Украинские защитники уничтожили вражеский радиолокационный комплекс и 4 единицы техники рашистов, - ГУР МО. ВИДЕО
В Запорожской области уничтожен редкий радиолокационный комплекс оккупантов и четыре единицы автомобильной и бронированной техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы украинских бойцов опубликовали в Главном управлении разведки МО Украины.
"19 августа в Запорожской области украинские Защитники уничтожили редкий образец рашистского "аналоговнета" — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники. Сообщило Оперативное командование "Південь"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволяющую корректировать огонь вражеской артиллерии.
адже всі кацапи існують в кацапському зоопарку
Нащо заставляти ще людей встановлювати на ПК додаткові додатки і т.д.