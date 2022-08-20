Украинские защитники уничтожили вражеский радиолокационный комплекс и 4 единицы техники рашистов, - ГУР МО. ВИДЕО

В Запорожской области уничтожен редкий радиолокационный комплекс оккупантов и четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы украинских бойцов опубликовали в Главном управлении разведки МО Украины.

"19 августа в Запорожской области украинские Защитники уничтожили редкий образец рашистского "аналоговнета" — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники. Сообщило Оперативное командование "Південь"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволяющую корректировать огонь вражеской артиллерии.