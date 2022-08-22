На Харківщині знищено ворожу зенітну установку "Шилка". ВIДЕО
Прикордонники й артилеристи знищили ще один ворожий засіб ППО на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Під час аеророзвідки на Харківщині прикордонники разом із Силами оборони України виявили ворожий засіб ППО. Далі по цілі завдали вогневого ураження та знищили техніку противника", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 arye z.
показати весь коментар22.08.2022 13:25 Відповісти Посилання
+7 priemchenko victor
показати весь коментар22.08.2022 13:45 Відповісти Посилання
+5 Топ Ган
показати весь коментар22.08.2022 13:24 Відповісти Посилання
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https://fakty.ua/ru/author/68 Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
https://fakty.ua/ru/406151-u-rossiyan-net-resursov-dlya-nastupleniya-i-zahvata-novyh-territorij-ukrainy-v-blizhajshie-mesyacy---institut-izucheniya-vojny ВСУ продолжают уничтожать личный состав, склады и базы российских оккупантов . Так, на окраине оккупированного Донецка загорелась база российского интернационального батальона «Пятнашка», сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, на территории базы взрываются боеприпасы. Много убитых и раненых боевиков.
«Немного "бавовны" в ленту… Именно сейчас, в окрестностях Донецка, опять то кто-то курил неосторожно, то ли "камни с неба"… пылает база знаменитой "пятнашки", интернациональная банда, которая воевала на Луганщине … куча 200 и 300… уничтожена модная техника… Продолжение следует», - https://t.me/serhiy_hayday/7827 пишет Гайдай
батарей мотострелковых и танковых частей . Прикрытие на марше
и при действий в обороне как своя ПВО.
ровесник 50-річних )))))
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для уничтожения воздушных целей на дальностях до 2500 м и высотах до 1500 м, летящих со скоростью до 450 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C/%D1%81 м/с.
. Согласно данным https://ru.wikipedia.org/wiki/FlightGlobal FlightGlobal https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25#cite_note-46 [46] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25#cite_note-47 [47] , на конец 2021 года ВВС Украины имели 17 боеспособных Су-25, а ВКС России - 192.
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Су-25
Лётные характеристики Максимальная скорость: 950 км/ч (с норм. боевой нагрузкой) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Крейсерская скорость : 750 км/ч
1)з Шилки ПРИЦІЛЬНО збити зараз можна хіба що гелікоптери..
2) невідомо,чи під неї ще лампи випускаються...
інше питання -на скількох ШТУКАХ (враховуючи розмах дерибану в армії. )
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%A1%D0%A3-23-4%D0%9C4_%C2%AB%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%9C4%C2%BB&action=edit&redlink=1 *ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4» - модернизация с установкой радиолокационной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%91%D0%BC СУО и возможностью установки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A0%D0%9A ЗРК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Стрелец ».
Ввод в состав **https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F) батареи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A3-1 подвижного пункта разведки и управления (ППРУ) «Сборка М1» в качестве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82 командного пункта (КП) и внедрения в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3 ЗСУ телекодового канала связи обмена информацией между ЗСУ и КП. Замену аналогового счётно-решающего прибора на современную ЦВС. Устанавливается цифровая следящая система.
**С80М1-2 «Сборка-М1-2»Новейшая модернизация ППРУ-1, впервые представлена в https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2007 году на московском авиакосмическом салоне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1-2007 МАКС-2007 . Является последней пятой модификацией ППРУ-1. Основная функция ППРУ-1М-2 заключается в управлении действиями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA полковых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A0%D0%9A зенитно-ракетных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F) батарей , в состав которых могут входить следующие боевые единицы: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0) ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-10 9К35М2 «Стрела-10М2» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-10 9К35М3 «Стрела-10М3» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) 2К22М1 «Тунгуска-М1» . Кроме координации действий самоходных боевых единиц, 9С80М1-2 способен обеспечивать управление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A переносными зенитно-ракетными комплексами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-2 9К32М «Стрела-2М» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0-3 9К34 «Стрела-3» , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0-1 9К310 «Игла-1» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) 9К38 «Игла» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A3-1#cite_note-arms-1 [1] .
Сколько сейчас Шилок у Мордора в Украине не известно. Генштаб считает, что холопам (украинцам) такие "мелочи" не интересны. Или Генштаб просто сам этого не знает (привет разведке, ГРУ, спутникам и т.п.). Думаю не меньше 50-80 . Поэтому уничтожение одной Шилки за несколько месяцев ... не повод для хвастовства. Любая новость об уничтожении техники противника без анализа имеющихся в наличии и темпов поставки новых - это популизм, шапкозакидательство и обман сограждан. Линия фронта, как детектор лжи - показывает правду.
а може все простіше ? просто"Панцирів" обмаль...
і після т-62 пішли на фронт ще відсталіші морально Шилки ?