Воин ДШВ Дмитрий (Зевс) об обороне Гостомельского аэропорта: Передавали координаты российской техники и их сразу "накрывали". ВИДЕО
Военнослужащий ДШИ Дмитрий, позывной "Зевс", вместе с тремя подчиненными был наводчиком артиллерии в Гостомельском аэропорту в течение двух первых недель войны.
Об этом говорится в сюжете Военного телевидения, сообщает Цензор.НЕТ.
Благодаря ему и его побратимам украинская артиллерия знала, как и куда бить точно, именно так, чтобы враг понес здесь максимальные потери в технике и живой силе.
"Вышел на меня командующий с позывным Майк. Сказал: "Зевс, ты наши единственные глаза. Нужно, чтобы ты остался в Гостомеле, подошел поближе к аэродрому, обнаруживал цели и корректировал артиллерию. Поэтому я и еще 3 человека, которые со мной были, на рассвете начали выдвигаться к аэродрому. Мы "разбили" взлетную полосу на квадраты, я говорил координаты и туда начинала "работать" артиллерия", – рассказал Дмитрий.
Іще один момент з інтерв'ю Зеленського. На питання, чи він особисто вірив у можливість вторгнення, той відповів: та хто б міг у таке повірити? Що вони катуватимуть людей? Ніхто не вірив, що все буде так. Ніхто цього не знав. Цитата англійською: "Look, how can you believe this? That they will torture people and that this is their goal? No one believed it would be like this. And no one knew it." Хто міг знати?!! Хто міг повірити, що вони катуватимуть і гвалтуватимуть?
Ми могли! Всі ми, для кого війна почалася у чотирнадцятому, хто мінімально цікавився новинами з окупованих територій, хто мав бажання хоч раз поговорити з біженцями.
Ах ти ж... Глянь в очі дружині Рибака або мамі Стьопочки Чубенка, і посмій їм сказати, що ти не знав!! Далі вже моя думка, яку я нікому не нав'язую, але яка для мене багато пояснює. Країну готували до капітуляції, колонізації, але Вові при цьому сказали, що все буде тихо-мирно, ніхто не постраждає. Ну стрельнуть десь пару разів, ну прапори поміняють - та какая разніца на ті прапори. Та і черговий сезон «Скотів» скоро знімати з Шиферами…
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
І це при тому, що ще 12 січня 2022 року директор ЦРУ Бернс під час зустрічі з президентом Зеленським розкрив деталі широкомасштабного нападу рашистів на Україну з показом головних ударів на оперативних картах, зокрема у напрямку Києва із захопленням Гостомеля.
Всю цю надважливу інформацію Зеленський чомусь вирішив спустити в унітаз, тобто попросту проігнорити, або боячись за власне життя після її дачі в хід, чи ще через якісь причини.
А от його теперішня версія, яку він озвучив через півроку після початку великої війни в інтерв'ю WP, заявивши, що, начебто, зробив це для недопущення паніки, не є переконливою.
Одразу ж виникає питання: А рашистські війська на другий день війни під Києвом і вуличні бої з передовими загонами ворога на проспекті Перемоги в Києві - це хіба не паніка?