Киберхлопок в Крыму: Украинские хакеры сломали крымское телевидение и напомнили, что оккупированный полуостров – это Украина. ВИДЕО
Украинские хакеры сломали крымское телевидение. Вместо российской пропаганды, они транслировали украинский патриотический ролик.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ІнфоВійська України.
"Киберхлопок в Крыму. Украинские хакеры сломали крымское телевидение Есть вопрос? Крым это Украина! Слава Украине!!", - говорится в сообщении.
Также опубликовано видео, которое в это время транслировалось на крымском телевидении.
В конце видео глава государства Владимир Зеленский отмечает: "Крым - это Украина! Слава Украине!!!"
Відкривай мерзото двері!
Ми вже прийшли гейя, гойя
Кров схолоне, буде лятись
Хтось зависне на гілляці
Ми вже прийшли гейя, гойя.
То крымчанам скоро будет совсем пофигу... КАКИМ или ЧЬИМ БУДЕТ ИХ КРЫМ? ПОЛЬСКИМ🇵🇱? УКРАИНСКИМ🇺🇦? или даже БАНДЕРОВСКИМ⬛🟥?😁😁😁
