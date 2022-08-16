На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик, после взрывов на оккупированном полуострове образовались очереди. ВИДЕО
За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38,3 тыс. автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"За сутки 15 августа 2022 года по мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года - 37 тыс. 374 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Представительница президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила: "Война вот так "неожиданно" пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже убегают из Крыма. Сегодня после очередного неосторожного обращения с боеприпасами оккупантами сдетонировало в Джанкойском районе. Люди скрываются в подвалах. На выезд из Крыма огромные очереди.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседней деревни эвакуировали 2 тыс. человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя
пекельний, пали! (с)
плИве човен, плИвуть човни
не ображайтеся, цьом
В Крыму есть цели "повкуснее" моста. Вангую - продолжение банкета по той же схеме еще в этом месяце состоится в Гвардейском 45.115072 33.972185, где базируется 37-й смешанный авиаполк кацмических войск лаптестана. Там может быть хороший урожай штурмовиков су-24 и фронтовых бомберов су-25
https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg показати весь коментар
https://defence-ua.com/media/contentimages/e5162f626b157c33.jpg Відповісти Видалити 9
Су-25 - штурмовик!
https://www.youtube.com/watch?v=1EUEug4Di8E&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 25 Бойових Літаків рф Знищені в Криму потужною Ракетою ЗСУ! Такого НІХТО не очікував! Битва за Крим!
А річ, яку не повідомили - площу біля сімферопольського вокзалу теж забито людьми, які намагаються виїхати будь-куди, в будь-якому напрямку. Ну, тут уже теж зрозуміло - теж геть із Криму.
Бархатний сезон-2022 вдався.
Цей сезон довго пам'ятатимуть.
Козы не дают, но какают клёво.
Мы их подоить однажды пытались,
Козы опять все обдрыстались.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Нету молока, доярки рыдали,
Доктора к себе на помощь позвали.
Он их полечил и дал им пилюли
И они ещё сильней дрыстанули.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Козы не дают, но срутся - беда.
Лучше б они так доились всегда.
И у всех проблема, в деревне застой.
Уберите с клеток эти помои.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Какали козы, какали,
Целую кучу накакали.
Какали козы, какали,
И все доярки плакали.
Звідки прибігли,туди і вертайтесь!
І щоб ми вас ніколи не бачили на своїй українській землі!
цыпленок вареный.
цыпленки тоже хочут жить.....