Украинские защитники уничтожили вражеский радиолокационный комплекс и 4 единицы техники рашистов, - ГУР МО. ВИДЕО

В Запорожской области уничтожен редкий радиолокационный комплекс оккупантов и четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы украинских бойцов опубликовали в Главном управлении разведки МО Украины.

"19 августа в Запорожской области украинские Защитники уничтожили редкий образец рашистского "аналоговнета" — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" и четыре единицы автомобильной и бронированной техники. Сообщило Оперативное командование "Південь"", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты обстреляли жилой квартал Мелитополя, один человек ранен, - Федоров

Отмечается, что точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволяющую корректировать огонь вражеской артиллерии.

Знищили зоопарк з бібізянами. Яке горе.
Красива та точна робота 333
Красива та точна робота 333
показать весь комментарий
20.08.2022 12:33 Ответить
Знищили зоопарк з бібізянами. Яке горе.
показать весь комментарий
20.08.2022 12:35 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2022 12:36 Ответить
Коша-а-андры!
показать весь комментарий
20.08.2022 20:16 Ответить
Напевне "народний супутник" підсобив.
показать весь комментарий
20.08.2022 12:49 Ответить
по відео схоже, що беспілотник
показать весь комментарий
20.08.2022 13:20 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
показать весь комментарий
20.08.2022 12:53 Ответить
Бережіть себе Переможемо
показать весь комментарий
20.08.2022 13:17 Ответить
епічна назва колимаги "зоопарк" адже і назва і територія звідки цей брухт дістався української землі носить одну спільну назву - зоопарк
адже всі кацапи існують в кацапському зоопарку
показать весь комментарий
20.08.2022 14:30 Ответить
Ляпота як дохне куета))👌👌👌
показать весь комментарий
20.08.2022 14:31 Ответить
що не можна відео тут перепостити ?
Нащо заставляти ще людей встановлювати на ПК додаткові додатки і т.д.
показать весь комментарий
20.08.2022 17:43 Ответить
 
 