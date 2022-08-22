В оккупированном Севастополе начали проверку бомбоубежищ. ВИДЕО
Захватчики в оккупированном Севастополе начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов.
Об этом рассказал оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.
"Поскольку у нас (в оккупированном Севастополе. – Ред.) еще действует "желтый уровень", в выходные проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены укрытия. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", – отметил он.
Развожаев заявил, что оккупированный Севастополь якобы "под надежной защитой".
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ЗЫ Из нашего опыта за последние полгода из станций метро неплохие бомбоубежища выходят, поищите метро и прячьтесь там.
В севастополе не найдете - в москву и питер езжайте
уже сейчас езжайте, пока не началось
и обратно после отбоя...
ПЙЕДСТАВЙЯЮ...
до давай перевіримо бомбосховища
И забивается прямо у подвал...
І не благодаріть кацапури!
Тепер будеш розважати казками в бомбосховищі про руський мир.🤣
чи це кацармія збирається в бомбосховищах ховатись від нашої армії?