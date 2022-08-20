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В оккупированном Крыму работала система ПВО россиян. ВИДЕО

Информация поступила из Оленевки на мысе Тарханкут.

Вечером в субботу, 20 августа, во временно оккупированном Россией Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО), пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

В сети появилось видео с Оленевки на мысе Тарханкут.

На записи видны полосы дыма в небе.

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В оккупированном Крыму работала система ПВО россиян 01

Автор: 

взрыв (6820) Крым (26434) ПВО (2884)


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Топ комментарии
+18
Кацап! Нажрись, и с танка писданись!
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20.08.2022 20:54 Ответить
+17
Нас там немає. Це кацапи 'с калакольні хєром машуть, разганяють аблака'
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20.08.2022 20:54 Ответить
+16
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20.08.2022 21:22 Ответить
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Кацап! Нажрись, и с танка писданись!
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20.08.2022 20:54 Ответить
Змивайся хто може!!!
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20.08.2022 22:54 Ответить
Нас там немає. Це кацапи 'с калакольні хєром машуть, разганяють аблака'
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20.08.2022 20:54 Ответить
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20.08.2022 21:32 Ответить
Транклюкировали собственній кокошник.
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20.08.2022 20:57 Ответить
Сєлітра з Бавовною ще всєрьоз нічєго нє начіналі...
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20.08.2022 20:57 Ответить
У меня тут такой вопрос возник. Видно же со спутника Притулы, откуда вылетают ракеты кацапов, так может сначала по одной ракете по радарам, а потом по системе ПВО, а там уже на всё остальное кацапское,чтоб на верняка .
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20.08.2022 20:58 Ответить
Супутник не Притули а ЗСУ , за який заплатили українці !!! 16.08.2022 - за 4 дні мав би орієнтуватись
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20.08.2022 21:18 Ответить
Так оцьому Ех доброму,тільки б випорожнитися,хоча б на Притулу.У нього ж "вавка" в голові.Ти не переживай за наш супутник і відео з нього.Що треба він показав,а кому потрібно це відео, побачив.Тобі,убоге,до Притули,як п*яному кацапу,та і тверезому,до того супутника...
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20.08.2022 22:28 Ответить
все будет именно так, ну или приблизительно так , системы пво уже спалили , ну на 60-70%, это одно, а так как русня использует пво-шные ракеты по нашим городам , то чем больше они их выпустят по воробьям тем лучше,
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20.08.2022 22:06 Ответить
Супутник всю територію бойових дій у крупному масштабі (щоб техніку розрізняти) відразу не бачить. Треба по квадратах певного розміру працювати. Як шахова дошка. Поступово все так і зроблять, як ти кажеш.
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20.08.2022 22:08 Ответить
ПВО - це як жіноче лобкове волосся : прикриває але не захищає. )))
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20.08.2022 20:58 Ответить
Лежаки не зацепило.
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20.08.2022 20:58 Ответить
В окупованому Криму працювала система ППО росіян

Нє.
То спрацював слабкий руський сфінктер.
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20.08.2022 20:58 Ответить
Оленівка , Тарханкут . Чудові місця Криму , боюсь уявити в що перетворили рашисти ті краї де я відпрчивав перед окупацією
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20.08.2022 21:00 Ответить
Тарханкут - моя молодість. Їздив туди у 25-26 річному віці. Перевага - мало відпочиваючих, гроди, чистюща вода...
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20.08.2022 21:51 Ответить
Я там взагалі на дикому березі був відпочивав на мису з палаткою, ще в 90-х. Там пляжик невеличкий такий є, а поруч у скалах гроти. Ще тоді загін для баранів неподалік був. Пішки по воду в Оленівку ходили, 2-2,5 км.
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20.08.2022 22:13 Ответить
Я ще на їхній «савецкій» базі відпочивав (дві плити , один холодильник ) ринок Чорноморськ . Перед війною Україна побудувала чудовий відпочинок для нас і не дорого
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20.08.2022 22:54 Ответить
- Берримор, что это за хлопки?
- Хлопок, сэр....
- Но разве хлопок может детонировать?
- У россиян может, сэр.
-Но.. зачем же они взрывают ценные растения?
- ********, сэр.
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20.08.2022 21:01 Ответить
На Алібаба продають китайські дрони з вуглепластика, там хіба що бензиновий мотор металічний. Може нести до 25 кг навантаження, і літати до 7 годин при крейсерській швидкості 120 км/год.

