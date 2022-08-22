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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В оккупированном Севастополе начали проверку бомбоубежищ. ВИДЕО

Захватчики в оккупированном Севастополе начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов.

Об этом рассказал оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, передает Цензор.НЕТ.

"Поскольку у нас (в оккупированном Севастополе. – Ред.) еще действует "желтый уровень", в выходные проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены укрытия. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", – отметил он.

Развожаев заявил, что оккупированный Севастополь якобы "под надежной защитой".

Смотрите также: Российские оккупанты снова заявили о работе систем ПВО в Севастополе. В городе работает сирена. ВИДЕО

Крым (26435) город Севастополь (1764) укрытие (141)


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Топ комментарии
+23
все спереди, ребята.

ЗЫ Из нашего опыта за последние полгода из станций метро неплохие бомбоубежища выходят, поищите метро и прячьтесь там.
В севастополе не найдете - в москву и питер езжайте

уже сейчас езжайте, пока не началось
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22.08.2022 12:56 Ответить
+13
Камни с неба заказывали?
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22.08.2022 12:52 Ответить
+13
нормальний такий перехід від захопимо за три дні,
до давай перевіримо бомбосховища
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22.08.2022 13:08 Ответить
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Камни с неба заказывали?
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22.08.2022 12:52 Ответить
все спереди, ребята.

ЗЫ Из нашего опыта за последние полгода из станций метро неплохие бомбоубежища выходят, поищите метро и прячьтесь там.
В севастополе не найдете - в москву и питер езжайте

уже сейчас езжайте, пока не началось
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22.08.2022 12:56 Ответить
пора копати окопи
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22.08.2022 12:58 Ответить
Які окопи? Що збіраються захищати рєпоїди? С'********** - місце для мухосранскіх совковьіх офіцерів-дємбєлєй "без роду і плємєні"...
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22.08.2022 13:06 Ответить
А взрывы сами и организовали, позёры хреновы.
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22.08.2022 12:59 Ответить
Cєвас в радянські часи був закритою воєнною базою. Там бомбосховищ повинно бути багато. Але я не розумію, чого чекають мешканці рашки? Як там з бомбосховищами в Бєлгороді, Воронежу та Мацкві? Вони вам скоро ************.
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22.08.2022 12:59 Ответить
Подсказываю: в Балаклаве подземная гавань и завод для подводных лодок. Ныряйте туда.
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22.08.2022 13:07 Ответить
агась, об'єкт 825 ГТС, філія Центрального музею ЗСУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_825_%D0%93%D0%A2%D0%A1 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_825_%D0%93%D0%A2%D0%A1

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22.08.2022 13:10 Ответить
с тревожными чемоданчиками каждую воздушную тревогу движ из Севастополя на объект 825 ГТС...

и обратно после отбоя...

ПЙЕДСТАВЙЯЮ...
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22.08.2022 13:18 Ответить
нормальний такий перехід від захопимо за три дні,
до давай перевіримо бомбосховища
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22.08.2022 13:08 Ответить
Крисчанам сподобається. Криси ******* підвали.
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22.08.2022 13:13 Ответить
Скатертью, скатертью хлорциан стелется
И забивается прямо у подвал...
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22.08.2022 13:16 Ответить
Які нафіг бомбосховища.. , ваіріант пероший1 міняєте обісцяні (обісрані) трусел і киздуєте поки мост цілий. Ще підсказую варіант - залазите до пакету і валите на кладовище. У море не плигати, у бичків та крабів вже ожиріння. Бережіть нашу природу.
І не благодаріть кацапури!
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22.08.2022 13:17 Ответить
Зараз жовтий а незабаром корічнєвий с запашком руського міра.
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22.08.2022 13:21 Ответить
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22.08.2022 13:30 Ответить
кацапохраніліщє
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22.08.2022 13:33 Ответить
А зачем? Пусть в катакомбы лезут.
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22.08.2022 13:47 Ответить
Раздолбаев, а как же хваленое ПВО? Усе?
Тепер будеш розважати казками в бомбосховищі про руський мир.🤣
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22.08.2022 13:47 Ответить
чорний пакувальний великий мішок/для тухлого касапа/-це краще любого сховища
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22.08.2022 13:47 Ответить
Мєст нєту
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22.08.2022 14:23 Ответить
В тих бомбосховищах ми вас і похоронимо
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22.08.2022 14:29 Ответить
і,обов"язково,не забути перевірити клозети типу "сортир" у подвір"ї кожного дому......
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22.08.2022 14:46 Ответить
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22.08.2022 14:47 Ответить
Щас лысого по кругу пустят..
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22.08.2022 14:54 Ответить
Їдьте ***** з Криму і там в своїх їбєнях рийте собі бомбосховища!
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22.08.2022 15:20 Ответить
нащо? українська армія на відміну від кацармії по цивільних не стріляє, як ми могли бачити протягом останніх 'двох-трьох тижнів (с)'.
чи це кацармія збирається в бомбосховищах ховатись від нашої армії?
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23.08.2022 02:56 Ответить
Поздно пить баржоми, когда почки отказали👈
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23.08.2022 09:14 Ответить
 
 