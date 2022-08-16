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Новости Видео Война
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На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик, после взрывов на оккупированном полуострове образовались очереди. ВИДЕО

За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38,3 тыс. автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"За сутки 15 августа 2022 года по мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года - 37 тыс. 374 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Представительница президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила: "Война вот так "неожиданно" пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже убегают из Крыма. Сегодня после очередного неосторожного обращения с боеприпасами оккупантами сдетонировало в Джанкойском районе. Люди скрываются в подвалах. На выезд из Крыма огромные очереди.

Читайте также: Взорвалась очередная российская авиабаза в Крыму - в Гвардейском под Симферополем, - росСМИ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседней деревни эвакуировали 2 тыс. человек.

Автор: 

Крым (26427) мост (1031) Керченский мост (398)


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Топ комментарии
+69
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16.08.2022 18:37 Ответить
+63
Бегите русьге ********, хозяева идут.слава Україні, слава зсу 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.08.2022 18:29 Ответить
+61
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16.08.2022 18:42 Ответить
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rebjata...esli estj chem - beite prjamo shas
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16.08.2022 18:26 Ответить
Рано!
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16.08.2022 21:40 Ответить
Бегите русьге ********, хозяева идут.слава Україні, слава зсу 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.08.2022 18:29 Ответить
Машинґвери, Штурмґевери,
відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.

Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя
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16.08.2022 18:40 Ответить
А під мостом хтось шмалить цидаретку. Незабаром рвоне.
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16.08.2022 18:29 Ответить
Вʼїбіть по мосту хоч чимось. Хоч голубом-мутантом з лабораторій з Борщаги...
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16.08.2022 18:31 Ответить
Тихо.... Всьому свій час.
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16.08.2022 21:05 Ответить
а што случілось? так душевно ж жилі, как у сєбя дома
пекельний, пали! (с)
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16.08.2022 18:33 Ответить
Взад в радной свінарнік...
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16.08.2022 18:36 Ответить
s vizgom "mamachka nado valitj" - kak palagaetsa
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16.08.2022 18:38 Ответить
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16.08.2022 18:36 Ответить
Щури тікають з корабля
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16.08.2022 18:37 Ответить
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16.08.2022 18:37 Ответить
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16.08.2022 18:42 Ответить
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16.08.2022 18:49 Ответить
Альо, то радіо?- Так радіо.- А поставте для Валерія Залужного пісню »Хто як не ти, спалить мости«
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16.08.2022 21:09 Ответить
Скільки кацапчкиів віруючих в ЗСУ , рятують свої нікчемні життя ))
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16.08.2022 20:30 Ответить
Вали мамуля, вали
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16.08.2022 18:38 Ответить
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16.08.2022 18:39 Ответить
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16.08.2022 18:40 Ответить
Беги,****,беги!!!
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16.08.2022 18:40 Ответить
палундра ! спасайся кто может !
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16.08.2022 18:42 Ответить
Московитские свиньи, пользуетесь мостом, пока есть возможность
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16.08.2022 18:43 Ответить
до таймыра и республики моржовой еще 9000 км пилить))
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16.08.2022 18:47 Ответить
а переплести ніяк?)))
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16.08.2022 18:48 Ответить
скоро їм переплести можно буде тільки лапті.
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16.08.2022 18:50 Ответить
переплИсти
плИве човен, плИвуть човни
не ображайтеся, цьом
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16.08.2022 19:15 Ответить
Ну что же, уважаемые читатели и комментаторы Цензора - теперь прошу к ордену Бабы Ванги третьей степени за за предсказание 2-го мая потопления Байрактаром у острова Змеиного 7-го мая десантного катера типа «Серна», еще теперь и орден Бабы Ванги второй степени.




В Крыму есть цели "повкуснее" моста. Вангую - продолжение банкета по той же схеме еще в этом месяце состоится в Гвардейском 45.115072 33.972185, где базируется 37-й смешанный авиаполк кацмических войск лаптестана. Там может быть хороший урожай штурмовиков су-24 и фронтовых бомберов су-25
https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg показати весь коментар
https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg Відповісти Видалити 9
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16.08.2022 18:48 Ответить
Никаких "баб" в Украине нет и не было. Это учётная единица российских помещиков для учёта рабсилы.
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16.08.2022 18:53 Ответить
Запам'ятай! : су24 - фронтовий бомбардувальник.
Су-25 - штурмовик!
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16.08.2022 19:03 Ответить
вибачаюсь, тоді клацав нашвидкоруч
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16.08.2022 19:23 Ответить
ну ты пророк ясновидящий

