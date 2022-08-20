Поруч з аеропортом Сочі вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТО
Біля міжнародного аеропорту в російському місті Сочі сталася пожежа.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Вони публікують відео чорного стовпу диму, що здіймається біля аеропорту.
Пабліки повідомляють, що загоряння сталося в розташованому поруч із аеропортом гаражному кооперативі. Його причини наразі невідомі.
- Діду, а що, гвинтівка в тебе є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А кулемет є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А танк є?
- Та ні, хлопці, нема!
- А балістична міжконтинентальна ракета є?
- От чого нема, того нема!!!
У селі Молочне Сакського району діють ППО https://liveuamap.com/uk/2022/20-august-air-defense-active-in-molochne-village-of-saky
зрештою і в Криму були не ми...
ну ніде, ані в Саках, ані в Севастополі, ані у Новофедорівці, ані в Євпаторії... Не ми, правда!
Пропагандісти ж на раші не збрешуть.
То хай краще на раші перестануть кидати недопалки дне не слід.
Не треба курити де-попало. Треба курити, де ще не попало!
У вас це гарно виходить, москалики.