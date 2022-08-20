РУС
Киберхлопок в Крыму: Украинские хакеры сломали крымское телевидение и напомнили, что оккупированный полуостров – это Украина. ВИДЕО

Украинские хакеры сломали крымское телевидение. Вместо российской пропаганды, они транслировали украинский патриотический ролик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ІнфоВійська України.

"Киберхлопок в Крыму. Украинские хакеры сломали крымское телевидение Есть вопрос? Крым это Украина! Слава Украине!!", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, которое в это время транслировалось на крымском телевидении.

В конце видео глава государства Владимир Зеленский отмечает: "Крым - это Украина! Слава Украине!!!"

Топ комментарии
+45
Бить по всем возможным фронтам, что бы у коллаборантов и предателей горели пердаки!
показать весь комментарий
20.08.2022 14:06 Ответить
+31
Я прикидаю як в наших в Криму серце йокнуло
показать весь комментарий
20.08.2022 14:11 Ответить
+21
Їм і "бавовна" гарно нагадує чию вони земельку топчуть.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бить по всем возможным фронтам, что бы у коллаборантов и предателей горели пердаки!
показать весь комментарий
20.08.2022 14:06 Ответить
Бажано калібром 155 мм. і більше... та глибше 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
20.08.2022 14:17 Ответить
👍👍👍👍👍❤️💙Надо было ещё им поставить "Червону Калину "‼️
показать весь комментарий
20.08.2022 15:39 Ответить
Ви мали на увазі "Ой, у лузі червона калина"?
показать весь комментарий
20.08.2022 17:08 Ответить
Я прикидаю як в наших в Криму серце йокнуло
показать весь комментарий
20.08.2022 14:11 Ответить
у брудних кацапів рвуться дупи
показать весь комментарий
20.08.2022 14:17 Ответить
Машингвери, штурмвагери
Відкривай мерзото двері!
Ми вже прийшли гейя, гойя

Кров схолоне, буде лятись
Хтось зависне на гілляці
Ми вже прийшли гейя, гойя.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:20 Ответить
Їм і "бавовна" гарно нагадує чию вони земельку топчуть.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:21 Ответить
Воно не просто топче, засирає
показать весь комментарий
20.08.2022 14:27 Ответить
Треба їм по усім каналам крутити пісню " машинґвери, штурмґевери відкривай, паскуда, двері ми йдемо вже гея, гоя"))
показать весь комментарий
20.08.2022 14:35 Ответить
Не переживайте крымчане, скоро вас освободят от фашистов и опять будут толпы томных туристов и мир.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:50 Ответить
Вперше при появі Зє на телеекрані не перемкнув канал
показать весь комментарий
20.08.2022 14:50 Ответить
Українці впевнений плакали , кацапи кокали як курки
показать весь комментарий
20.08.2022 14:56 Ответить
кокали - це квохкали чи какали ...ну як курки ??? ))))
показать весь комментарий
20.08.2022 15:03 Ответить
Все разом.
показать весь комментарий
20.08.2022 15:32 Ответить
І це ми ще даже не розпочинали!
показать весь комментарий
20.08.2022 14:58 Ответить
В какое **.ЛОКРАТИЧЕСКОЕ и НЕАДЕКВАТНОЕ ГОСУДАРСТВО-СПОНСОР ТЕРРОРИЗМА превращается Путинская Россия (Европа🇪🇺 и Мир🌍 уже закрываются для русских паспортов)...

То крымчанам скоро будет совсем пофигу... КАКИМ или ЧЬИМ БУДЕТ ИХ КРЫМ? ПОЛЬСКИМ🇵🇱? УКРАИНСКИМ🇺🇦? или даже БАНДЕРОВСКИМ⬛🟥?😁😁😁
показать весь комментарий
20.08.2022 15:29 Ответить
лучшие советы кацапам и колаборантам
https://twitter.com/i/status/1560951048520585216
https://twitter.com/i/status/1560925886723006464
показать весь комментарий
20.08.2022 15:38 Ответить
Отак вам ***** буде !!!скоро ""Мамулечка пора сваливать"2 серія,а так ******* ***** підараси з нашого Крима, бо Хаймерси ваші там піздаки знищить аж бігом !Слава ЗСУ і ми чекаемо на Кримский міст що на.х..й впаде нарешті до 24 серня!!Слава Украіні!!
показать весь комментарий
20.08.2022 15:52 Ответить
Краще б Залужного поставили, чим цього ЗЕленого підара, якого в Криму стопудово ніхто всерйоз не сприймає.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:51 Ответить
 
 