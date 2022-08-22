На Харьковщине уничтожена вражеская зенитная установка "Шилка". ВИДЕО

Пограничники и артиллеристы уничтожили еще одно вражеское средство ПВО в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Во время аэроразведки на Харьковщине пограничники вместе с Силами обороны Украины обнаружили вражеское средство ПВО. Далее по цели нанесли огневое поражение и уничтожили технику противника", - говорится в сообщении.

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