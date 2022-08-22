4 883 28
В окупованому Севастополі почали перевірку бомбосховищ. ВIДЕО
Загарбники в окупованому Севастополі почали перевірку бомбосховищ після серії вибухів.
Про це розповів окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, передає Цензор.НЕТ.
"Оскільки у нас (в окупованому Севастополі. - Ред.) ще діє "жовтий рівень", у вихідні перевірив стан укриттів. Дав доручення скрізь розмістити вказівники, де розташовані укриття. Маркувати підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі", - зазначив він.
Развожаєв заявив, що окупований Севастополь нібито "під надійним захистом".
Топ коментарі
+23 Тетяна Тать
показати весь коментар22.08.2022 12:56 Відповісти Посилання
+13 belge
показати весь коментар22.08.2022 12:52 Відповісти Посилання
+13 vterra w
показати весь коментар22.08.2022 13:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЫ Из нашего опыта за последние полгода из станций метро неплохие бомбоубежища выходят, поищите метро и прячьтесь там.
В севастополе не найдете - в москву и питер езжайте
уже сейчас езжайте, пока не началось
и обратно после отбоя...
ПЙЕДСТАВЙЯЮ...
до давай перевіримо бомбосховища
И забивается прямо у подвал...
І не благодаріть кацапури!
Тепер будеш розважати казками в бомбосховищі про руський мир.🤣
чи це кацармія збирається в бомбосховищах ховатись від нашої армії?