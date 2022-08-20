УКР
Поруч з аеропортом Сочі вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Біля міжнародного аеропорту в російському місті Сочі сталася пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Вони публікують відео чорного стовпу диму, що здіймається біля аеропорту.

Пабліки повідомляють, що загоряння сталося в розташованому поруч із аеропортом гаражному кооперативі. Його причини наразі невідомі.

Мамулєчька, пара валіть атсюда!
показати весь коментар
20.08.2022 10:41 Відповісти
А таки класний мем від лаптеноїдів. Як колись писав їх Козьма Прутков-написанное пером не вирубиш и топором.
показати весь коментар
20.08.2022 10:57 Відповісти
Пака нє позна, МАМА!!!(с)
показати весь коментар
20.08.2022 11:01 Відповісти
😄
показати весь коментар
20.08.2022 13:47 Відповісти
пьяный кацап закурил и уснул, а галоши забыл снять... вот почему чёрный дым
показати весь коментар
20.08.2022 10:43 Відповісти
Супер. Только начало, " асвабадители"
показати весь коментар
20.08.2022 10:43 Відповісти
Погано, що поруч, а не в аеропорту.
показати весь коментар
20.08.2022 10:49 Відповісти
Мені це нагадує один давній анекдот:
- Діду, а що, гвинтівка в тебе є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А кулемет є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А танк є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А балістична міжконтинентальна ракета є?
- От чого нема, того нема!!!
показати весь коментар
20.08.2022 10:50 Відповісти
пока всё не то. как то по мелочам. а хорошо бы, чтобы снова, ночь с 19 на 21 августа вошла в историю, аналогично предыдущей ))
показати весь коментар
20.08.2022 10:51 Відповісти
Гарний суботній ранок. Майже на половині окупованого Криму працюють кацапські лайнопво.
показати весь коментар
20.08.2022 10:52 Відповісти
В Бахчисараї можлива бавовна https://hromadske.radio/news/2022/08/20/u-bakhchysarai-prolunaly-vybukhy-na-aerodromi-pozhezha-foto

У селі Молочне Сакського району діють ППО https://liveuamap.com/uk/2022/20-august-air-defense-active-in-molochne-village-of-saky
показати весь коментар
20.08.2022 10:58 Відповісти
бавовни немає, це хрень! Це просто місцеві ари шаурму смажили та недогледіли
показати весь коментар
20.08.2022 10:55 Відповісти
Це орківські стада бабуїнів роблять сліпими та глухими.
показати весь коментар
20.08.2022 10:59 Відповісти
це вже точно не ми.

зрештою і в Криму були не ми...
ну ніде, ані в Саках, ані в Севастополі, ані у Новофедорівці, ані в Євпаторії... Не ми, правда!

Пропагандісти ж на раші не збрешуть.

То хай краще на раші перестануть кидати недопалки дне не слід.
показати весь коментар
20.08.2022 11:02 Відповісти
Мокша має згоріти
показати весь коментар
20.08.2022 11:02 Відповісти
Колись був сочАх коли їхав у відрядження до Грузії. Там забороняли курити на вулиці.
показати весь коментар
20.08.2022 11:09 Відповісти
В СочАх горіли кацапи в нас на очах
показати весь коментар
20.08.2022 11:26 Відповісти
Горять нові лади.
показати весь коментар
20.08.2022 11:38 Відповісти
Сочі - це Краснодарський край, Краснодарський край - це Кубань а Кубань - це Україна.
показати весь коментар
20.08.2022 11:46 Відповісти
Ну це точно не ми. Чужої слави нам не треба.
показати весь коментар
20.08.2022 12:02 Відповісти
Що отут сказати...
Не треба курити де-попало. Треба курити, де ще не попало!
У вас це гарно виходить, москалики.
показати весь коментар
20.08.2022 13:45 Відповісти
Я привыкла, здесь как в своем доме жили, настолько все душевно!Не хочу возвращаться в свой Волгандонск. У меня же там муж в розыске, работы нету. Так хорошо все было, жили себе в украинской квартире на берегу моря. А теперь что, придется возвращаться в свою квартиру на берегу кладбища".
показати весь коментар
20.08.2022 13:54 Відповісти
Пристрелочная папироска...
показати весь коментар
20.08.2022 19:01 Відповісти
а кто ето сделал, Степан чи шо?
показати весь коментар
20.08.2022 21:34 Відповісти
 
 