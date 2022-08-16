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Новини Відео Окуповані території Війна
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Закликаю жителів окупованих територій не наближатися до військових об’єктів російської армії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав українців в окупованому Криму, в інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби.

Що менше в окупантів буде можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі.

І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтримують зусилля України із захисту, - речник Білого дому щодо використання зброї в окупованому Криму

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) Крим (14192)


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Топ коментарі
+26
...И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые наши союзники заявили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и полное неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова - и она понятна даже избирателям Зеленского.

И последнее, что стало для меня последней каплей в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни тысяч украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец... https://t.me/Sharpreview/16387 https://t.me/Sharpreview/16387

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16.08.2022 22:27 Відповісти
+21
/
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16.08.2022 22:24 Відповісти
+16
Або Зе клінічний дебіл або -

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16.08.2022 22:17 Відповісти
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16.08.2022 22:14 Відповісти
на мосту нехай лежать)))
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16.08.2022 22:18 Відповісти
🤣🤣🤣
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16.08.2022 22:18 Відповісти
До чого цей ваш допис. Так аби було?
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16.08.2022 22:56 Відповісти
Умник. Аж прет. Орки сами располагают свои объекты среди мирного населения, прикрываясь им. Только узнал?
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16.08.2022 22:16 Відповісти
оно хайпует
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16.08.2022 22:37 Відповісти
Он кайфует.наркоман
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17.08.2022 07:27 Відповісти
есчо бы попросил поучаствовать в "квест-е", "коли будете відходити, відмічайте їх на мапі"
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16.08.2022 22:16 Відповісти
нихуя се ты придумал хайп, а толковое что-то не лезет в голову ?
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16.08.2022 22:16 Відповісти
Або Зе клінічний дебіл або -

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16.08.2022 22:17 Відповісти
Щоб бавовна не забрала з собою
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16.08.2022 22:17 Відповісти
Україна - країна для українофобів.

Убийцу 7 ветеранов АТО выпустили из тюрьмы. Обращение вдовы ветерана
https://www.youtube.com/watch?v=IsUpOku-kjM
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16.08.2022 22:18 Відповісти
Вбивцю Захаренка, якого відпустили продпжні судді під домашній арешт потрібно знищити фізично так як він ніколи не зізнається , хто замовив
вбити 7 ветеранів АТО 😠‼️,
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16.08.2022 22:50 Відповісти
Отец нации, сама забота... 😂
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16.08.2022 22:20 Відповісти
а шо оно так шамкает... как будто верхняя губа онемела... аж перекос на фейсе какой-то...
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16.08.2022 22:21 Відповісти
)) не дививсь. ну з описанного, думаю, шо листя коки жує. дерьмак для нього "живий тин" з кущів коки навколо оп-и посадив ))
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16.08.2022 22:40 Відповісти
А в бункері конопелька дозріває на ледовському підсвічуванні.
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16.08.2022 23:59 Відповісти
На кацапо-сленгу сказав би "нєв"їбенно забочусь за наших людєй" . Як ти щеневтік турбувався за наших людей на Київщині, Півночі і Півдні нам відомо... .
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16.08.2022 23:57 Відповісти
Війна скінчиться але не завдяки ЗЕленому уроду, йому люди плюнуть в мордяку
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16.08.2022 22:21 Відповісти
ага, почитайте паблики - куча истеричных баб воют, шо оно херой! и требуют продолжения банкета, где оно будет ************ еще раз
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16.08.2022 22:39 Відповісти
/
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16.08.2022 22:24 Відповісти
...И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые наши союзники заявили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и полное неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова - и она понятна даже избирателям Зеленского.

