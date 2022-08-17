РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5341 посетитель онлайн
Новости Видео Война
8 332 21

Вследствие ракетного удара оккупантов по Салтовке полностью разрушено здание общежития, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вечерний обстрел жилого массива Салтовка в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Когда слышишь о харьковской Салтовке - это опять боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков", - написал президент в телеграм-канале.

Глава государства отметил, что вследствие ракетного удара российских оккупационных войск по Салтовке полностью разрушено здание общежития. В настоящее время устанавливается точное количество жертв обстрела.

Читайте также: В Салтовском районе Харькова сильный пожар вследствие обстрела оккупантов, известно о трех погибших и десяти раненых, - мэр Терехов

"Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) обстрел (29627) Харьков (7747)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
17.08.2022 23:17 Ответить
+19
показать весь комментарий
17.08.2022 23:18 Ответить
+10
Так болит, так болит, аж кушать скумбрию не могу. Так стрельни в ответ, ты же Верховный главнокомандующий.... Отгони супостатов от Харькова.....Не можешь? Так нахрен ты нужен, дебила кусок....
показать весь комментарий
17.08.2022 23:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Jane_28may@J28may

Економія для себе - втрати для мутрогонароту.
Із серії "явамнічєвонєдолжєн"
показать весь комментарий
17.08.2022 23:08 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 23:17 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 23:18 Ответить
😥😠
показать весь комментарий
17.08.2022 23:36 Ответить
кринжовка
показать весь комментарий
17.08.2022 23:11 Ответить
Так болит, так болит, аж кушать скумбрию не могу. Так стрельни в ответ, ты же Верховный главнокомандующий.... Отгони супостатов от Харькова.....Не можешь? Так нахрен ты нужен, дебила кусок....
показать весь комментарий
17.08.2022 23:15 Ответить
А до чого тут Зеленський?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:18 Ответить
дійсно,воно ж ніхто в нашій країні .....
показать весь комментарий
17.08.2022 23:25 Ответить
б'ють безкарно з Білгорода



выпускайте Кракена

@cryogenicbreez

·

https://twitter.com/cryogenicbreez/status/1559998005289312257 2 мин

Немного не пойму систему ценностей у нашего Дуче.

Зе не побоялся пожертвовать мирняком, что бы не посеять панику в стране, но сейчас боится это сделать, что бы ра@******* руснявый Белгород.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:22 Ответить
Кто еще скажет что ето не преднамеренное попадание по жилому дому. И что после етого теракта еще Лаврову дать визу и пустить в ООН? Гуттерюше с Ердоганом сегодня во Львове будут рассказывать что с ****** нужно просто сесть поговорить. Или ***** просто не знает чего от него хотят, да Шольц?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:25 Ответить
А почему в Белгороде всё спокойно пане президент ?
показать весь комментарий
17.08.2022 23:28 Ответить
это так оп и зе команда готовилась к войне
хитро делала вид что ничего не знает
показать весь комментарий
17.08.2022 23:28 Ответить
не преЗЕдент а просто диктор...пожалобить и видосик кинуть...
а когда ответка будет..верховный как бы главком??? памперс мешает или дерьмак не велит???
показать весь комментарий
17.08.2022 23:36 Ответить
понятно что это не просто
но рашка даже после проигрыша вот так подло может снарядами пулять

надо на каждый этот запуск отвечать по ним
только тогда они перестанут изза границы это делать
показать весь комментарий
17.08.2022 23:48 Ответить
зате 7 ярдів зекономив!!! правда, круто, зелений піdоре!!!
показать весь комментарий
17.08.2022 23:55 Ответить
Белгород - табу?? В обмен на что?
показать весь комментарий
18.08.2022 00:24 Ответить
Йди нафіг з посади президента Зе більний ти наш, хай ії займе то хто
вміє воювати - Порох.
показать весь комментарий
18.08.2022 00:33 Ответить
какой зеленый дурак или предатель - опять загоняет людей в общаги десятками..
показать весь комментарий
18.08.2022 00:35 Ответить
Пора переселяться на Луну. Там хоть пока интернет с фейсбуками и пр. не провели.
показать весь комментарий
18.08.2022 00:42 Ответить
Яке воно цимнічне, яке ж воно нагле. Йому краще помовчати, бо з його вини проходять такі обстріли і вбивства, а воно лізе ще щось командувати. Де наші ракети Володя? Де наша потроєна армія з 2019 року і новітні розробки ППО, щоб не били по містах, по мирних і ні в чому не винних людях, які за тебе поставили галочку на виборах? А все це, Володя, в асфальті. Хотілося піару на "Великому крадівництві" і набити кишені відкатами і перевибратимся на другий термін, запустивши дурілку для дебілов, що до цього 30 років всі крали, а він такий чесний і хозяйський. То де наші ракети, Вова? Чому гинуть люди? Ти, замість того, щоб вибачитися, що допустив величезну помилку, як казав ще одне непорозуміння- Абдрисвович - про@бали, лізиш на екран і чешин будто би ти тут ні до чого, тільки що тебе вибрали.
показать весь комментарий
18.08.2022 07:15 Ответить
 
 