На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик, после взрывов на оккупированном полуострове образовались очереди. ВИДЕО

За прошедшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехало 38,3 тыс. автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"За сутки 15 августа 2022 года по мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года - 37 тыс. 374 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Представительница президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила: "Война вот так "неожиданно" пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже убегают из Крыма. Сегодня после очередного неосторожного обращения с боеприпасами оккупантами сдетонировало в Джанкойском районе. Люди скрываются в подвалах. На выезд из Крыма огромные очереди.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с утра 16 августа в районе оккупированного Джанкоя слышны взрывы – там детонирует российский склад боеприпасов. Из соседней деревни эвакуировали 2 тыс. человек.