Воин ДШВ Дмитрий (Зевс) об обороне Гостомельского аэропорта: Передавали координаты российской техники и их сразу "накрывали". ВИДЕО

Военнослужащий ДШИ Дмитрий, позывной "Зевс", вместе с тремя подчиненными был наводчиком артиллерии в Гостомельском аэропорту в течение двух первых недель войны.

Об этом говорится в сюжете Военного телевидения, сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря ему и его побратимам украинская артиллерия знала, как и куда бить точно, именно так, чтобы враг понес здесь максимальные потери в технике и живой силе.

"Вышел на меня командующий с позывным Майк. Сказал: "Зевс, ты наши единственные глаза. Нужно, чтобы ты остался в Гостомеле, подошел поближе к аэродрому, обнаруживал цели и корректировал артиллерию. Поэтому я и еще 3 человека, которые со мной были, на рассвете начали выдвигаться к аэродрому. Мы "разбили" взлетную полосу на квадраты, я говорил координаты и туда начинала "работать" артиллерия", – рассказал Дмитрий.

Смотрите: Фрагменты тела обнаружены при разборке завалов многоэтажного дома в Гостомеле, - ГСЧС. ВИДЕО

Киевская область (4363) военнослужащие (6307) Гостомель (107) Десантно-штурмовые войска (239)
Топ комментарии
+26
⚡️🇺🇦 Тамара Горіха Зерня

Іще один момент з інтерв'ю Зеленського. На питання, чи він особисто вірив у можливість вторгнення, той відповів: та хто б міг у таке повірити? Що вони катуватимуть людей? Ніхто не вірив, що все буде так. Ніхто цього не знав. Цитата англійською: "Look, how can you believe this? That they will torture people and that this is their goal? No one believed it would be like this. And no one knew it." Хто міг знати?!! Хто міг повірити, що вони катуватимуть і гвалтуватимуть?

Ми могли! Всі ми, для кого війна почалася у чотирнадцятому, хто мінімально цікавився новинами з окупованих територій, хто мав бажання хоч раз поговорити з біженцями.

Ах ти ж... Глянь в очі дружині Рибака або мамі Стьопочки Чубенка, і посмій їм сказати, що ти не знав!! Далі вже моя думка, яку я нікому не нав'язую, але яка для мене багато пояснює. Країну готували до капітуляції, колонізації, але Вові при цьому сказали, що все буде тихо-мирно, ніхто не постраждає. Ну стрельнуть десь пару разів, ну прапори поміняють - та какая разніца на ті прапори. Та і черговий сезон «Скотів» скоро знімати з Шиферами…
18.08.2022 11:26 Ответить
+9
Нащо Зеленському Байден з його попередженнями, якщо його п1дготували в Оман1?! 1морально 1 матер1ально.
18.08.2022 11:39 Ответить
+7
Слава і честь героям ЗСУ що прийняли бій, смерть і ганьба тим, які два роки готовили країну до повзучої капітуляції!
18.08.2022 11:50 Ответить
18.08.2022 11:26 Ответить
Я читаю багато проти других країн, вишукуючи інформацію, плітки і пусті фейки. Усі винні, окрім самих українців. Проти біженців, проти самих себе. Подумала,а сам Київ прийняв хоч одного біженця Донбасу чи тільки заможних. Одна з Києва в Штутгарті при дорогих покупках ніколи не забуває відзначити, що уся сім'я купила виїзд з України, чоловік прокурор. Війну потрібно прийняти і робити усе для України, а не для піару оп. Його потрібно закрити,замурувати, продезинфікувати
18.08.2022 11:34 Ответить
Надеюсь, этот герой получил заслуженную награду. Учитывая, что трепло Арестович уже полковник.
18.08.2022 11:35 Ответить
Один уже був офіцером, час розтавить усе по місцям. Герой залишиться Героєм,а шути погаснуть в спогадах
18.08.2022 11:40 Ответить
18.08.2022 11:39 Ответить
Круто звісно, але крихітний гостомель по стратегічному значенню повний нуль у порівнянні з Херсонщиною і Запоріжжям! Що заважало таку саму операцію провернути на крихітному перешийку??? Де поділися всі військові частини і частини нацгвардії південних областей??? Що стало з їх майном і зброєю!?????
18.08.2022 11:46 Ответить
Дівчинко... не меліть дурниць! Як би псячі захопили зразу Гостомель..як вони це планували... то туди сіли б пару десятків Іл-76..(які вже були у повітрі) з спецназом росіянського ГРУ та повітряно-десантних військ .... То до вечора 24 лютого вже б зеленого скунса і його арахамій з подоляками вже б близько у Києві не було б... чи то вже б седіли б арештовані... І вже б тоді не до Херсона.. Мариуполя і Одесси було б.. Хлопці зірвали саму реальну псячу надію... Захоплення аеродрома Гостомель... прибуття транспортних Іл-76 з технікою та десантом... ривок до Банкової ( а спинити їх нічим було) і ліквідація верхівки. Іл-76 не сіли у Гостомелі.... Більшість сіла у Гомелі та кілька повернулися назад. Той ранішній десант на вертольотах мав захопити аеродром для прийняття основних сил захвату важливих об*єктів столиці. І головна ціль...Адміністрація скунса та МО. Але НЕ ВДАЛОСЯ!!! Тому Гостомель..який по Вашому названий нульом відіграв найваживішу роль та повністью змінив плани руснявих.
18.08.2022 19:56 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
18.08.2022 11:48 Ответить
18.08.2022 11:50 Ответить
Судячи з розповіді бійця "Зевса" ніякого належного захисту, в тому числі засобами ППО, аеропорту в Гостомелі не було, а ті кілька українських частин, які намагались перешкодити ворожому десанту закріпитись на території захопленого аеропорту, зазнали втрат і займались евакуацією своїх 300-х, а не виконанням основного завдання.
І це при тому, що ще 12 січня 2022 року директор ЦРУ Бернс під час зустрічі з президентом Зеленським розкрив деталі широкомасштабного нападу рашистів на Україну з показом головних ударів на оперативних картах, зокрема у напрямку Києва із захопленням Гостомеля.
Всю цю надважливу інформацію Зеленський чомусь вирішив спустити в унітаз, тобто попросту проігнорити, або боячись за власне життя після її дачі в хід, чи ще через якісь причини.
А от його теперішня версія, яку він озвучив через півроку після початку великої війни в інтерв'ю WP, заявивши, що, начебто, зробив це для недопущення паніки, не є переконливою.
Одразу ж виникає питання: А рашистські війська на другий день війни під Києвом і вуличні бої з передовими загонами ворога на проспекті Перемоги в Києві - це хіба не паніка?
18.08.2022 12:32 Ответить
..так туди 24 лютого прорвалися сили руснявих..яких доставили вертольоти. І це враховуючи..що декілька були збиті. А як що б в Гостомель прийшли на Іл-76 та сіли основні сили , а вони вже були в повітрі...то було б зовсім по іншому. Ціль була відбити голову керування державою та ЗСУ. А далі вже б можна було б тільки заламувати руки ... Гостомель зруйнував бліцкріг на корню.
18.08.2022 20:04 Ответить
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
18.08.2022 13:10 Ответить
А зєля і його куратори в свою чергу, гадали, що розбіжиться ЗСУ... "Мрію" навіть не перегнали, *****. Цікаво, за кого вони кулаки тримали у перші 72 години?
19.08.2022 11:49 Ответить
 
 