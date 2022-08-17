УКР
Внаслідок ракетного удару окупантів по Салтівці повністю зруйновано будівлю гуртожитку, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вечірній обстріл житлового масиву Салтівка в Харкові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків", - написав президент у телеграм-каналі.

Глава держави зазначив, що внаслідок ракетного удару російських окупаційних військ по Салтівці повністю зруйновано будівлю гуртожитку. Наразі триває встановлення точної кількості жертв обстрілу.

"Підлий і цинічний удар по цивільних, який не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - наголосив Зеленський.

Також дивіться: У Салтівському районі Харкова сильна пожежа внаслідок обстрілу окупантів, відомо про трьох загиблих та десять поранених, - мер Терехов. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) обстріл (30965) Харків (5874)
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
17.08.2022 23:17 Відповісти
+19
показати весь коментар
17.08.2022 23:18 Відповісти
+10
Так болит, так болит, аж кушать скумбрию не могу. Так стрельни в ответ, ты же Верховный главнокомандующий.... Отгони супостатов от Харькова.....Не можешь? Так нахрен ты нужен, дебила кусок....
показати весь коментар
17.08.2022 23:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jane_28may@J28may

Економія для себе - втрати для мутрогонароту.
Із серії "явамнічєвонєдолжєн"
показати весь коментар
17.08.2022 23:08 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 23:17 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 23:18 Відповісти
😥😠
показати весь коментар
17.08.2022 23:36 Відповісти
кринжовка
показати весь коментар
17.08.2022 23:11 Відповісти
Так болит, так болит, аж кушать скумбрию не могу. Так стрельни в ответ, ты же Верховный главнокомандующий.... Отгони супостатов от Харькова.....Не можешь? Так нахрен ты нужен, дебила кусок....
показати весь коментар
17.08.2022 23:15 Відповісти
А до чого тут Зеленський?
показати весь коментар
17.08.2022 23:18 Відповісти
дійсно,воно ж ніхто в нашій країні .....
показати весь коментар
17.08.2022 23:25 Відповісти
б'ють безкарно з Білгорода



выпускайте Кракена

@cryogenicbreez

·

https://twitter.com/cryogenicbreez/status/1559998005289312257 2 мин

Немного не пойму систему ценностей у нашего Дуче.

Зе не побоялся пожертвовать мирняком, что бы не посеять панику в стране, но сейчас боится это сделать, что бы ра@******* руснявый Белгород.
показати весь коментар
17.08.2022 23:22 Відповісти
Кто еще скажет что ето не преднамеренное попадание по жилому дому. И что после етого теракта еще Лаврову дать визу и пустить в ООН? Гуттерюше с Ердоганом сегодня во Львове будут рассказывать что с ****** нужно просто сесть поговорить. Или ***** просто не знает чего от него хотят, да Шольц?
показати весь коментар
17.08.2022 23:25 Відповісти
А почему в Белгороде всё спокойно пане президент ?
показати весь коментар
17.08.2022 23:28 Відповісти
это так оп и зе команда готовилась к войне
хитро делала вид что ничего не знает
показати весь коментар
17.08.2022 23:28 Відповісти
не преЗЕдент а просто диктор...пожалобить и видосик кинуть...
а когда ответка будет..верховный как бы главком??? памперс мешает или дерьмак не велит???
показати весь коментар
17.08.2022 23:36 Відповісти
понятно что это не просто
но рашка даже после проигрыша вот так подло может снарядами пулять

надо на каждый этот запуск отвечать по ним
только тогда они перестанут изза границы это делать
показати весь коментар
17.08.2022 23:48 Відповісти
зате 7 ярдів зекономив!!! правда, круто, зелений піdоре!!!
показати весь коментар
17.08.2022 23:55 Відповісти
Белгород - табу?? В обмен на что?
показати весь коментар
18.08.2022 00:24 Відповісти
Йди нафіг з посади президента Зе більний ти наш, хай ії займе то хто
вміє воювати - Порох.
показати весь коментар
18.08.2022 00:33 Відповісти
какой зеленый дурак или предатель - опять загоняет людей в общаги десятками..
показати весь коментар
18.08.2022 00:35 Відповісти
Пора переселяться на Луну. Там хоть пока интернет с фейсбуками и пр. не провели.
показати весь коментар
18.08.2022 00:42 Відповісти
Яке воно цимнічне, яке ж воно нагле. Йому краще помовчати, бо з його вини проходять такі обстріли і вбивства, а воно лізе ще щось командувати. Де наші ракети Володя? Де наша потроєна армія з 2019 року і новітні розробки ППО, щоб не били по містах, по мирних і ні в чому не винних людях, які за тебе поставили галочку на виборах? А все це, Володя, в асфальті. Хотілося піару на "Великому крадівництві" і набити кишені відкатами і перевибратимся на другий термін, запустивши дурілку для дебілов, що до цього 30 років всі крали, а він такий чесний і хозяйський. То де наші ракети, Вова? Чому гинуть люди? Ти, замість того, щоб вибачитися, що допустив величезну помилку, як казав ще одне непорозуміння- Абдрисвович - про@бали, лізиш на екран і чешин будто би ти тут ні до чого, тільки що тебе вибрали.
показати весь коментар
18.08.2022 07:15 Відповісти
 
 