Те кто не хотел воевать и не воевали, а свалили подальше или же сидели дома! Что мешало рыть окопы не оповещая население о грядущей войне?! Когда Шмарклю предупреждали, что будет полномасштабная агрессия, нах он разминировал мосты и перешейки?! Нах продолжал велике крадивництво на дорогах, чтоб оккупантам было комфортнее и быстрее доехать?! Оккупированный юг, целиком и полность его заслуга! Как и десятки тысяч убитых и покалеченных, в результате оккупации юга Украины, путем разминирования перешейков и мостов!
показать весь комментарий
16.08.2022 23:04 Ответить
А ви не пишить в перший же день реєстрації на сайті. Почитайте хоч місяць коменти і почнете розрізняти «методички». Подоляку - наші вітання
показать весь комментарий
16.08.2022 22:52 Ответить
ну й вали, пєнєлопа, нафіг
показать весь комментарий
16.08.2022 23:25 Ответить
Все дуже просто. Хто лає зеленого зрадника - ті петяботи. Я теж його лаю.
показать весь комментарий
16.08.2022 23:00 Ответить
а хто обох лає той хто?
показать весь комментарий
16.08.2022 23:26 Ответить
сказал - как отрезал, отец нации
показать весь комментарий
16.08.2022 22:28 Ответить
да ти чисто Ванга, сидяча в Німеччині. ти повернись в Україну, не сци, козлику, та вангуй по-справжньому
показать весь комментарий
16.08.2022 22:33 Ответить
До офісу президента шолі?
показать весь комментарий
16.08.2022 22:30 Ответить
наше время художник не может работать стихийно. Надо знать, что увековечивать.
- Ма, ну что ты говоришь?!
- Я знаю, что я говорю!Пиши крымский мост! Прямо сейчас бери и пиши! Потому что он чгенеральном плане на снос!!
показать весь комментарий
16.08.2022 22:32 Ответить
Уберите это чмо с экранов телевизии интернета и вообще власти. Украинцы Вы по иннерции катитесь в сторону того же рашастана и кндр. Осьановите этот быдлам. Неужели не понятно кто или что сидит в первом кресле государства? Кто в парламенте и правительстве??? Эта ситуация многократно опаснее ситуации 2013 года. И тем более стократно 2004 года....
показать весь комментарий
16.08.2022 22:33 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 22:36 Ответить
нехай наближаються
показать весь комментарий
16.08.2022 22:44 Ответить
Коли будуть наближатись, міцно стисни дупу. Хоча такому як ти виродку, це навряд чи допоможе.
показать весь комментарий
16.08.2022 22:55 Ответить
"Не дня без строчки" - сказанул, и бабло пилить...
показать весь комментарий
16.08.2022 22:47 Ответить
Тримай х@й бодрей
показать весь комментарий
17.08.2022 00:05 Ответить
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за вечірні відосіки, як Україна.
показать весь комментарий
16.08.2022 22:51 Ответить
такого бардака еще в армимии ***** небыло пьянь разгильдяйство воровство кругом потом поджигают и взрывают ... кто живет по близости пакуйте чемоданы и подальше от кацапских военных баз и складов ...
показать весь комментарий
16.08.2022 22:54 Ответить
Нарешті найвеличніший Бєняпарт Янелох виліз у відосику. Ану кажи скільки тобі відслюнявили за здачу ЗАЕС?
показать весь комментарий
16.08.2022 23:03 Ответить
тобі до психлікарні..пісссучесть завишена..
показать весь комментарий
16.08.2022 23:31 Ответить
от хвора лярва
показать весь комментарий
16.08.2022 23:32 Ответить
треба було добавить : кримчан теж стосується
показать весь комментарий
16.08.2022 23:32 Ответить
хто тобі підар хрипатий повіре,після твого зізнання
показать весь комментарий
16.08.2022 23:41 Ответить
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
показать весь комментарий
17.08.2022 07:19 Ответить
 
 