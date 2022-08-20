Рядом с аэропортом Сочи бушует пожар. ВИДЕО+ФОТО
Возле международного аэропорта в российском городе Сочи произошел пожар.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Они публикуют видео поднимающегося возле аэропорта черного столба дыма.
Паблики сообщают, что возгорание произошло в расположенном рядом с аэропортом гаражном кооперативе. Его причины пока неизвестны.
Топ комментарии
+38 olko11 olko
показать весь комментарий20.08.2022 10:41 Ответить Ссылка
+24 mb cat
показать весь комментарий20.08.2022 10:50 Ответить Ссылка
+17 Ольга Мартынюк #458587
показать весь комментарий20.08.2022 10:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Діду, а що, гвинтівка в тебе є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А кулемет є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А танк є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А балістична міжконтинентальна ракета є?
- От чого нема, того нема!!!
У селі Молочне Сакського району діють ППО https://liveuamap.com/uk/2022/20-august-air-defense-active-in-molochne-village-of-saky
зрештою і в Криму були не ми...
ну ніде, ані в Саках, ані в Севастополі, ані у Новофедорівці, ані в Євпаторії... Не ми, правда!
Пропагандісти ж на раші не збрешуть.
То хай краще на раші перестануть кидати недопалки дне не слід.
Не треба курити де-попало. Треба курити, де ще не попало!
У вас це гарно виходить, москалики.