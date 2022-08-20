Кібербавовна в Криму: Українські хакери зламали кримське телебачення і нагадали, що окупований півострів - це Україна. ВIДЕО
Українські хакери зламали кримське телебачення. Замість російської пропаганди вони транслювали український патріотичний ролик.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ІнфоВійська України.
"Кібербавовна в Криму. Українські хакери зламали кримське телебачення Є питання? Крим це Україна! Слава Україні!!", - йдеться у повідомленні.
Також опубліковано відео, яке у цей час транслювалось на кримському телебаченні.
У кінці відео глава держави Володимир Зеленський зазначає: "Крим - це Україна! Слава Україні!!!"
Відкривай мерзото двері!
Ми вже прийшли гейя, гойя
Кров схолоне, буде лятись
Хтось зависне на гілляці
Ми вже прийшли гейя, гойя.
То крымчанам скоро будет совсем пофигу... КАКИМ или ЧЬИМ БУДЕТ ИХ КРЫМ? ПОЛЬСКИМ🇵🇱? УКРАИНСКИМ🇺🇦? или даже БАНДЕРОВСКИМ⬛🟥?😁😁😁
