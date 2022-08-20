В окупованому Криму працювала система ППО росіян. ВIДЕО
Інформація надійшла з Оленівки на мисі Тарханкут.
Увечері в суботу, 20 серпня, в тимчасово окупованому Росією Криму спрацювала система протиповітряної оборони (ППО), пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
У мережі з'явилося відео з Оленівки на мисі Тарханкут.
На записі видно смуги диму в небі.
Топ коментарі
+18 Алимжон Кегельбанов
показати весь коментар20.08.2022 20:54 Відповісти Посилання
+17 Onufri Zagloba
показати весь коментар20.08.2022 20:54 Відповісти Посилання
+16 Олег Карпов #409293
показати весь коментар20.08.2022 21:22 Відповісти Посилання
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Нє.
То спрацював слабкий руський сфінктер.
- Хлопок, сэр....
- Но разве хлопок может детонировать?
- У россиян может, сэр.
-Но.. зачем же они взрывают ценные растения?
- ********, сэр.
Коштує це чудо 9500 зелених грошей.
Подейкують, що удар по штабу ЧФ в Севасі було саме з допомогою цього дрону.
"Киев взял курс на вступление в НАТО. «Всё это создало неприемлемые угрозы безопасности России», - сказал Шойгу. По его словам, на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции. Её главной целью стала защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима"
Ну не знаю. Почали війну щоб посилити безпеку, а закінчується тим, що з Криму народ валить масово. Затори на Кримському мосту розтягнулися на 30 км, із Севастополя не виїхати, всі дороги забиті.
Називається, "підсилили безпеку".
Не обломиться тебе, все равно не нальют.
Да вот это самый лучший результат.
30-километровая пробка на выезд из Крыма и рыдающая самка-оккупантка.
Хай херячат свои БК до Нуля..