И последнее, что стало для меня последней каплей в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни тысяч украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец... https://t.me/Sharpreview/16387 https://t.me/Sharpreview/16387

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16.08.2022 22:27 Відповісти
то есть ты - идиотина, считаешь, что Киев защищали только потому, что не смогли уехать заграницу?
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16.08.2022 22:40 Відповісти
ти хворе на всю голову? чи по собі судиш?
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16.08.2022 23:24 Відповісти
Твоя упортая тупость уровня Зе, не меньше. Какой смысл защищать Киев, тем кто хотел свалить при первой же возможности?! Те кто не хотел воевать и не воевали, а свалили подальше или же сидели дома! Что мешало рыть окопы не оповещая население о грядущей войне?! Когда Шмарклю предупреждали, что будет полномасштабная агрессия, нах он разминировал мосты и перешейки?! Нах продолжал велике крадивництво на дорогах, чтоб оккупантам было комфортнее и быстрее доехать?! Оккупированный юг, целиком и полность его заслуга! Как и десятки тысяч убитых и покалеченных, в результате оккупации юга Украины, путем разминирования перешейков и мостов!
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16.08.2022 23:04 Відповісти
А ви не пишить в перший же день реєстрації на сайті. Почитайте хоч місяць коменти і почнете розрізняти «методички». Подоляку - наші вітання
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16.08.2022 22:52 Відповісти
ну й вали, пєнєлопа, нафіг
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16.08.2022 23:25 Відповісти
Все дуже просто. Хто лає зеленого зрадника - ті петяботи. Я теж його лаю.
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16.08.2022 23:00 Відповісти
а хто обох лає той хто?
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16.08.2022 23:26 Відповісти
сказал - как отрезал, отец нации
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16.08.2022 22:28 Відповісти
да ти чисто Ванга, сидяча в Німеччині. ти повернись в Україну, не сци, козлику, та вангуй по-справжньому
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16.08.2022 22:33 Відповісти
До офісу президента шолі?
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16.08.2022 22:30 Відповісти
наше время художник не может работать стихийно. Надо знать, что увековечивать.
- Ма, ну что ты говоришь?!
- Я знаю, что я говорю!Пиши крымский мост! Прямо сейчас бери и пиши! Потому что он чгенеральном плане на снос!!
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16.08.2022 22:32 Відповісти
Уберите это чмо с экранов телевизии интернета и вообще власти. Украинцы Вы по иннерции катитесь в сторону того же рашастана и кндр. Осьановите этот быдлам. Неужели не понятно кто или что сидит в первом кресле государства? Кто в парламенте и правительстве??? Эта ситуация многократно опаснее ситуации 2013 года. И тем более стократно 2004 года....
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16.08.2022 22:33 Відповісти
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16.08.2022 22:36 Відповісти
нехай наближаються
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16.08.2022 22:44 Відповісти
Коли будуть наближатись, міцно стисни дупу. Хоча такому як ти виродку, це навряд чи допоможе.
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16.08.2022 22:55 Відповісти
"Не дня без строчки" - сказанул, и бабло пилить...
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16.08.2022 22:47 Відповісти
Тримай х@й бодрей
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17.08.2022 00:05 Відповісти
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за вечірні відосіки, як Україна.
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16.08.2022 22:51 Відповісти
такого бардака еще в армимии ***** небыло пьянь разгильдяйство воровство кругом потом поджигают и взрывают ... кто живет по близости пакуйте чемоданы и подальше от кацапских военных баз и складов ...
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16.08.2022 22:54 Відповісти
Нарешті найвеличніший Бєняпарт Янелох виліз у відосику. Ану кажи скільки тобі відслюнявили за здачу ЗАЕС?
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16.08.2022 23:03 Відповісти
тобі до психлікарні..пісссучесть завишена..
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16.08.2022 23:31 Відповісти
от хвора лярва
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16.08.2022 23:32 Відповісти
треба було добавить : кримчан теж стосується
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16.08.2022 23:32 Відповісти
хто тобі підар хрипатий повіре,після твого зізнання
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16.08.2022 23:41 Відповісти
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=oa3zk0CXN_FuOokTJx6nPQ&s=09
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17.08.2022 07:19 Відповісти
 
 