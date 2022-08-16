Закликаю жителів окупованих територій не наближатися до військових об’єктів російської армії, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський закликав українців в окупованому Криму, в інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу та Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби.
Що менше в окупантів буде можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі.
І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Убийцу 7 ветеранов АТО выпустили из тюрьмы. Обращение вдовы ветерана
https://www.youtube.com/watch?v=IsUpOku-kjM
вбити 7 ветеранів АТО 😠‼️,
Такие слова - плевок в лицо украинцам и полное неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова - и она понятна даже избирателям Зеленского.
И последнее, что стало для меня последней каплей в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."
Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни тысяч украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец... https://t.me/Sharpreview/16387 https://t.me/Sharpreview/16387
- Ма, ну что ты говоришь?!
- Я знаю, что я говорю!Пиши крымский мост! Прямо сейчас бери и пиши! Потому что он чгенеральном плане на снос!!