https://www.youtube.com/watch?v=1EUEug4Di8E&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 25 Бойових Літаків рф Знищені в Криму потужною Ракетою ЗСУ! Такого НІХТО не очікував! Битва за Крим!
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16.08.2022 19:24 Ответить
сьогодні і у гвардійському хтось недопалки необережно порозкидав
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16.08.2022 20:06 Ответить
Хочу бавовни на арсеналі ЧФ. Так, Севастополь? Одну ракетку. Там ракет....як у супермаркеті. А ніштяків до морських гармат.... Ото буде фейерверк!-в Японії буде видно.
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16.08.2022 21:30 Ответить
Вот эти очереди на мосту, их причина в головотяпстве и разгильдяйстве, инженеров надо наказать, слишком узкое дорожное полотно. Больше сказать нечего.
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16.08.2022 18:51 Ответить
На росTV покажуть репертажі про гарячі тури і бажаючих потрапити в Крим
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16.08.2022 18:52 Ответить
Походу сам обвалится от резонанса при бегстве оккупантов.

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16.08.2022 18:53 Ответить
Run ...
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16.08.2022 18:54 Ответить
Ще однієї речі не повідомили. Те, що трафік Кримським мостом побив усі рекорди, зрозуміло (хоча попередній рекорд все ж таки був двосторонній, туди і назад, а сьогоднішній трафік односторонній - геть із Криму).
А річ, яку не повідомили - площу біля сімферопольського вокзалу теж забито людьми, які намагаються виїхати будь-куди, в будь-якому напрямку. Ну, тут уже теж зрозуміло - теж геть із Криму.
Бархатний сезон-2022 вдався.
Цей сезон довго пам'ятатимуть.
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16.08.2022 18:54 Ответить
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16.08.2022 18:55 Ответить
Ось прямо зараз і вжахнути по мосту.
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16.08.2022 19:00 Ответить
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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16.08.2022 19:08 Ответить
Нету молока в деревне *********.
Козы не дают, но какают клёво.
Мы их подоить однажды пытались,
Козы опять все обдрыстались.

Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.

Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.

Нету молока, доярки рыдали,
Доктора к себе на помощь позвали.
Он их полечил и дал им пилюли
И они ещё сильней дрыстанули.

Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.

Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.

Козы не дают, но срутся - беда.
Лучше б они так доились всегда.
И у всех проблема, в деревне застой.
Уберите с клеток эти помои.

Какали козы, какали,
И все доярки плакали.

Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
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16.08.2022 19:18 Ответить
а я давно говорил что мы еще услышим топот козлячих копыт по мосту и это только начало , это только те что на отдых приперлись но оказалось не сезон
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16.08.2022 19:24 Ответить
А шо так? А кримнаш хто захищати буде, нє? Чого тікаєте, ублюдки?
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16.08.2022 19:46 Ответить
Нафуй!?На-фуй🏃🏽!!!
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16.08.2022 19:55 Ответить
валіть з Українського Криму брудне кацапьяче стадо
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16.08.2022 20:01 Ответить
цеж треба скількі кацапні наєхало.
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16.08.2022 20:07 Ответить
швидше, хто не встигне - буде клеїти пашпорт назад і вчити мову ( якщо повезе)
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16.08.2022 20:16 Ответить
Думаю, сьогодні буде ще більше... Хай драпають, поки місточок цілий - менше потім виселяти тих щурів доведеться!!!
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16.08.2022 20:16 Ответить
Кацапи тікають у свою срань-таракань....
Звідки прибігли,туди і вертайтесь!
І щоб ми вас ніколи не бачили на своїй українській землі!
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16.08.2022 20:24 Ответить
цыпленок жареный .
цыпленок вареный.
цыпленки тоже хочут жить.....
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16.08.2022 20:24 Ответить
КАньЄс курвортнАВА сЄзонА... НавсьЄгда!
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16.08.2022 20:27 Ответить
Plywite na naduwnih krugah ruzke kurwy
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16.08.2022 21:11 Ответить
раїся впєрдє! Якось так.
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17.08.2022 01:14 Ответить
А шо случилось?
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17.08.2022 02:12 Ответить
Таких " камней с неба" крысы не ожидали...
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17.08.2022 07:55 Ответить
 
 