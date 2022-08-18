РУС
67 598 161

В оккупированной Керчи вечером 18 августа раздались взрывы. ВИДЕО

В оккупированной Керчи в Крыму вечером 18 августа было слышно два взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

В Керчи очевидцы сообщают о двух взрывах.

"Добрый вечер. Что за взрыв был. У нас на КУОРЕ двери задрожали, очень страшно!!!", - написала местная жительница.

Как заявил советник главы Крыма Крючков, сработали системы ПВО, опасности для города и моста, по его словам, нет.

взрыв (6907) Керчь (444)
Топ комментарии
+73
Взрывы были такой силы, что в 60 км от Керчи у машин сработали сигнализации.

россияне уже пишут, что это были беспилотники.

Беспилотники с тротилом, бгг
https://t.me/box_of_pandora/21262
18.08.2022 21:44 Ответить
18.08.2022 21:44 Ответить
+61
18.08.2022 21:49 Ответить
18.08.2022 21:49 Ответить
+45
Скоро з'їздимо,це вже скоро
18.08.2022 21:47 Ответить
18.08.2022 21:47 Ответить
по мосту прістреліваются ..я думаю що немає сенсу йти в атаку на Півдні коли существує Керченський недоміст
18.08.2022 22:26 Ответить
18.08.2022 22:26 Ответить
Пишуть,про вибухи в Севастополі🤗
18.08.2022 22:26 Ответить
18.08.2022 22:26 Ответить
Алілуя!!!

Якщо не брешуть.
18.08.2022 22:32 Ответить
18.08.2022 22:32 Ответить
Місцеві пабліки повідомляють про вибухи на військовому аеродромі Бельбек в тимчасово окупованному Криму
18.08.2022 22:50 Ответить
18.08.2022 22:50 Ответить
А от про Севастополь найгірше враження. Я мрію зрівняти його з землею!!!!!
18.08.2022 22:58 Ответить
18.08.2022 22:58 Ответить
тебя кацапка путлер накажет нельзя такие вещи говрить
19.08.2022 10:28 Ответить
19.08.2022 10:28 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-krymu-na-vijskovomu-aerodromi-belbek-prolunaly-vybuhy/ На території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи .

У Збройних силах України підтвердили інформацію про низку вибухів на території Севастополя.

- Севастополь. Чутно вибухи. У районі Бельбеку, там військова авіабаза. Яка дальність до Бельбеку? Що за вибухи? Приблизно 300 км. Бавовна, - наголосили у ЗСУ.
18.08.2022 22:35 Ответить
18.08.2022 22:35 Ответить
На території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи.

Оновлено о 22:47. https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-krymu-na-vijskovomu-aerodromi-belbek-prolunaly-vybuhy/ Повідомляється про повторні вибухи в районі Бельбеку (Крим) .
18.08.2022 22:56 Ответить
18.08.2022 22:56 Ответить
Droni atakujet ,ix nevydet PVO poskolku nizko letiat.
18.08.2022 22:36 Ответить
18.08.2022 22:36 Ответить
Керчь? Это там, где керченский мост ?
Это подготовка к 24 августа ?
18.08.2022 22:39 Ответить
18.08.2022 22:39 Ответить
Нет, это там, где керченская сельдь!
18.08.2022 22:50 Ответить
18.08.2022 22:50 Ответить
Мост дико мешает керченской сельди свободно плавать.
Пусть смотрят, чтобы она не начала под мостом курить.
18.08.2022 23:43 Ответить
18.08.2022 23:43 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20220818-u-novij-kahovczi-prolunaly-potuzhni-vybuhy/ У Херсонській області пролунали потужні вибухи у Новій Каховці .