Коштує це чудо 9500 зелених грошей.

Подейкують, що удар по штабу ЧФ в Севасі було саме з допомогою цього дрону.
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20.08.2022 21:04 Ответить
Дрон Mugin-5 Pro
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20.08.2022 21:05 Ответить
Сьогодні на "антифашистському форумі", що проходить у Підмосков'ї, Великий Маршал Шойгу заявив:
"Киев взял курс на вступление в НАТО. «Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России», - сказал Шойгу. По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. Её главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима"
Ну не знаю. Почали війну щоб посилити безпеку, а закінчується тим, що з Криму народ валить масово. Затори на Кримському мосту розтягнулися на 30 км, із Севастополя не виїхати, всі дороги забиті.
Називається, "підсилили безпеку".
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20.08.2022 21:04 Ответить
Шойгу - Бурятино
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20.08.2022 21:48 Ответить
Він тувінець, у військовому квитку спеціальність строковика - погонщик оленей упряжки.
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20.08.2022 22:15 Ответить
сначала будут удары, потом бегство. Потом всё совместят.
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20.08.2022 21:30 Ответить
Обходит с флангов.
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21.08.2022 00:20 Ответить
Ваня, зря ты здесь топчешься, иди домой.
Не обломиться тебе, все равно не нальют.
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20.08.2022 21:16 Ответить
Іди роби настоянку бояри з мухоморами
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20.08.2022 21:22 Ответить
Тєбє то какаяразніца, іпонат!?
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20.08.2022 21:51 Ответить
жаль что все пока без результата....
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20.08.2022 21:19 Ответить
Без результатов...?
Да вот это самый лучший результат.
30-километровая пробка на выезд из Крыма и рыдающая самка-оккупантка.

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20.08.2022 21:23 Ответить
Это наилучший результат, когда тупая русня, которая продала свои халупы и купила отжатое жильё в Крыму, а теперь 3,14дует в родные *беня БОМЖЕВАТЬ!
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20.08.2022 22:35 Ответить
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20.08.2022 21:22 Ответить
Klasse!!
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20.08.2022 21:50 Ответить
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20.08.2022 21:28 Ответить
Запустити самі Дешевши Планери,с високим отраженіем волн,на Весь Крым.
Хай херячат свои БК до Нуля..
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20.08.2022 21:37 Ответить
Готов спорить, что у большинства кацапья на фото в голове мысль : "Проклятые наглые хахлы, ничего святого у них нет! На ровном месте обстреливают нас, мы же ничего им не сделали!!! Проклятые бандеры-агрессоры!!!"

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20.08.2022 21:48 Ответить
Зараз у них питання-"А нас то за що?"Чекали без всякого страху камні з неба?Вибачайте,каміння в нас нема.Що маємо,то і одержите,хай тільки ленд-ліз запрацює.Вже скоро,ось і Байден з відпустки повернувся...
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20.08.2022 22:36 Ответить
по воронах стріляють чи шо?
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20.08.2022 21:48 Ответить
"то ли еще будет", виявити системи ппо, їх розміщення це половина справи, тепер їх потрібно осліпити (знищити радари) ну а дальше все зрозуміло, все буде Україна
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20.08.2022 22:11 Ответить
Раніше любив відпочивати на Тарханкуті , але наразі , кацапи там все за@ срали , виросли якісь будівлі , а решта військові бази !
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20.08.2022 23:18 Ответить
 
 