Вследствие ракетного удара оккупантов по Салтовке полностью разрушено здание общежития, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вечерний обстрел жилого массива Салтовка в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Когда слышишь о харьковской Салтовке - это опять боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков", - написал президент в телеграм-канале.

Глава государства отметил, что вследствие ракетного удара российских оккупационных войск по Салтовке полностью разрушено здание общежития. В настоящее время устанавливается точное количество жертв обстрела.

"Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - подчеркнул Зеленский.