На Харьковщине уничтожена вражеская зенитная установка "Шилка". ВИДЕО
Пограничники и артиллеристы уничтожили еще одно вражеское средство ПВО в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Во время аэроразведки на Харьковщине пограничники вместе с Силами обороны Украины обнаружили вражеское средство ПВО. Далее по цели нанесли огневое поражение и уничтожили технику противника", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
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https://fakty.ua/ru/author/68 Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
https://fakty.ua/ru/406151-u-rossiyan-net-resursov-dlya-nastupleniya-i-zahvata-novyh-territorij-ukrainy-v-blizhajshie-mesyacy---institut-izucheniya-vojny ВСУ продолжают уничтожать личный состав, склады и базы российских оккупантов . Так, на окраине оккупированного Донецка загорелась база российского интернационального батальона «Пятнашка», сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, на территории базы взрываются боеприпасы. Много убитых и раненых боевиков.
«Немного "бавовны" в ленту… Именно сейчас, в окрестностях Донецка, опять то кто-то курил неосторожно, то ли "камни с неба"… пылает база знаменитой "пятнашки", интернациональная банда, которая воевала на Луганщине … куча 200 и 300… уничтожена модная техника… Продолжение следует», - https://t.me/serhiy_hayday/7827 пишет Гайдай
батарей мотострелковых и танковых частей . Прикрытие на марше
и при действий в обороне как своя ПВО.
ровесник 50-річних )))))
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для уничтожения воздушных целей на дальностях до 2500 м и высотах до 1500 м, летящих со скоростью до 450 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C/%D1%81 м/с.
. Согласно данным https://ru.wikipedia.org/wiki/FlightGlobal FlightGlobal https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25#cite_note-46 [46] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25#cite_note-47 [47] , на конец 2021 года ВВС Украины имели 17 боеспособных Су-25, а ВКС России - 192.
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Су-25
Лётные характеристики Максимальная скорость: 950 км/ч (с норм. боевой нагрузкой) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Крейсерская скорость : 750 км/ч
1)з Шилки ПРИЦІЛЬНО збити зараз можна хіба що гелікоптери..
2) невідомо,чи під неї ще лампи випускаються...
інше питання -на скількох ШТУКАХ (враховуючи розмах дерибану в армії. )
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%A1%D0%A3-23-4%D0%9C4_%C2%AB%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%9C4%C2%BB&action=edit&redlink=1 *ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4» - модернизация с установкой радиолокационной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%91%D0%BC СУО и возможностью установки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A0%D0%9A ЗРК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Стрелец ».
Ввод в состав **https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F) батареи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A3-1 подвижного пункта разведки и управления (ППРУ) «Сборка М1» в качестве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82 командного пункта (КП) и внедрения в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3 ЗСУ телекодового канала связи обмена информацией между ЗСУ и КП. Замену аналогового счётно-решающего прибора на современную ЦВС. Устанавливается цифровая следящая система.
**С80М1-2 «Сборка-М1-2»Новейшая модернизация ППРУ-1, впервые представлена в https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2007 году на московском авиакосмическом салоне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1-2007 МАКС-2007 . Является последней пятой модификацией ППРУ-1. Основная функция ППРУ-1М-2 заключается в управлении действиями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA полковых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A0%D0%9A зенитно-ракетных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F) батарей , в состав которых могут входить следующие боевые единицы: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-10 9К35М2 «Стрела-10М2» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-10 9К35М3 «Стрела-10М3» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) 2К22М1 «Тунгуска-М1» . Кроме координации действий самоходных боевых единиц, 9С80М1-2 способен обеспечивать управление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A переносными зенитно-ракетными комплексами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-2 9К32М «Стрела-2М» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-3 9К34 «Стрела-3» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0-1 9К310 «Игла-1» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) 9К38 «Игла» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A3-1#cite_note-arms-1 [1] .
Сколько сейчас Шилок у Мордора в Украине не известно. Генштаб считает, что холопам (украинцам) такие "мелочи" не интересны. Или Генштаб просто сам этого не знает (привет разведке, ГРУ, спутникам и т.п.). Думаю не меньше 50-80 . Поэтому уничтожение одной Шилки за несколько месяцев ... не повод для хвастовства. Любая новость об уничтожении техники противника без анализа имеющихся в наличии и темпов поставки новых - это популизм, шапкозакидательство и обман сограждан. Линия фронта, как детектор лжи - показывает правду.
а може все простіше ? просто"Панцирів" обмаль...
і після т-62 пішли на фронт ще відсталіші морально Шилки ?