В оккупированном Крыму работала система ПВО россиян. ВИДЕО
Информация поступила из Оленевки на мысе Тарханкут.
Вечером в субботу, 20 августа, во временно оккупированном Россией Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО), пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
В сети появилось видео с Оленевки на мысе Тарханкут.
На записи видны полосы дыма в небе.
Топ комментарии
+18 Алимжон Кегельбанов
показать весь комментарий20.08.2022 20:54 Ответить Ссылка
+17 Onufri Zagloba
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+16 Олег Карпов #409293
показать весь комментарий20.08.2022 21:22 Ответить Ссылка
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Нє.
То спрацював слабкий руський сфінктер.
- Хлопок, сэр....
- Но разве хлопок может детонировать?
- У россиян может, сэр.
-Но.. зачем же они взрывают ценные растения?
- ********, сэр.
Коштує це чудо 9500 зелених грошей.
Подейкують, що удар по штабу ЧФ в Севасі було саме з допомогою цього дрону.
"Киев взял курс на вступление в НАТО. «Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России», - сказал Шойгу. По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. Её главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима"
Ну не знаю. Почали війну щоб посилити безпеку, а закінчується тим, що з Криму народ валить масово. Затори на Кримському мосту розтягнулися на 30 км, із Севастополя не виїхати, всі дороги забиті.
Називається, "підсилили безпеку".
Не обломиться тебе, все равно не нальют.
Да вот это самый лучший результат.
30-километровая пробка на выезд из Крыма и рыдающая самка-оккупантка.
Хай херячат свои БК до Нуля..