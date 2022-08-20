УКР
Кібербавовна в Криму: Українські хакери зламали кримське телебачення і нагадали, що окупований півострів - це Україна. ВIДЕО

Українські хакери зламали кримське телебачення. Замість російської пропаганди вони транслювали український патріотичний ролик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ІнфоВійська України.

"Кібербавовна в Криму. Українські хакери зламали кримське телебачення Є питання? Крим це Україна! Слава Україні!!", - йдеться у повідомленні.

Також опубліковано відео, яке у цей час транслювалось на кримському телебаченні.

У кінці відео глава держави Володимир Зеленський зазначає: "Крим - це Україна! Слава Україні!!!"

Читайте також: Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в Алтайському краї РФ та розповіли про втрати окупантів. ВIДЕО

Топ коментарі
+45
Бить по всем возможным фронтам, что бы у коллаборантов и предателей горели пердаки!
показати весь коментар
20.08.2022 14:06 Відповісти
+31
Я прикидаю як в наших в Криму серце йокнуло
показати весь коментар
20.08.2022 14:11 Відповісти
+21
Їм і "бавовна" гарно нагадує чию вони земельку топчуть.
показати весь коментар
20.08.2022 14:21 Відповісти
Бить по всем возможным фронтам, что бы у коллаборантов и предателей горели пердаки!
показати весь коментар
20.08.2022 14:06 Відповісти
Бажано калібром 155 мм. і більше... та глибше 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
20.08.2022 14:17 Відповісти
👍👍👍👍👍❤️💙Надо было ещё им поставить "Червону Калину "‼️
показати весь коментар
20.08.2022 15:39 Відповісти
Ви мали на увазі "Ой, у лузі червона калина"?
показати весь коментар
20.08.2022 17:08 Відповісти
Я прикидаю як в наших в Криму серце йокнуло
показати весь коментар
20.08.2022 14:11 Відповісти
у брудних кацапів рвуться дупи
показати весь коментар
20.08.2022 14:17 Відповісти
Машингвери, штурмвагери
Відкривай мерзото двері!
Ми вже прийшли гейя, гойя

Кров схолоне, буде лятись
Хтось зависне на гілляці
Ми вже прийшли гейя, гойя.
показати весь коментар
20.08.2022 14:20 Відповісти
Їм і "бавовна" гарно нагадує чию вони земельку топчуть.
показати весь коментар
20.08.2022 14:21 Відповісти
Воно не просто топче, засирає
показати весь коментар
20.08.2022 14:27 Відповісти
Треба їм по усім каналам крутити пісню " машинґвери, штурмґевери відкривай, паскуда, двері ми йдемо вже гея, гоя"))
показати весь коментар
20.08.2022 14:35 Відповісти
Не переживайте крымчане, скоро вас освободят от фашистов и опять будут толпы томных туристов и мир.
показати весь коментар
20.08.2022 14:50 Відповісти
Вперше при появі Зє на телеекрані не перемкнув канал
показати весь коментар
20.08.2022 14:50 Відповісти
Українці впевнений плакали , кацапи кокали як курки
показати весь коментар
20.08.2022 14:56 Відповісти
кокали - це квохкали чи какали ...ну як курки ??? ))))
показати весь коментар
20.08.2022 15:03 Відповісти
Все разом.
показати весь коментар
20.08.2022 15:32 Відповісти
І це ми ще даже не розпочинали!
показати весь коментар
20.08.2022 14:58 Відповісти
В какое **.ЛОКРАТИЧЕСКОЕ и НЕАДЕКВАТНОЕ ГОСУДАРСТВО-СПОНСОР ТЕРРОРИЗМА превращается Путинская Россия (Европа🇪🇺 и Мир🌍 уже закрываются для русских паспортов)...

То крымчанам скоро будет совсем пофигу... КАКИМ или ЧЬИМ БУДЕТ ИХ КРЫМ? ПОЛЬСКИМ🇵🇱? УКРАИНСКИМ🇺🇦? или даже БАНДЕРОВСКИМ⬛🟥?😁😁😁
показати весь коментар
20.08.2022 15:29 Відповісти
лучшие советы кацапам и колаборантам
https://twitter.com/i/status/1560951048520585216
https://twitter.com/i/status/1560925886723006464
показати весь коментар
20.08.2022 15:38 Відповісти
Отак вам ***** буде !!!скоро ""Мамулечка пора сваливать"2 серія,а так ******* ***** підараси з нашого Крима, бо Хаймерси ваші там піздаки знищить аж бігом !Слава ЗСУ і ми чекаемо на Кримский міст що на.х..й впаде нарешті до 24 серня!!Слава Украіні!!
показати весь коментар
20.08.2022 15:52 Відповісти
Краще б Залужного поставили, чим цього ЗЕленого підара, якого в Криму стопудово ніхто всерйоз не сприймає.
показати весь коментар
20.08.2022 16:51 Відповісти
 
 