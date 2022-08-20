РУС
Рядом с аэропортом Сочи бушует пожар. ВИДЕО+ФОТО

Возле международного аэропорта в российском городе Сочи произошел пожар.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Они публикуют видео поднимающегося возле аэропорта черного столба дыма.

Паблики сообщают, что возгорание произошло в расположенном рядом с аэропортом гаражном кооперативе. Его причины пока неизвестны.

Топ комментарии
+38
Мамулєчька, пара валіть атсюда!
20.08.2022 10:41 Ответить
+24
Мені це нагадує один давній анекдот:
- Діду, а що, гвинтівка в тебе є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А кулемет є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А танк є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А балістична міжконтинентальна ракета є?
- От чого нема, того нема!!!
20.08.2022 10:50 Ответить
+17
Погано, що поруч, а не в аеропорту.
20.08.2022 10:49 Ответить
А таки класний мем від лаптеноїдів. Як колись писав їх Козьма Прутков-написанное пером не вирубиш и топором.
20.08.2022 10:57 Ответить
Пака нє позна, МАМА!!!(с)
20.08.2022 11:01 Ответить
😄
20.08.2022 13:47 Ответить
пьяный кацап закурил и уснул, а галоши забыл снять... вот почему чёрный дым
20.08.2022 10:43 Ответить
Супер. Только начало, " асвабадители"
20.08.2022 10:43 Ответить
пока всё не то. как то по мелочам. а хорошо бы, чтобы снова, ночь с 19 на 21 августа вошла в историю, аналогично предыдущей ))
20.08.2022 10:51 Ответить
Гарний суботній ранок. Майже на половині окупованого Криму працюють кацапські лайнопво.
20.08.2022 10:52 Ответить
В Бахчисараї можлива бавовна https://hromadske.radio/news/2022/08/20/u-bakhchysarai-prolunaly-vybukhy-na-aerodromi-pozhezha-foto

У селі Молочне Сакського району діють ППО https://liveuamap.com/uk/2022/20-august-air-defense-active-in-molochne-village-of-saky
20.08.2022 10:58 Ответить
бавовни немає, це хрень! Це просто місцеві ари шаурму смажили та недогледіли
20.08.2022 10:55 Ответить
Це орківські стада бабуїнів роблять сліпими та глухими.
20.08.2022 10:59 Ответить
це вже точно не ми.

зрештою і в Криму були не ми...
ну ніде, ані в Саках, ані в Севастополі, ані у Новофедорівці, ані в Євпаторії... Не ми, правда!

Пропагандісти ж на раші не збрешуть.

То хай краще на раші перестануть кидати недопалки дне не слід.
20.08.2022 11:02 Ответить
Мокша має згоріти
20.08.2022 11:02 Ответить
Колись був сочАх коли їхав у відрядження до Грузії. Там забороняли курити на вулиці.
20.08.2022 11:09 Ответить
В СочАх горіли кацапи в нас на очах
20.08.2022 11:26 Ответить
Горять нові лади.
20.08.2022 11:38 Ответить
Сочі - це Краснодарський край, Краснодарський край - це Кубань а Кубань - це Україна.
20.08.2022 11:46 Ответить
Ну це точно не ми. Чужої слави нам не треба.
20.08.2022 12:02 Ответить
Що отут сказати...
Не треба курити де-попало. Треба курити, де ще не попало!
У вас це гарно виходить, москалики.
20.08.2022 13:45 Ответить
Я привыкла, здесь как в своем доме жили, настолько все душевно!Не хочу возвращаться в свой Волгандонск. У меня же там муж в розыске, работы нету. Так хорошо все было, жили себе в украинской квартире на берегу моря. А теперь что, придется возвращаться в свою квартиру на берегу кладбища".
20.08.2022 13:54 Ответить
Пристрелочная папироска...
20.08.2022 19:01 Ответить
а кто ето сделал, Степан чи шо?
20.08.2022 21:34 Ответить
 
 