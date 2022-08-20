Кібербавовна в Криму: Українські хакери зламали кримське телебачення і нагадали, що окупований півострів - це Україна. ВIДЕО

Українські хакери зламали кримське телебачення. Замість російської пропаганди вони транслювали український патріотичний ролик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ІнфоВійська України.

"Кібербавовна в Криму. Українські хакери зламали кримське телебачення Є питання? Крим це Україна! Слава Україні!!", - йдеться у повідомленні.

Також опубліковано відео, яке у цей час транслювалось на кримському телебаченні.

У кінці відео глава держави Володимир Зеленський зазначає: "Крим - це Україна! Слава Україні!!!"

