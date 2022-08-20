Киберхлопок в Крыму: Украинские хакеры сломали крымское телевидение и напомнили, что оккупированный полуостров – это Украина. ВИДЕО

Украинские хакеры сломали крымское телевидение. Вместо российской пропаганды, они транслировали украинский патриотический ролик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ІнфоВійська України.

"Киберхлопок в Крыму. Украинские хакеры сломали крымское телевидение Есть вопрос? Крым это Украина! Слава Украине!!", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, которое в это время транслировалось на крымском телевидении.

В конце видео глава государства Владимир Зеленский отмечает: "Крым - это Украина! Слава Украине!!!"

