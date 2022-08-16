Закликаю жителів окупованих територій не наближатися до військових об’єктів російської армії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав українців в окупованому Криму, в інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби.

Що менше в окупантів буде можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі.

І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них", - наголосив президент.

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