Призываю жителей оккупированных территорий не приближаться к военным объектам российской армии, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в оккупированном Крыму, других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли оккупанты. И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам русской армии и всем тем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где размещают свои штабы.
Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли.
И очередь в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимает или хотя бы чувствует, что Крым – не место для них", - подчеркнул президент.
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Убийцу 7 ветеранов АТО выпустили из тюрьмы. Обращение вдовы ветерана
https://www.youtube.com/watch?v=IsUpOku-kjM
вбити 7 ветеранів АТО 😠‼️,
Такие слова - плевок в лицо украинцам и полное неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова - и она понятна даже избирателям Зеленского.
И последнее, что стало для меня последней каплей в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."
Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни тысяч украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец... https://t.me/Sharpreview/16387 https://t.me/Sharpreview/16387
- Ма, ну что ты говоришь?!
- Я знаю, что я говорю!Пиши крымский мост! Прямо сейчас бери и пиши! Потому что он чгенеральном плане на снос!!