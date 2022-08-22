На Харківщині знищено ворожу зенітну установку "Шилка". ВIДЕО

Прикордонники й артилеристи знищили ще один ворожий засіб ППО на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Під час аеророзвідки на Харківщині прикордонники разом із Силами оборони України виявили ворожий засіб ППО. Далі по цілі завдали вогневого ураження та знищили техніку противника", - йдеться у повідомленні.

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