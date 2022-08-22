В окупованому Севастополі почали перевірку бомбосховищ. ВIДЕО

Загарбники в окупованому Севастополі почали перевірку бомбосховищ після серії вибухів.

Про це розповів окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки у нас (в окупованому Севастополі. - Ред.) ще діє "жовтий рівень", у вихідні перевірив стан укриттів. Дав доручення скрізь розмістити вказівники, де розташовані укриття. Маркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі", - зазначив він.

Развожаєв заявив, що окупований Севастополь нібито "під надійним захистом".

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