За неофіційними даними, Збройні сили України завдали нових ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території. У ЗСУ повідомили, що у Новій Каховці прогриміло понад 10 вибухів з боку ГЕС.
18.08.2022 22:39 Ответить
18.08.2022 22:39 Ответить
Храни ,Господь наших🇺🇦 защитников 🙏🙏🙏‼️
19.08.2022 01:35 Ответить
19.08.2022 01:35 Ответить
Шо, неужели они научились хаймерсы сбивать?
18.08.2022 22:40 Ответить
18.08.2022 22:40 Ответить
Ну да, мостами и складами с оружием.
18.08.2022 23:05 Ответить
18.08.2022 23:05 Ответить
йой курва
а шо то СІ робЕ
18.08.2022 22:45 Ответить
18.08.2022 22:45 Ответить
Давайте поки без ейфорії....бо вже був у нас 'контрнаступ' один...
18.08.2022 23:02 Ответить
18.08.2022 23:02 Ответить
тебе то какое дело кацапка епаная
19.08.2022 10:30 Ответить
19.08.2022 10:30 Ответить
не зрозуміло чому цього ще немає на Цензорі ,в Аслана на твіті куча відео за сьогодні з спаленою технікою і живою силою свинособак є і полонені ..Цікаве відео де взятий в полон жітєль Севастополя ,командир дає йому прямі питання : навіщо ви це робите
18.08.2022 22:46 Ответить
18.08.2022 22:46 Ответить
Силочку скинь, цікаво !
18.08.2022 23:28 Ответить
18.08.2022 23:28 Ответить
Цензор всегда тормозит с новостями.
19.08.2022 00:07 Ответить
19.08.2022 00:07 Ответить
проверяет...))
19.08.2022 02:18 Ответить
19.08.2022 02:18 Ответить
Велика Бавовна та повітряна тривога в Балбекє прямо зараз!!! Моі вітання!
18.08.2022 22:46 Ответить
18.08.2022 22:46 Ответить
18.08.2022 22:55 Ответить
18.08.2022 22:55 Ответить
Бєльбєк наш! І відразу згадується відео 2014 року з героїчним військовим, який йшов з прапором на озброєних рашистів!
18.08.2022 23:06 Ответить
18.08.2022 23:06 Ответить
ГАРНО ГОРЯТЬ КАЦАПСЬКІ БАЗИ !
18.08.2022 23:26 Ответить
18.08.2022 23:26 Ответить
Ну как минимум одно ПВО уже раскрыто. Верим, знаем, ждём.
18.08.2022 22:50 Ответить
18.08.2022 22:50 Ответить
Бельбек детонує! В Криму паніка, виють сирени!
18.08.2022 22:51 Ответить
18.08.2022 22:51 Ответить
То не сирены - то оккупанты!
18.08.2022 23:02 Ответить
18.08.2022 23:02 Ответить
Оказывается не зря цапыс мамулечками тикали , видно что-то пронюхали ‼️😂
19.08.2022 01:39 Ответить
19.08.2022 01:39 Ответить
Шольц дозволив наносити удари по Криму)))
18.08.2022 22:51 Ответить
18.08.2022 22:51 Ответить
випускайте єнота, краще трьох...
18.08.2022 22:52 Ответить
18.08.2022 22:52 Ответить
Давно не было енотика
19.08.2022 01:40 Ответить
19.08.2022 01:40 Ответить
ось вам, москальня, і "камні с нєба", все, як ви хотіли ...
18.08.2022 22:54 Ответить
18.08.2022 22:54 Ответить
Добряче ЗСУ бавовну розсипають

Валуйки, Кадіївка (Стаханов), Керч, Бельбек, і Каховська ГЕС

Ще треба білорусам додати, і буде повний концерт
18.08.2022 22:57 Ответить
18.08.2022 22:57 Ответить
В першу чергу треба по території рашистів насипати!!! Нехай палає Ростов Бєлгород курсу і т.д.
18.08.2022 23:08 Ответить
18.08.2022 23:08 Ответить
Самогона взял 08 и халвы, пива рижского и керченскую сельдь, и поехал я на Белые Столбы, на братана да на психа посмотреть...
18.08.2022 22:59 Ответить
18.08.2022 22:59 Ответить
Не знаю о чем ты, но рассказал вкусно! 👍
18.08.2022 23:03 Ответить
18.08.2022 23:03 Ответить
Є поки ще не підтверджена офіційно інформація про гарну бавовну на бельбекському аеродромі! Чекаємо на підтвердження!
18.08.2022 23:02 Ответить
18.08.2022 23:02 Ответить
не оригінально, але радісно !!!!
18.08.2022 23:08 Ответить
18.08.2022 23:08 Ответить
в якому сенсі немає ?
18.08.2022 23:24 Ответить
18.08.2022 23:24 Ответить
бєльбєк і бєлгород приймають естафєту ..)) ото бавовна **** !
18.08.2022 23:04 Ответить
18.08.2022 23:04 Ответить
курортний сезон 2022.
тепер в Керчі: ""Я дико извиняюсь, вы гость или интервент?"
18.08.2022 23:06 Ответить
18.08.2022 23:06 Ответить
Фігасє, ще бавовна в Старому Осколі:

https://t.me/zhest_belgorod/15193

це 150 км то Старого Салтова...
18.08.2022 23:07 Ответить
18.08.2022 23:07 Ответить
А чи не привіз нам сьогодні ердоган чогось такого бавовняного?? Чи може гутеріш ??
18.08.2022 23:10 Ответить
18.08.2022 23:10 Ответить
Скорей всего у рашистов просто здали нервы и начали по чайкам стрелять.
18.08.2022 23:39 Ответить
18.08.2022 23:39 Ответить
по таких ?

18.08.2022 23:52 Ответить
18.08.2022 23:52 Ответить
остання папіроска у кацапів буде залізної та із капелюшком

18.08.2022 23:50 Ответить
18.08.2022 23:50 Ответить
18.08.2022 23:51 Ответить
18.08.2022 23:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Zey2zlbhS-0 Ляпис Трубецкой - Керчь-
18.08.2022 23:52 Ответить
18.08.2022 23:52 Ответить
19.08.2022 00:13 Ответить
19.08.2022 00:13 Ответить
Яка на нiч приэмна новина. Це Залужний мутить двiж!
19.08.2022 00:19 Ответить
19.08.2022 00:19 Ответить
Вот и на ваших улицах праздник!
19.08.2022 05:03 Ответить
19.08.2022 05:03 Ответить
РюZкий мир курить где попало...чуваки...курите там...куда еще не попадало...
19.08.2022 06:51 Ответить
19.08.2022 06:51 Ответить
19.08.2022 07:08 Ответить
19.08.2022 07:08 Ответить
Кажуть шо бавовна палала у Севастополе Керчи и Белгороде ...
19.08.2022 07:33 Ответить
19.08.2022 07:33 Ответить
Стелиться дорога з Криму ровно,
Достига в Криму урожайна бавовна...
19.08.2022 08:07 Ответить
19.08.2022 08:07 Ответить
