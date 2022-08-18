Воин ДШВ Дмитрий (Зевс) об обороне Гостомельского аэропорта: Передавали координаты российской техники и их сразу "накрывали". ВИДЕО

Военнослужащий ДШИ Дмитрий, позывной "Зевс", вместе с тремя подчиненными был наводчиком артиллерии в Гостомельском аэропорту в течение двух первых недель войны.

Об этом говорится в сюжете Военного телевидения, сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря ему и его побратимам украинская артиллерия знала, как и куда бить точно, именно так, чтобы враг понес здесь максимальные потери в технике и живой силе.

"Вышел на меня командующий с позывным Майк. Сказал: "Зевс, ты наши единственные глаза. Нужно, чтобы ты остался в Гостомеле, подошел поближе к аэродрому, обнаруживал цели и корректировал артиллерию. Поэтому я и еще 3 человека, которые со мной были, на рассвете начали выдвигаться к аэродрому. Мы "разбили" взлетную полосу на квадраты, я говорил координаты и туда начинала "работать" артиллерия", – рассказал Дмитрий.

Смотрите: Фрагменты тела обнаружены при разборке завалов многоэтажного дома в Гостомеле, - ГСЧС. ВИДЕО