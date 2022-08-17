Внаслідок ракетного удару окупантів по Салтівці повністю зруйновано будівлю гуртожитку, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський відреагував на вечірній обстріл житлового масиву Салтівка в Харкові.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.
"Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків", - написав президент у телеграм-каналі.
Глава держави зазначив, що внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ по Салтівці повністю зруйновано будівлю гуртожитку. Наразі триває встановлення точної кількості жертв обстрілу.
"Підлий і цинічний удар по цивільних, який не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - наголосив Зеленський.
